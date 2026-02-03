Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R D Classic

Stroj za met. sa sjed. KM 150/500 R Classic s džep. filtr., vel. spremn. za pometeni otp., robus. čel. šasijom, jednost. rukov. polug., hidr. pog. na stražnje kot. i fleksib. Footprint sust.

Dugovječni industrijski stroj za metenje KM 150/500 R Classic konstruiran je za primjene u teškim uvjetima u građevinskim, metalurškim ili ljevaoničkim pogonima kao i u drugim gospodarskim granama gdje postoji velika nečistoća. Ovim pouzdanim strojem za metenje sa sjedalom upravlja se jednostavno i praktično putem poluge. Spremnik za pometeni otpad prazni se putem hidrauličkog vert. pražnjenja. Enormni kapacitet spremnika za pometeni otpad iznosi 500 litara i omogućuje duge intervale rada. Zahvaljujući robusnoj čeličnoj šasiji s višestrukom antikorozivnom zaštitom, stroj je najprikladniji za rad u najtežim uvjetima. Hidraulički pogon na stražnje kotače osigurava dobru okretnost i jednostavno manevriranje čak i u suženim prostorima. Dodatna karakteristika je fleksibilni Footprint sustav, koji jamči optimalne rezultate metenja na različitim podlogama – i to uz smanjeno trošenje četki. Tehničke komponente su jednostavno dostupne u slučaju popravka ili održavanja. Standardni kotači s gumama sprječavaju prisilne stanke uzrokovane ravnim gumama te omogućuju metenje na svim podlogama.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R D Classic: Hidraulički pogon na stražnje kotače s gumama
Hidraulički pogon na stražnje kotače s gumama
Dobra okretnost i svladavanje čak i suženih prostora. Također moguć rad i na šiljatim predmetima, gume se ne troše.
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R D Classic: Veliki džepićasti filtar s vibracijskim motorom
Veliki džepićasti filtar s vibracijskim motorom
Velika površina filtra za rad bez prašine. Čišćenje pomoću vibracijskog motora.
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R D Classic: Robusna čelična šasija s višestrukom antikorozivnom zaštitom
Robusna čelična šasija s višestrukom antikorozivnom zaštitom
Rad u teškim uvjetima. Dugovječnost stroja i sastavnih dijelova.
Jednostavno servisiranje
  • Najjednostavnija tehnika s pouzdanim komponentama: potpuno hidraulički pogon, elektrika umjesto elektronike.
  • Jednostavan pristup svim tehničkim komponentama.
Hidrauličko visoko pražnjenje
  • Jednostavno i sigurno pražnjenje spremnika pometenog otpada bez kontakta s nečistoćom.
  • Jednostavno pražnjenje na visini do 1,52 m.
Princip lopatice
  • Dobro usisavanje sitnog i grubog otpada
  • Minimalno podizanje prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Diesel
Vučni pogon 4-taktni motor
Proizvođač motora Yanmar
Pogon – snaga (kW) 15,8
Maks. površinski učinak (m²/h) 18000
Radna širina (mm) 1200
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1500
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1800
Spremnik za otpad (l) 500
Sposobnost uspinjanja (%) 18
Radna brzina (km/h) 12
Površina filtra (m²) 10,5
Težina (s priborom) (kg) 1400
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2442 x 1570 x 1640

Opseg isporuke

  • Džepni filter
  • Kotači, potpuno gumeni

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Servo upravljač
  • Princip lopatice
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R D Classic
Videos
Područja primjene
  • Pogoni građevinskog materijala
  • Ljevaonički pogoni
  • Pogoni za preradu metala
  • Skladišni prostori
  • Gradilišta
  • Željezare i čeličane
  • Pogoni za dobivanje sirovina
Pribor
Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

