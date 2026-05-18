Stroj za metenje i usisavanje KM 130/300 RI D

Industrijski čistač KM 130/300 R I kombinira robusnu konstrukciju s jednostavnim rukovanjem i snažnim metenjem – idealno za teške zaprljanosti i zahtjevne primjene.

Robustan, izdržljiv i idealan za primjene s velikom količinom prljavštine i prašine: Kärcherov industrijski čistač KM 130/300 R I. Čak ni dugotrajne operacije čišćenja nisu dorasle njegovom velikom spremniku za otpad i snažnom dizelskom motoru, a čvrsti zaštitni metalni okvir i jednostavno upravljanje polugom savršeno su prilagođeni teškim uvjetima industrijskih okruženja. Uz standardne značajke uključujući moćan džepni sustav filtara i jedinstvenu prilagodbu brzine bočne četke za učinkovito dopremanje otpada na valjak za čišćenje i za minimalno raspršivanje prašine, KM 130/300 R I jamči čišćenje gotovo bez prašine, čak i u iznimno prašnjavim uvjetima okruženja. Korisnički prilagođen dizajn također uključuje udobno sjedalo, praktične pretince za pohranu, USB punjač i LED indikatorska svjetla za prikaz trenutnog radnog statusa. Kotači od pune gume otporni na probijanje, LED prednja svjetla i svjetlo upozorenja dizajnirani su kako bi osigurali sigurnost u neposrednom radnom okruženju. Štoviše, dostupni su pribori za prilagodbu stroja specifičnim zadacima čišćenja ili za dodatno povećanje sigurnosti stroja.

Značajke i prednosti
Jednostavan, robustan rad poluge
Sve važne funkcije mogu se upravljati putem poluga za praktičnost. LED indikatorska svjetla za status rada. Praktično upravljanje s jednim pedalom s prekidačem za prebacivanje između vožnje naprijed i unatrag.
Hidrauličko visoko pražnjenje
Jednostavno i sigurno pražnjenje spremnika pometenog otpada bez kontakta s nečistoćom. Bezbrižan sustav za pražnjenje spremnika do visine od 1,40 m.
Podešavanje brzine bočne četke
Optimizirani sustav za dovod otpada prema valjku za usisavanje. Učinkovito smanjuje raspršivanje prašine tijekom čišćenja. Značajno manji utjecaj prašine na korisnika.
Korisnički prijateljski ergonomski dizajn
  • Udobno sjedalo koje se može prilagoditi visini korisnika.
  • Omogućuje rad bez umora, čak i tijekom dužih razdoblja kad je to potrebno.
  • Jednostavan pristup kontrolnim elementima za opušteno radno okruženje.
Filtrira džepna površina velike površine
  • Velika površina filtra smanjuje nivo prašine tijekom čišćenja.
  • Praktično čišćenje filtra uz pomoć vibrirajućeg motora.
Potpuno hidraulički vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočne metle
  • Vrlo nisko održavanje, štedi vrijeme i novac.
  • Bezkvarno inženjering pogona.
  • Izuzetno izdržljiv čak i u teškim radnim uvjetima.
Vrlo jednostavno servisiranje
  • Lako dostupan sustav džepnog filtra.
  • Tehnologija s niskim održavanjem s potpuno hidrauličnim pogonom i bez elektronike.
Hidraulični pogon stražnjih kotača s gumama od punog gume.
  • Jednostavno manevriranje čak i u ograničenim prostorima.
  • Gume otpornosti na probijanje od punog gume, oštri predmeti nisu problem.
Princip lopatice
  • Dobro usisavanje sitnog i grubog otpada
  • Minimalno podizanje prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Diesel
Vučni pogon 4-taktni motor
Proizvođač motora Yanmar
Pogon – snaga (kW) 15,8
Maks. površinski učinak (m²/h) 13000
Radna širina (mm) 1000
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1300
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1550
Spremnik za otpad (l) 300
Sposobnost uspinjanja (%) 18
Radna brzina (km/h) 10
Površina filtra (m²) 7,8
Teret (kg) 477
Težina (s priborom) (kg) 970
Težina, spremno za rad (kg) 970
Težina uklj. ambalažu (kg) 970
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Opseg isporuke

  • Džepni filter
  • Kotači, potpuno gumeni

Oprema

  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Servo upravljač
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Princip lopatice
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Automatska prilagodba glavnog valjka za metenje ovisno o istrošenosti
Područja primjene
  • Pogoni građevinskog materijala
  • Ljevaonički pogoni
  • Pogoni za preradu metala
  • Skladišni prostori
  • Gradilišta
  • Željezare i čeličane
  • Pogoni za dobivanje sirovina
