Dugovječni industrijski stroj za metenje KM 150/500 R Classic konstruiran je za primjene u teškim uvjetima u građevinskim, metalurškim ili ljevaoničkim pogonima kao i u drugim gospodarskim granama gdje postoji velika nečistoća. Ovim pouzdanim strojem za metenje sa sjedalom upravlja se jednostavno i praktično putem poluge. Spremnik za pometeni otpad prazni se putem hidrauličkog vert. pražnjenja. Enormni kapacitet spremnika za pometeni otpad iznosi 500 litara i omogućuje duge intervale rada. Zahvaljujući robusnoj čeličnoj šasiji s višestrukom antikorozivnom zaštitom, stroj je najprikladniji za rad u najtežim uvjetima. Hidraulički pogon na stražnje kotače osigurava dobru okretnost i jednostavno manevriranje čak i u suženim prostorima. Dodatna karakteristika je fleksibilni Footprint sustav, koji jamči optimalne rezultate metenja na različitim podlogama – i to uz smanjeno trošenje četki. Tehničke komponente su jednostavno dostupne u slučaju popravka ili održavanja. Standardni kotači s gumama sprječavaju prisilne stanke uzrokovane ravnim gumama te omogućuju metenje na svim podlogama.