Robusni, potpuno hidraulični industrijski stroj za čišćenje sa pogonom na LPG KM 150/500 R UNP za unutarnje i vanjske prostore pogodan je za ekstremne primjene, npr. u građevinskim i metalurgijskim tvornicama, kao i u svim ostalim industrijama s prljavim uvjetima. Zahvaljujući principu smetnjaka, sitni otpad i gruba nečistoća pouzdano se skupljaju. Valjak se automatski prilagođava neravninama poda, a inovativan sustav pometanja smanjuje trošenje na minimum. Glavni valjak za čišćenje može se u trenu promijeniti bez ikakvog alata. Spremnik za otpad se automatski zatvara tijekom transporta. Dva vodoravna ravna naborana filtera također osiguravaju uvjete čistog zraka u vrlo prašnjavim uvjetima. Čišćenje filtra vrši se pritiskom na gumb s izuzetno učinkovitim dvostrukim strugačem. Filtar je lako dostupan i lako ga je promijeniti bez potrebe za bilo kakvim alatom, a do motora je također lako doći. Osnovnim funkcijama može se lako upravljati okretnim gumbom zahvaljujući konceptu EASY Operation. Ciklonski predfilter čisti zrak prije nego što dospije do filtera motora i znatno povećava vijek trajanja.