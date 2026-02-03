Robustan, dizajniran s okvirom s dvostrukim stijenkama i zaokretnom bočnom četkom, baterijski KM 85/50 W Bp impresionira u teškim primjenama u industrijskom okruženju. Pouzdan i kompaktan stroj udoban je i intuitivan za upravljanje pomoću potisne ručke, ima pogon prema naprijed i natrag i čisti do 4725 m²/h upotrebom opcijske bočne četke s lijeve strane. Plutajući valjak za čiščenje automatski se prilagođava tlu, osiguravajući izvrsne rezultate na neravnom terenu ili u slučaju velikih količina nečistoće. Veliki ravni naborani filter omogućuje rad gotovo bez prašine, dok dvostruko strugalo jamči učinkovito čišćenje. Glavni valjak i filter za čišćenje moguće je vrlo jednostavno promijeniti bez potrebe za bilo kakvim alatom. Ovaj i mnogi drugi detalji, poput disk kočnice i Kärcher Home Base za jednostavno nošenje dodatnog posuđa za čišćenje, zaokružuju uspješan sveukupni koncept.