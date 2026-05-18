Robustan, izdržljiv i idealan za primjene s velikom količinom prljavštine i prašine: Kärcherov industrijski čistač KM 130/300 R I. Čak ni dugotrajne operacije čišćenja nisu dorasle njegovom velikom spremniku za otpad i snažnom dizelskom motoru, a čvrsti zaštitni metalni okvir i jednostavno upravljanje polugom savršeno su prilagođeni teškim uvjetima industrijskih okruženja. Uz standardne značajke uključujući moćan džepni sustav filtara i jedinstvenu prilagodbu brzine bočne četke za učinkovito dopremanje otpada na valjak za čišćenje i za minimalno raspršivanje prašine, KM 130/300 R I jamči čišćenje gotovo bez prašine, čak i u iznimno prašnjavim uvjetima okruženja. Korisnički prilagođen dizajn također uključuje udobno sjedalo, praktične pretince za pohranu, USB punjač i LED indikatorska svjetla za prikaz trenutnog radnog statusa. Kotači od pune gume otporni na probijanje, LED prednja svjetla i svjetlo upozorenja dizajnirani su kako bi osigurali sigurnost u neposrednom radnom okruženju. Štoviše, dostupni su pribori za prilagodbu stroja specifičnim zadacima čišćenja ili za dodatno povećanje sigurnosti stroja.