Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp

Bat. vozilo za čišćenje sa KM 85/50 W Bp s velikim ravnim nabranim filtrom i plutajućim valjkom za čišćenje. Robustan stroj, jednostavan za upotrebu s visokim površinskim performansama.

Robustan, dizajniran s okvirom s dvostrukim stijenkama i zaokretnom bočnom četkom, baterijski KM 85/50 W Bp impresionira u teškim primjenama u industrijskom okruženju. Pouzdan i kompaktan stroj udoban je i intuitivan za upravljanje pomoću potisne ručke, ima pogon prema naprijed i natrag i čisti do 4725 m²/h upotrebom opcijske bočne četke s lijeve strane. Plutajući valjak za čiščenje automatski se prilagođava tlu, osiguravajući izvrsne rezultate na neravnom terenu ili u slučaju velikih količina nečistoće. Veliki ravni naborani filter omogućuje rad gotovo bez prašine, dok dvostruko strugalo jamči učinkovito čišćenje. Glavni valjak i filter za čišćenje moguće je vrlo jednostavno promijeniti bez potrebe za bilo kakvim alatom. Ovaj i mnogi drugi detalji, poput disk kočnice i Kärcher Home Base za jednostavno nošenje dodatnog posuđa za čišćenje, zaokružuju uspješan sveukupni koncept.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp: Pogon prema naprijed i naatrag preko ručice
Pogon prema naprijed i naatrag preko ručice
Intuitivan, jednostavan i korisnički orijentiran rad. Maksimalna upravljivost stroja. Standardna disk kočnica za sigurno usporavanje u svakom trenutku.
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp: Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu. Nije potrebno podešavanje habanja. Učinkovito i brzo čišćenje.
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp: Robustan i pouzdan za teške primjene
Robustan i pouzdan za teške primjene
Čvrsti okretni okvir s dvostrukim stijenkama. Zaokretna bočna četka sprječava oštećenja. Veliki kotači za veću udobnost rada.
Učinkoviti sustav filtriranja
  • Veliki ravni naborani filter ukupne površine filtra od 2,3 m².
  • Perivi filter od poliestera.
  • Izvrsno čišćenje zahvaljujući dvostrukom strugaču i vodoravnom položaju ugradnje.
Zamjena glavnog valjka i filtera bez alata
  • Jednostavna i brza promjena u slučaju trošenja.
  • Brza kontrola glavnog valjka za čišćenje ako su omotane trake i folija.
  • Pristup filteru s čiste strane, nema kontakta s prašinom i prljavštinom.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
  • Vrlo dobro manevriranje strojem.
  • Idealno u uskim, zakrčenim prostorima.
  • Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
  • Vrlo praktičan priključak za nošenje dodatne opreme za čišćenje.
  • Za jednostavno nošenje npr. sakupljača otpadaka, četke ili krpica.
  • Prostor za odlaganje manjeg pribora.
Jednostavan koncept rukovanja
  • Valjak za čišćenje i bočna četka mogu se prikladno uključiti i isključiti.
  • Praktično kretanje prema naprijed i unatrag pomoću ručke.
  • Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Veliki spremnik za otpad
  • Prikuplja velike količine prljavštine zbog čega može raditi duže vrijeme.
  • Jednostavno uklanjanje i sigurno pražnjenje otpada.
  • Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električni
Pogon DC motor
Pogon – snaga (V/W) 24 / 912
Maks. površinski učinak (m²/h) 3825
Radna širina (mm) 615
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 850
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1085
Spremnik za otpad (l) 50
Sposobnost uspinjanja (%) 15
Radna brzina (km/h) 4,5
Površina filtra (m²) 2,3
Veličina odjeljka za baterije (mm) 362 / 348 / 290
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Težina (s priborom) (kg) 138,4
Težina, spremno za rad (kg) 226
Težina uklj. ambalažu (kg) 149
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Opseg isporuke

  • Filtar s ravnim naborima: od poliestera

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Kontejner za smeće, mobilni
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Usisavanje
  • Vozni pogon
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Prikaz baterije
  • Brojač proteklog vremena
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Bočna metla, s podizanjem/namještanjem
Videos
Područja primjene
  • Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
  • Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
  • Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
  • Također idealno za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
