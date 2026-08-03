Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R LPG
LPG pogon, potpuno hidraulični industrijski stroj za čišćenje sa tri kotača na stražnji pogon. Za teške primjene u građevinskim i metalurgijskim tvornicama, kao i drugim industrijama koje su podložne prljavim uvjetima.
Robusni, potpuno hidraulični industrijski stroj za čišćenje sa pogonom na LPG KM 150/500 R UNP za unutarnje i vanjske prostore pogodan je za ekstremne primjene, npr. u građevinskim i metalurgijskim tvornicama, kao i u svim ostalim industrijama s prljavim uvjetima. Zahvaljujući principu smetnjaka, sitni otpad i gruba nečistoća pouzdano se skupljaju. Valjak se automatski prilagođava neravninama poda, a inovativan sustav pometanja smanjuje trošenje na minimum. Glavni valjak za čišćenje može se u trenu promijeniti bez ikakvog alata. Spremnik za otpad se automatski zatvara tijekom transporta. Dva vodoravna ravna naborana filtera također osiguravaju uvjete čistog zraka u vrlo prašnjavim uvjetima. Čišćenje filtra vrši se pritiskom na gumb s izuzetno učinkovitim dvostrukim strugačem. Filtar je lako dostupan i lako ga je promijeniti bez potrebe za bilo kakvim alatom, a do motora je također lako doći. Osnovnim funkcijama može se lako upravljati okretnim gumbom zahvaljujući konceptu EASY Operation. Ciklonski predfilter čisti zrak prije nego što dospije do filtera motora i znatno povećava vijek trajanja.
Značajke i prednosti
Učinkoviti sustav filtriranja
- Filtar s ravnim naborima površine 7 m².
- Učinkovito čišćenje putem dualnog strugača.
- Za metenje bez prašine.
Komforno radno mjesto
- Svi elementi rukovanja pregledno su raspoređeni i jednostavno dostupni.
- Svi prikazi u vidnom polju.
- OpOpcija: Kabine s grijanjem ili klima-uređajem.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
- Najjednostavnija tehnika s pouzdanim komponentama: potpuno hidraulički pogon, elektrika umjesto elektronike.
- Jednostavan pristup prostoru s motorom za brzo i jednostavno održavanje.
- Zamjena glavnog valjka za metenje i filtra s ravnim naborima bez uporabe alata.
Classic varijanta s dizelskim pogonom
- Jednostavno rukovanje putem ručke.
- Veliki džepićasti filtar s površinom filtriranja 10,5 m².
- Potpuno hidraulički pogon.
Pogon na LPG
- Za vanjske i unutarnje primjene
- Male emisije CO₂
- Jednostavna zamjena LPG-boce
Dvostruki brisač
- Najučinkovitije čišćenje filtra
- Rukovanje pritiskom na gumb
Princip lopatice
- Dobro usisavanje sitnog i grubog otpada
- Minimalno podizanje prašine.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
- Praktična prilagodba individualnim potrebama čišćenja
- Uvjerljiva oprema (npr. komforna kabina, klima uređaj, grijanje).
- Po želji s drugom i trećom bočnom metlom.
Potpuno hidraulički vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočne metle
- Minimalno održavanje
- Nema trošenja
- Posebno dugovječan
Ciklonski predfiltar
- Povećana trajnost motornog filtra
- Produljeni intervali održavanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|LPG
|Vučni pogon
|4-taktni motor
|Proizvođač motora
|Kubota
|Pogon – snaga (kW)
|22
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|18000
|Radna širina (mm)
|1200
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1500
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1800
|Spremnik za otpad (l)
|500
|Sposobnost uspinjanja (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|12
|Površina filtra (m²)
|7
|Težina (s priborom) (kg)
|1317
|Težina, spremno za rad (kg)
|1317
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1317
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Opseg isporuke
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Servo upravljač
- Regulacija volumena usisavanja
- Princip lopatice
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Područja primjene
- Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.