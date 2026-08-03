Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack

U potpunosti hidraulički industrijski stroj za metenje s robusnom konstrukcijom za najteže zadatke, kao što su npr. u industriji građevnih materijala i metalnoj industriji, u ljevaonicama ili drugim pogonima s velikim količinama nastale prljavštine.

Baterisjki uređaj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack na tri kotača i upravljanjem sa stražnje strane radi tiho i bez emisija. Principom rada metlice i lopatice zasigurno ćete pokupiti kako sitne nečistoće, tako i grubu prljavštinu. Prilikom transporta spremnik za pometeni otpad sam se zatvara. Valjkasta četka za metenje automatski se prilagođava neravninama i može se brzo zamijeniti bez alata. Novokoncipirani sustav metenja smanjuje habanje. Dva položena filtra s plosnatim rebrima pobrinut će se i u slučaju veće količine prašine za čist zrak. Čišćenje filtra odvija se pritiskom na gumb s najučinkovitijim dualnim brisačem. Filtar je optimalno dostupan i može se zamijeniti bez alata. Osnovnim funkcijama uređaja se zahvaljujući koncepciji EASY-Operation upravlja jednim jedinim okretnim gumbom.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack: Učinkoviti sustav filtriranja
Učinkoviti sustav filtriranja
Filtar s ravnim naborima površine 7 m². Učinkovito čišćenje putem dualnog strugača.
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack: Komforno radno mjesto
Komforno radno mjesto
Svi elementi rukovanja pregledno su raspoređeni i jednostavno dostupni. Svi prikazi u vidnom polju.
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack: Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Najjednostavnija tehnika s pouzdanim komponentama: potpuno hidraulički pogon, elektrika umjesto elektronike. Jednostavan pristup prostoru s motorom za brzo i jednostavno održavanje. Zamjena glavnog valjka za metenje i filtra s ravnim naborima bez uporabe alata.
Vozno postolje s četiri kotača kao opcija
  • Poboljšava trakciju na prljavim površinama i neprohodnom terenu.
  • Povećava komfor i sigurnost vožnje.
  • Čuva osjetljive podove zbog manjeg pritiskanja površine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električni
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 48 / 10
Maks. površinski učinak (m²/h) 12000
Radna širina (mm) 1200
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1500
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1800
Kapacitet baterije (Ah) 700
Napon baterije (V) 48
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Spremnik za otpad (l) 500
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Radna brzina (km/h) 8
Površina filtra (m²) 7
Težina (s priborom) (kg) 2690
Težina, spremno za rad (kg) 2690
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2439 x 1720 x 2197

Opseg isporuke

  • Kotači, potpuno gumeni

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Servo upravljač
  • Princip lopatice
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Prikaz baterije
  • Brojač proteklog vremena
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R Bp Pack
Videos
Područja primjene
  • Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH