Učinkovito štiti od korozije i istovremeno osigurava zrcalno-sjajne površine vozila: Kärcherov VehiclePro vrući vosak RM 820 Classic za korištenje s visokotlačnim čistačima u samoposlužnim praonicama i u sustavima za pranje vozila. Bilo da se radi o automobilima, gospodarskim vozilima ili biciklima, u tvrdoj ili mekoj vodi – vosak za njegu stvara zaštitni sloj otporan na vremenske uvjete koji sigurno štiti lak do mjesec dana. Osim toga, vosak se može pohvaliti impresivnim ekološkim svojstvima, jer su površinski aktivne tvari koje sadrži biorazgradive u skladu s EEC 648/2004, u skladu je s VDA propisima i s učinkom do 120 automobila tretiranih po litri vrlo ekonomičan za korištenje.