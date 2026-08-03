Baterisjki uređaj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack na tri kotača i upravljanjem sa stražnje strane radi tiho i bez emisija. Principom rada metlice i lopatice zasigurno ćete pokupiti kako sitne nečistoće, tako i grubu prljavštinu. Prilikom transporta spremnik za pometeni otpad sam se zatvara. Valjkasta četka za metenje automatski se prilagođava neravninama i može se brzo zamijeniti bez alata. Novokoncipirani sustav metenja smanjuje habanje. Dva položena filtra s plosnatim rebrima pobrinut će se i u slučaju veće količine prašine za čist zrak. Čišćenje filtra odvija se pritiskom na gumb s najučinkovitijim dualnim brisačem. Filtar je optimalno dostupan i može se zamijeniti bez alata. Osnovnim funkcijama uređaja se zahvaljujući koncepciji EASY-Operation upravlja jednim jedinim okretnim gumbom.