Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp
Bat. vozilo za čišćenje sa KM 85/50 W Bp s velikim ravnim nabranim filtrom i plutajućim valjkom za čišćenje. Robustan stroj, jednostavan za upotrebu s visokim površinskim performansama.
Robustan, dizajniran s okvirom s dvostrukim stijenkama i zaokretnom bočnom četkom, baterijski KM 85/50 W Bp impresionira u teškim primjenama u industrijskom okruženju. Pouzdan i kompaktan stroj udoban je i intuitivan za upravljanje pomoću potisne ručke, ima pogon prema naprijed i natrag i čisti do 4725 m²/h upotrebom opcijske bočne četke s lijeve strane. Plutajući valjak za čiščenje automatski se prilagođava tlu, osiguravajući izvrsne rezultate na neravnom terenu ili u slučaju velikih količina nečistoće. Veliki ravni naborani filter omogućuje rad gotovo bez prašine, dok dvostruko strugalo jamči učinkovito čišćenje. Glavni valjak i filter za čišćenje moguće je vrlo jednostavno promijeniti bez potrebe za bilo kakvim alatom. Ovaj i mnogi drugi detalji, poput disk kočnice i Kärcher Home Base za jednostavno nošenje dodatnog posuđa za čišćenje, zaokružuju uspješan sveukupni koncept.
Značajke i prednosti
Pogon prema naprijed i naatrag preko ručiceIntuitivan, jednostavan i korisnički orijentiran rad. Maksimalna upravljivost stroja. Standardna disk kočnica za sigurno usporavanje u svakom trenutku.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjemOdlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu. Nije potrebno podešavanje habanja. Učinkovito i brzo čišćenje.
Robustan i pouzdan za teške primjeneČvrsti okretni okvir s dvostrukim stijenkama. Zaokretna bočna četka sprječava oštećenja. Veliki kotači za veću udobnost rada.
Učinkoviti sustav filtriranja
- Veliki ravni naborani filter ukupne površine filtra od 2,3 m².
- Perivi filter od poliestera.
- Izvrsno čišćenje zahvaljujući dvostrukom strugaču i vodoravnom položaju ugradnje.
Zamjena glavnog valjka i filtera bez alata
- Jednostavna i brza promjena u slučaju trošenja.
- Brza kontrola glavnog valjka za čišćenje ako su omotane trake i folija.
- Pristup filteru s čiste strane, nema kontakta s prašinom i prljavštinom.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
- Vrlo dobro manevriranje strojem.
- Idealno u uskim, zakrčenim prostorima.
- Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
- Vrlo praktičan priključak za nošenje dodatne opreme za čišćenje.
- Za jednostavno nošenje npr. sakupljača otpadaka, četke ili krpica.
- Prostor za odlaganje manjeg pribora.
Jednostavan koncept rukovanja
- Valjak za čišćenje i bočna četka mogu se prikladno uključiti i isključiti.
- Praktično kretanje prema naprijed i unatrag pomoću ručke.
- Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Veliki spremnik za otpad
- Prikuplja velike količine prljavštine zbog čega može raditi duže vrijeme.
- Jednostavno uklanjanje i sigurno pražnjenje otpada.
- Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električni
|Pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 912
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|3825
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|850
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1085
|Spremnik za otpad (l)
|50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|15
|Radna brzina (km/h)
|4,5
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Veličina odjeljka za baterije (mm)
|362 / 348 / 290
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Težina (s priborom) (kg)
|138,4
|Težina, spremno za rad (kg)
|226
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|149
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Opseg isporuke
- Filtar s ravnim naborima: od poliestera
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Kontejner za smeće, mobilni
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Usisavanje
- Vozni pogon
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
- Regulacija volumena usisavanja
- Bočna metla, s podizanjem/namještanjem
Područja primjene
- Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
- Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
- Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
- Također idealno za manje radionice i poljoprivredu