Stroj za metenje KM 70/20 C 2SB Go!Further
KM 70/20 C 2SB Go!Further je ručna čistilica ograničenog izdanja za unutarnju i vanjsku upotrebu, izrađena od preko 30% reciklirane plastike¹⁾ i s košarom za smeće kao ekskluzivnim priborom.
Ograničeno izdanje KM 70/20 C Go!Further crne ručne metle za čišćenje, izrađene od preko 30 posto reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim priborom, učinkovito čisti unutarnje i vanjske površine s dvije bočne četke i valjkom za čišćenje. U kombinaciji s ručnim pogonom, čišćenje postaje jednostavno i učinkovito: površinski učinak KM 70/20 C 2SB Go!Further je 9 puta veći od onog konvencionalne metle. Valjak za čišćenje može se podesiti u šest stupnjeva i, u kombinaciji s beskonačno podesivim bočnim četkama, postiže optimalan rezultat čišćenja na različitim podovima. Integrirani filter čini metenje praktički bez prašine. Ručka za guranje podesiva po visini osigurava ergonomski rad. Sustav Home Base omogućuje praktično nošenje dodatnog pribora poput kante ili košare za smeće. To znači da se, osim prašine i prljavštine, otpad može skupljati i odlagati u jednom radnom koraku. Nakon završetka posla, KM 70/20 C 2SB Go!Further može se pohraniti na način koji štedi prostor zahvaljujući svom parkirnom položaju. Sakupljač smeća je isključivo uključen u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
Beskontinuirano podesivi valjak za čišćenje i bočna četkaInkrementalno podesivi kontaktni pritisak za optimalne rezultate metenja. Podešavanje kontaktnog pritiska smanjuje trošenje valjka za čišćenje. Za zaštitu čekinja, valjak za čišćenje i bočna četka mogu se potpuno rasteretiti.
Filtar za prašinuFiltar za prašinu učinkovito čisti ispušni zrak i sprječava dizanje prašine tijekom metenja. Filtarskom sustavu se jednostavno pristupa za brzu i jednostavnu zamjenu.
Značajke održivostiNije potrebna dodatna energija: ručni pogon omogućuje korištenje bilo kada i bilo gdje.
Home-Base sustav
- Prikladno skladištenje dodatne opreme kao što su kante i skupljači otpada.
- Dodaci se mogu držati pri ruci u džepu na ručki za guranje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Priručnik
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|3920
|Radna širina (mm)
|480
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|700
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|980
|Volumen spremnika bruto/neto (l)
|45 / 20
|Boja
|Crna
|Težina (s priborom) (kg)
|23,9
|Težina, spremno za rad (kg)
|22
|Težina ambalaže (kg)
|27,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.
Opseg isporuke
- Filtar za sitnu prašinu
- Skupljač smeća
Oprema
- Ručni pogon metle
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Preklopiva izvlačna ručka
- Princip lopatice
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
Područja primjene
- Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
- Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
- Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
- Također idealno za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.