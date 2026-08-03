Vrhunska njega CP 950, 20l

Vrhunska njega pospješuje sušenje, prikladna je za sve tvrdoće vode, omogućuje brisanje velike površine i suši do sjajne površine bez pruga ili mrlja.

Naša Vrhunska njega CP 950 vrlo je učinkovito sušilo za sjaj za korištenje u sustavima samoposlužnih praonica, s učinkom do 1250 osobnih automobila po litri. Pomoć pri sušenju također se može koristiti s visokotlačnim čistačima i – bez obzira na tvrdoću vode i kvalitetu – održivo i učinkovito pospješuje zadržavanje sjaja laka automobila, gospodarskih vozila i bicikala. U kombinaciji s osmoznom vodom osigurava sušenje bez mrlja i također je u skladu s VDA propisima. Sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s OECD-om.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
pH vrijednost 4
Težina (kg) 20
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 250 x 230 x 410
Vrhunska njega CP 950, 20l
Vrhunska njega CP 950, 20l
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Područja primjene
  • Osobna vozila, gospodarska vozila, bicikli i motocikli
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