Robustan, izdržljiv i idealan za primjene s velikom količinom prljavštine i prašine u interijerima i eksterijerima: Kärcherov industrijski čistač KM 130/300 R I Bp. Njegov veliki spremnik za otpad i snažan motor omogućuju operacije čišćenja do 3,5 sata, dok su čvrsti zaštitni metalni okvir i jednostavno upravljanje polugom savršeno prilagođeni teškim uvjetima industrijskih okruženja. Uz standardne značajke uključujući vrlo učinkovit sustav džepnog filtera i opcijsku regulaciju brzine bočne četke za učinkovito dopremanje otpada do valjka za čišćenje uz minimalno raspršivanje prašine, KM 130/300 R I Bp jamči metenje gotovo bez prašine, čak i u iznimno prašnjavim okruženjima. Korisnički prilagođeni dizajn također uključuje udobno sjedalo, praktične pretince za pohranu i LED indikatorska svjetla za prikaz trenutnog radnog statusa. Potpuni gumeni kotači otporni na probijanje, LED prednja svjetla i svjetlo upozorenja dizajnirani su kako bi osigurali sigurnost u neposrednom radnom okruženju. Ostali dostupni pribori dodatno povećavaju sigurnost i čine stroj stručnjakom za čišćenje. Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke.