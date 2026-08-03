Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack
U potpunosti hidraulički industrijski stroj za metenje s robusnom konstrukcijom za najteže zadatke, kao što su npr. u industriji građevnih materijala i metalnoj industriji, u ljevaonicama ili drugim pogonima s velikim količinama nastale prljavštine.
Baterisjki uređaj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack na tri kotača i upravljanjem sa stražnje strane radi tiho i bez emisija. Principom rada metlice i lopatice zasigurno ćete pokupiti kako sitne nečistoće, tako i grubu prljavštinu. Prilikom transporta spremnik za pometeni otpad sam se zatvara. Valjkasta četka za metenje automatski se prilagođava neravninama i može se brzo zamijeniti bez alata. Novokoncipirani sustav metenja smanjuje habanje. Dva položena filtra s plosnatim rebrima pobrinut će se i u slučaju veće količine prašine za čist zrak. Čišćenje filtra odvija se pritiskom na gumb s najučinkovitijim dualnim brisačem. Filtar je optimalno dostupan i može se zamijeniti bez alata. Osnovnim funkcijama uređaja se zahvaljujući koncepciji EASY-Operation upravlja jednim jedinim okretnim gumbom.
Značajke i prednosti
Učinkoviti sustav filtriranjaFiltar s ravnim naborima površine 7 m². Učinkovito čišćenje putem dualnog strugača.
Komforno radno mjestoSvi elementi rukovanja pregledno su raspoređeni i jednostavno dostupni. Svi prikazi u vidnom polju.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisuNajjednostavnija tehnika s pouzdanim komponentama: potpuno hidraulički pogon, elektrika umjesto elektronike. Jednostavan pristup prostoru s motorom za brzo i jednostavno održavanje. Zamjena glavnog valjka za metenje i filtra s ravnim naborima bez uporabe alata.
Vozno postolje s četiri kotača kao opcija
- Poboljšava trakciju na prljavim površinama i neprohodnom terenu.
- Povećava komfor i sigurnost vožnje.
- Čuva osjetljive podove zbog manjeg pritiskanja površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električni
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|48 / 10
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|12000
|Radna širina (mm)
|1200
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1500
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1800
|Kapacitet baterije (Ah)
|700
|Napon baterije (V)
|48
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Spremnik za otpad (l)
|500
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|8
|Površina filtra (m²)
|7
|Težina (s priborom) (kg)
|2690
|Težina, spremno za rad (kg)
|2690
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Opseg isporuke
- Kotači, potpuno gumeni
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Servo upravljač
- Princip lopatice
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
Videos
Područja primjene
- Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.