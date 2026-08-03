Kompaktna industrijska mašina za čišćenje KM 85/50 W Bp Pack impresionira vrhunskom standardnom opremom. Na primjer, stroj dolazi s disk kočnicom, baterijom i punjačem za baterije. Veliki pljosnati naborani filtar s vrlo učinkovitim čišćenjem pomoću dvostrukog strugača omogućuje rad gotovo bez prašine, dok plutajući valjak za čišćenje omogućuje izvrsne rezultate čišćenja i na nepovoljnom terenu i u slučaju velikih količina prljavštine. Korisnici imaju koristi od vrlo praktičnog i intuitivnog koncepta upravljanja s pogonom za vuču naprijed i natrag jednostavnim pritiskom ili povlačenjem ručke za guranje, kao i praktičnim detaljima kao što je Kärcher Home Base za nošenje drugog pribora za čišćenje. Robusni stroj s zakretnom bočnom četkom i okvirom s dvostrukom stijenkom idealni su za teške primjene. Također jednostavna izmjena glavnog valjka i filtera bez alata, kao i visoka učinkovitost površine do 4725 m²/h (s opcijskom bočnom četkom na lijevoj strani), zadovoljavaju visoke zahtjeve u industrijskom okruženju.