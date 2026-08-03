Savršen izbor za sustave samoposlužnog pranja koji nemaju puhalo za sušenje i za korištenje s visokotlačnim čistačima: tekući VehiclePro vosak za prskanje RM 821 Classic. Učinkovito sušilo za sjaj može se koristiti sa svim kvalitetama i tvrdoćama vode – u kombinaciji s osmoznom vodom omogućuje besprijekorno sušenje površine i daje zrcalni visoki sjaj. Lak na automobilima, gospodarskim vozilima i biciklima pouzdano je zaštićen od utjecaja okoliša do mjesec dana. Vosak za prskanje usklađen je s VDA propisima, ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike, a površinski aktivne tvari koje sadrži su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. S učinkom do 120 gospodarskih vozila po litri, VehiclePro vosak za prskanje RM 821 Classic vrlo je ekonomičan za upotrebu.