Štedljiv pogon na dizel, odličan površinski učinak, vrlo robusna konstrukcija: Naš industrijski stroj za metenje KM 170/600 R D Classic razvijen je za najteže čišćenje u područjima s intenzivnim nečistoćama kao što su pogoni s građevnim materijalom, obradom metala ili ljevaonice. Krupna nečistoća, kao i sitno smeće, pouzdano dospijeva u spremnik za smeće zahvaljujući dokazanom principu četke i lopatice. Tijekom čišćenja valjak za metenje automatski se prilagođava mogućim neravninama podloge i tako u svim uvjetima osigurava besprijekorne rezultate metenja. Snažan sustav s džepnim filtrom i automatsko čišćenje filtra u kombinaciji jamče konstantan učinak čišćenja. Po želji se može dobiti sustav s filtrom s ravnim naborima ili dokazan sustav s okruglim filtrom. Uz to je stroj koncipiran za vrlo jednostavno rukovanje: Rukovanje je moguće intuitivno pomoću ručica, radovi održavanja poput zamjene valjka za metenje obavljaju se u tren oka i bez alata, a praktično visoko pražnjenje spremnika za smeće olakšava posao.