Naša Vrhunska njega CP 950 vrlo je učinkovito sušilo za sjaj za korištenje u sustavima samoposlužnih praonica, s učinkom do 1250 osobnih automobila po litri. Pomoć pri sušenju također se može koristiti s visokotlačnim čistačima i – bez obzira na tvrdoću vode i kvalitetu – održivo i učinkovito pospješuje zadržavanje sjaja laka automobila, gospodarskih vozila i bicikala. U kombinaciji s osmoznom vodom osigurava sušenje bez mrlja i također je u skladu s VDA propisima. Sadržane površinski aktivne tvari su biorazgradive u skladu s OECD-om.