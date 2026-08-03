VehiclePro vosak za prskanje RM 821 Classic, 2.5l

Tekući vosak za prskanje za očuvanje i njegu cjelokupnog vozila. Neosjetljiv na kvalitetu vode, pruža besprijekoran završetak čak i bez sušenja puhalom.

Savršen izbor za sustave samoposlužnog pranja koji nemaju puhalo za sušenje i za korištenje s visokotlačnim čistačima: tekući VehiclePro vosak za prskanje RM 821 Classic. Učinkovito sušilo za sjaj može se koristiti sa svim kvalitetama i tvrdoćama vode – u kombinaciji s osmoznom vodom omogućuje besprijekorno sušenje površine i daje zrcalni visoki sjaj. Lak na automobilima, gospodarskim vozilima i biciklima pouzdano je zaštićen od utjecaja okoliša do mjesec dana. Vosak za prskanje usklađen je s VDA propisima, ne sadrži mineralna ulja i mineralne ugljikovodike, a površinski aktivne tvari koje sadrži su biorazgradive u skladu s EEC 648/2004. S učinkom do 120 gospodarskih vozila po litri, VehiclePro vosak za prskanje RM 821 Classic vrlo je ekonomičan za upotrebu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 4
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,7
VehiclePro vosak za prskanje RM 821 Classic, 2.5l
VehiclePro vosak za prskanje RM 821 Classic, 2.5l
VehiclePro vosak za prskanje RM 821 Classic, 2.5l
VehiclePro vosak za prskanje RM 821 Classic, 2.5l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
  • Osobna vozila
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