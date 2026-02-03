Stroj za metenje i usisavanje KM 170/600 R D Classic
Potpuno hidraulički industrijski stroj za metenje KM 170/600 R D Classic s pogonom na dizel i sa stražnjim upravljanjem s četiri kotača. Za teške primjene u branšama s intenzivnim nečistoćama, npr. u ljevaonicama.
Štedljiv pogon na dizel, odličan površinski učinak, vrlo robusna konstrukcija: Naš industrijski stroj za metenje KM 170/600 R D Classic razvijen je za najteže čišćenje u područjima s intenzivnim nečistoćama kao što su pogoni s građevnim materijalom, obradom metala ili ljevaonice. Krupna nečistoća, kao i sitno smeće, pouzdano dospijeva u spremnik za smeće zahvaljujući dokazanom principu četke i lopatice. Tijekom čišćenja valjak za metenje automatski se prilagođava mogućim neravninama podloge i tako u svim uvjetima osigurava besprijekorne rezultate metenja. Snažan sustav s džepnim filtrom i automatsko čišćenje filtra u kombinaciji jamče konstantan učinak čišćenja. Po želji se može dobiti sustav s filtrom s ravnim naborima ili dokazan sustav s okruglim filtrom. Uz to je stroj koncipiran za vrlo jednostavno rukovanje: Rukovanje je moguće intuitivno pomoću ručica, radovi održavanja poput zamjene valjka za metenje obavljaju se u tren oka i bez alata, a praktično visoko pražnjenje spremnika za smeće olakšava posao.
Značajke i prednosti
Učinkovit sustav s džepnim filtrom
- Učinkovito smanjuje nastajanje prašine pri metenju.
- Opcijski se može dobiti i sa sustavom s filtrom s ravnim naborima ili sustavom s okruglim filtrom.
- Iznimno učinkovito čišćenje za dugi vijek trajanja.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
- Intuitivno rukovanje pomoću ručica.
- Jednostavna zamjena glavnog valjka za metenje i filtra bez alata.
- Dobra pristupačnost svih važnih komponenti.
Automatsko čišćenje filtra
- Redovito čišćenje produljuje vijek trajanja filtra.
- Smanjuje nastajanje prašine čak i u ekstremnim uvjetima.
- Pouzdana funkcija kod svih dostupnih sustava filtriranja.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
- Praktična prilagodba individualnim potrebama čišćenja
- Uvjerljiva oprema (npr. komforna kabina, klima uređaj, grijanje).
- Opcijski se može dobiti: radna rasvjeta, sustav prskanja vode ili 2. bočna metla.
Robusna izvedba stroja za siguran rad
- Omogućuje rad i pri ekstremnim vanjskim uvjetima.
- Produljuje životni vijek komponenti i stroja.
- Rotacijsko svjetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.
Princip lopatice
- Jamči dobre rezultate čišćenja također i kod sitne nečistoće.
- Usisava grubu nečistoću bez problema.
- Stvaranje neznatne količine prašine.
Pogon na četiri kotača
- Poboljšava trakciju na prljavim površinama i neprohodnom terenu.
- Povećava komfor i sigurnost vožnje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Diesel
|Vučni pogon
|4-taktni motor
|Proizvođač motora
|Kubota
|Pogon – snaga (kW)
|18,5
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|23800
|Radna širina (mm)
|1350
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1700
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|2000
|Spremnik za otpad (l)
|600
|Sposobnost uspinjanja (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|14
|Površina filtra (m²)
|13
|Težina (s priborom) (kg)
|1698
|Težina, spremno za rad (kg)
|1695
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1698
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Opseg isporuke
- Džepni filter
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Servo upravljač
- Regulacija volumena usisavanja
- Princip lopatice
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Videos
Područja primjene
- Za uporabu u ljevaonicama, željezarama i čeličanama kao i u halama u teškoj industriji
- Idealan za tvornice građevinskog materijala i sirovina te na gradilištima
- Za primjenu u metaloprerađivačkoj industriji i u proizvodnim halama
- Prikladan za uporabu u vanjskim skladištima te na mjestima utovara/istovara