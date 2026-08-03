Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R LPG

LPG pogon, potpuno hidraulični industrijski stroj za čišćenje sa tri kotača na stražnji pogon. Za teške primjene u građevinskim i metalurgijskim tvornicama, kao i drugim industrijama koje su podložne prljavim uvjetima.

Robusni, potpuno hidraulični industrijski stroj za čišćenje sa pogonom na LPG KM 150/500 R UNP za unutarnje i vanjske prostore pogodan je za ekstremne primjene, npr. u građevinskim i metalurgijskim tvornicama, kao i u svim ostalim industrijama s prljavim uvjetima. Zahvaljujući principu smetnjaka, sitni otpad i gruba nečistoća pouzdano se skupljaju. Valjak se automatski prilagođava neravninama poda, a inovativan sustav pometanja smanjuje trošenje na minimum. Glavni valjak za čišćenje može se u trenu promijeniti bez ikakvog alata. Spremnik za otpad se automatski zatvara tijekom transporta. Dva vodoravna ravna naborana filtera također osiguravaju uvjete čistog zraka u vrlo prašnjavim uvjetima. Čišćenje filtra vrši se pritiskom na gumb s izuzetno učinkovitim dvostrukim strugačem. Filtar je lako dostupan i lako ga je promijeniti bez potrebe za bilo kakvim alatom, a do motora je također lako doći. Osnovnim funkcijama može se lako upravljati okretnim gumbom zahvaljujući konceptu EASY Operation. Ciklonski predfilter čisti zrak prije nego što dospije do filtera motora i znatno povećava vijek trajanja.

Značajke i prednosti
Učinkoviti sustav filtriranja
  • Filtar s ravnim naborima površine 7 m².
  • Učinkovito čišćenje putem dualnog strugača.
  • Za metenje bez prašine.
Komforno radno mjesto
  • Svi elementi rukovanja pregledno su raspoređeni i jednostavno dostupni.
  • Svi prikazi u vidnom polju.
  • OpOpcija: Kabine s grijanjem ili klima-uređajem.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
  • Najjednostavnija tehnika s pouzdanim komponentama: potpuno hidraulički pogon, elektrika umjesto elektronike.
  • Jednostavan pristup prostoru s motorom za brzo i jednostavno održavanje.
  • Zamjena glavnog valjka za metenje i filtra s ravnim naborima bez uporabe alata.
Classic varijanta s dizelskim pogonom
  • Jednostavno rukovanje putem ručke.
  • Veliki džepićasti filtar s površinom filtriranja 10,5 m².
  • Potpuno hidraulički pogon.
Pogon na LPG
  • Za vanjske i unutarnje primjene
  • Male emisije CO₂
  • Jednostavna zamjena LPG-boce
Dvostruki brisač
  • Najučinkovitije čišćenje filtra
  • Rukovanje pritiskom na gumb
Princip lopatice
  • Dobro usisavanje sitnog i grubog otpada
  • Minimalno podizanje prašine.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
  • Praktična prilagodba individualnim potrebama čišćenja
  • Uvjerljiva oprema (npr. komforna kabina, klima uređaj, grijanje).
  • Po želji s drugom i trećom bočnom metlom.
Potpuno hidraulički vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočne metle
  • Minimalno održavanje
  • Nema trošenja
  • Posebno dugovječan
Ciklonski predfiltar
  • Povećana trajnost motornog filtra
  • Produljeni intervali održavanja
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona LPG
Vučni pogon 4-taktni motor
Proizvođač motora Kubota
Pogon – snaga (kW) 22
Maks. površinski učinak (m²/h) 18000
Radna širina (mm) 1200
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1500
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1800
Spremnik za otpad (l) 500
Sposobnost uspinjanja (%) 18
Radna brzina (km/h) 12
Površina filtra (m²) 7
Težina (s priborom) (kg) 1317
Težina, spremno za rad (kg) 1317
Težina uklj. ambalažu (kg) 1317
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2540 x 1720 x 1640

Opseg isporuke

  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Servo upravljač
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Princip lopatice
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R LPG
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R LPG
Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R LPG
Područja primjene
  • Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.
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