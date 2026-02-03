Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R D Classic
Stroj za met. sa sjed. KM 150/500 R Classic s džep. filtr., vel. spremn. za pometeni otp., robus. čel. šasijom, jednost. rukov. polug., hidr. pog. na stražnje kot. i fleksib. Footprint sust.
Dugovječni industrijski stroj za metenje KM 150/500 R Classic konstruiran je za primjene u teškim uvjetima u građevinskim, metalurškim ili ljevaoničkim pogonima kao i u drugim gospodarskim granama gdje postoji velika nečistoća. Ovim pouzdanim strojem za metenje sa sjedalom upravlja se jednostavno i praktično putem poluge. Spremnik za pometeni otpad prazni se putem hidrauličkog vert. pražnjenja. Enormni kapacitet spremnika za pometeni otpad iznosi 500 litara i omogućuje duge intervale rada. Zahvaljujući robusnoj čeličnoj šasiji s višestrukom antikorozivnom zaštitom, stroj je najprikladniji za rad u najtežim uvjetima. Hidraulički pogon na stražnje kotače osigurava dobru okretnost i jednostavno manevriranje čak i u suženim prostorima. Dodatna karakteristika je fleksibilni Footprint sustav, koji jamči optimalne rezultate metenja na različitim podlogama – i to uz smanjeno trošenje četki. Tehničke komponente su jednostavno dostupne u slučaju popravka ili održavanja. Standardni kotači s gumama sprječavaju prisilne stanke uzrokovane ravnim gumama te omogućuju metenje na svim podlogama.
Značajke i prednosti
Hidraulički pogon na stražnje kotače s gumamaDobra okretnost i svladavanje čak i suženih prostora. Također moguć rad i na šiljatim predmetima, gume se ne troše.
Veliki džepićasti filtar s vibracijskim motoromVelika površina filtra za rad bez prašine. Čišćenje pomoću vibracijskog motora.
Robusna čelična šasija s višestrukom antikorozivnom zaštitomRad u teškim uvjetima. Dugovječnost stroja i sastavnih dijelova.
Jednostavno servisiranje
- Najjednostavnija tehnika s pouzdanim komponentama: potpuno hidraulički pogon, elektrika umjesto elektronike.
- Jednostavan pristup svim tehničkim komponentama.
Hidrauličko visoko pražnjenje
- Jednostavno i sigurno pražnjenje spremnika pometenog otpada bez kontakta s nečistoćom.
- Jednostavno pražnjenje na visini do 1,52 m.
Princip lopatice
- Dobro usisavanje sitnog i grubog otpada
- Minimalno podizanje prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Diesel
|Vučni pogon
|4-taktni motor
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Pogon – snaga (kW)
|15,8
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|18000
|Radna širina (mm)
|1200
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1500
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1800
|Spremnik za otpad (l)
|500
|Sposobnost uspinjanja (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|12
|Površina filtra (m²)
|10,5
|Težina (s priborom) (kg)
|1400
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Opseg isporuke
- Džepni filter
- Kotači, potpuno gumeni
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Servo upravljač
- Princip lopatice
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
Područja primjene
- Pogoni građevinskog materijala
- Ljevaonički pogoni
- Pogoni za preradu metala
- Skladišni prostori
- Gradilišta
- Željezare i čeličane
- Pogoni za dobivanje sirovina