Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp Pack 2SB

KM 85/50 W Bp stroj za metenje visokih performansi i standardno opremljen baterijom i punjačem za baterije. S plutajućim valjkom za čišćenje i velikim ravnim nabranim filterom.

Kompaktna industrijska mašina za čišćenje KM 85/50 W Bp Pack impresionira vrhunskom standardnom opremom. Na primjer, stroj dolazi s disk kočnicom, baterijom i punjačem za baterije. Veliki pljosnati naborani filtar s vrlo učinkovitim čišćenjem pomoću dvostrukog strugača omogućuje rad gotovo bez prašine, dok plutajući valjak za čišćenje omogućuje izvrsne rezultate čišćenja i na nepovoljnom terenu i u slučaju velikih količina prljavštine. Korisnici imaju koristi od vrlo praktičnog i intuitivnog koncepta upravljanja s pogonom za vuču naprijed i natrag jednostavnim pritiskom ili povlačenjem ručke za guranje, kao i praktičnim detaljima kao što je Kärcher Home Base za nošenje drugog pribora za čišćenje. Robusni stroj s zakretnom bočnom četkom i okvirom s dvostrukom stijenkom idealni su za teške primjene. Također jednostavna izmjena glavnog valjka i filtera bez alata, kao i visoka učinkovitost površine do 4725 m²/h (s opcijskom bočnom četkom na lijevoj strani), zadovoljavaju visoke zahtjeve u industrijskom okruženju.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp Pack 2SB: Pogon prema naprijed i naatrag preko ručice
Pogon prema naprijed i naatrag preko ručice
Intuitivan, jednostavan i korisnički orijentiran rad. Maksimalna upravljivost stroja. Standardna disk kočnica za sigurno usporavanje u svakom trenutku.
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp Pack 2SB: Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu. Nije potrebno podešavanje habanja. Učinkovito i brzo čišćenje.
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 W Bp Pack 2SB: Robustan i pouzdan za teške primjene
Robustan i pouzdan za teške primjene
Čvrsti okretni okvir s dvostrukim stijenkama. Zaokretna bočna četka sprječava oštećenja. Veliki kotači za veću udobnost rada.
Učinkoviti sustav filtriranja
  • Veliki ravni naborani filter ukupne površine filtra od 2,3 m².
  • Perivi filter od poliestera.
  • Izvrsno čišćenje zahvaljujući dvostrukom strugaču i vodoravnom položaju ugradnje.
Zamjena glavnog valjka i filtera bez alata
  • Jednostavna i brza promjena u slučaju trošenja.
  • Brza kontrola glavnog valjka za čišćenje ako su omotane trake i folija.
  • Pristup filteru s čiste strane, nema kontakta s prašinom i prljavštinom.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
  • Vrlo dobro manevriranje strojem.
  • Idealno u uskim, zakrčenim prostorima.
  • Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
  • Vrlo praktičan priključak za nošenje dodatne opreme za čišćenje.
  • Za jednostavno nošenje npr. sakupljača otpadaka, četke ili krpica.
  • Prostor za odlaganje manjeg pribora.
Jednostavan koncept rukovanja
  • Valjak za čišćenje i bočna četka mogu se prikladno uključiti i isključiti.
  • Praktično kretanje prema naprijed i unatrag pomoću ručke.
  • Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Veliki spremnik za otpad
  • Prikuplja velike količine prljavštine zbog čega može raditi duže vrijeme.
  • Jednostavno uklanjanje i sigurno pražnjenje otpada.
  • Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Baterija i punjač uključeni
  • Dugotrajna baterija visokih performansi za dugo vrijeme rada.
  • Rad bez buke i štetnih emisija.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električni
Pogon DC motor
Pogon – snaga (V/W) 24 / 912
Maks. površinski učinak (m²/h) 3825
Radna širina (mm) 615
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 850
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1050
Spremnik za otpad (l) 50
Sposobnost uspinjanja (%) 15
Radna brzina (km/h) 4,5
Površina filtra (m²) 2,3
Veličina odjeljka za baterije (mm) 362 / 348 / 290
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Težina (s priborom) (kg) 222,9
Težina, spremno za rad (kg) 227
Težina uklj. ambalažu (kg) 233,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Opseg isporuke

  • Filtar s ravnim naborima: od poliestera

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Kontejner za smeće, mobilni
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Usisavanje
  • Vozni pogon
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Prikaz baterije
  • Brojač proteklog vremena
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Bočna metla, s podizanjem/namještanjem
Videos
Područja primjene
  • Za čišćenje proizvodnih i logističkih hala, skladišta te utovarnih prostora
  • Za čišćenje parkirališta i benzinskih postaja
  • Za čišćenje područja poput školskih dvorišta i u komunalnom okruženju
  • Također idealno za manje radionice i poljoprivredu
Pribor
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