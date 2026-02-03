Stroj za metenje i usisavanje KM 170/600 R D Classic

Potpuno hidraulički industrijski stroj za metenje KM 170/600 R D Classic s pogonom na dizel i sa stražnjim upravljanjem s četiri kotača. Za teške primjene u branšama s intenzivnim nečistoćama, npr. u ljevaonicama.

Štedljiv pogon na dizel, odličan površinski učinak, vrlo robusna konstrukcija: Naš industrijski stroj za metenje KM 170/600 R D Classic razvijen je za najteže čišćenje u područjima s intenzivnim nečistoćama kao što su pogoni s građevnim materijalom, obradom metala ili ljevaonice. Krupna nečistoća, kao i sitno smeće, pouzdano dospijeva u spremnik za smeće zahvaljujući dokazanom principu četke i lopatice. Tijekom čišćenja valjak za metenje automatski se prilagođava mogućim neravninama podloge i tako u svim uvjetima osigurava besprijekorne rezultate metenja. Snažan sustav s džepnim filtrom i automatsko čišćenje filtra u kombinaciji jamče konstantan učinak čišćenja. Po želji se može dobiti sustav s filtrom s ravnim naborima ili dokazan sustav s okruglim filtrom. Uz to je stroj koncipiran za vrlo jednostavno rukovanje: Rukovanje je moguće intuitivno pomoću ručica, radovi održavanja poput zamjene valjka za metenje obavljaju se u tren oka i bez alata, a praktično visoko pražnjenje spremnika za smeće olakšava posao.

Značajke i prednosti
Učinkovit sustav s džepnim filtrom
  • Učinkovito smanjuje nastajanje prašine pri metenju.
  • Opcijski se može dobiti i sa sustavom s filtrom s ravnim naborima ili sustavom s okruglim filtrom.
  • Iznimno učinkovito čišćenje za dugi vijek trajanja.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
  • Intuitivno rukovanje pomoću ručica.
  • Jednostavna zamjena glavnog valjka za metenje i filtra bez alata.
  • Dobra pristupačnost svih važnih komponenti.
Automatsko čišćenje filtra
  • Redovito čišćenje produljuje vijek trajanja filtra.
  • Smanjuje nastajanje prašine čak i u ekstremnim uvjetima.
  • Pouzdana funkcija kod svih dostupnih sustava filtriranja.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
  • Praktična prilagodba individualnim potrebama čišćenja
  • Uvjerljiva oprema (npr. komforna kabina, klima uređaj, grijanje).
  • Opcijski se može dobiti: radna rasvjeta, sustav prskanja vode ili 2. bočna metla.
Robusna izvedba stroja za siguran rad
  • Omogućuje rad i pri ekstremnim vanjskim uvjetima.
  • Produljuje životni vijek komponenti i stroja.
  • Rotacijsko svjetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.
Princip lopatice
  • Jamči dobre rezultate čišćenja također i kod sitne nečistoće.
  • Usisava grubu nečistoću bez problema.
  • Stvaranje neznatne količine prašine.
Pogon na četiri kotača
  • Poboljšava trakciju na prljavim površinama i neprohodnom terenu.
  • Povećava komfor i sigurnost vožnje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Diesel
Vučni pogon 4-taktni motor
Proizvođač motora Kubota
Pogon – snaga (kW) 18,5
Maks. površinski učinak (m²/h) 23800
Radna širina (mm) 1350
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1700
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 2000
Spremnik za otpad (l) 600
Sposobnost uspinjanja (%) 18
Radna brzina (km/h) 14
Površina filtra (m²) 13
Težina (s priborom) (kg) 1698
Težina, spremno za rad (kg) 1695
Težina uklj. ambalažu (kg) 1698
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2742 x 1904 x 2213

Opseg isporuke

  • Džepni filter
  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Servo upravljač
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Princip lopatice
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Stroj za metenje i usisavanje KM 170/600 R D Classic
Videos
Područja primjene
  • Za uporabu u ljevaonicama, željezarama i čeličanama kao i u halama u teškoj industriji
  • Idealan za tvornice građevinskog materijala i sirovina te na gradilištima
  • Za primjenu u metaloprerađivačkoj industriji i u proizvodnim halama
  • Prikladan za uporabu u vanjskim skladištima te na mjestima utovara/istovara
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH