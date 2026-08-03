Ograničeno izdanje KM 70/20 C Go!Further crne ručne metle za čišćenje, izrađene od preko 30 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim priborom, učinkovito čisti unutarnje i vanjske površine s dvije bočne četke i valjkom za čišćenje. U kombinaciji s ručnim pogonom, čišćenje postaje jednostavno i učinkovito: površinski učinak KM 70/20 C 2SB Go!Further je 9 puta veći od onog konvencionalne metle. Valjak za čišćenje može se podesiti u šest stupnjeva i, u kombinaciji s beskonačno podesivim bočnim četkama, postiže optimalan rezultat čišćenja na različitim podovima. Integrirani filter čini metenje praktički bez prašine. Ručka za guranje podesiva po visini osigurava ergonomski rad. Sustav Home Base omogućuje praktično nošenje dodatnog pribora poput kante ili košare za smeće. To znači da se, osim prašine i prljavštine, otpad može skupljati i odlagati u jednom radnom koraku. Nakon završetka posla, KM 70/20 C 2SB Go!Further može se pohraniti na način koji štedi prostor zahvaljujući svom parkirnom položaju. Sakupljač smeća je isključivo uključen u opseg isporuke.