Prikladan za jako velike količine prašine i krupne nečistoće u eksterijeru, bez problema se može upotrebljavati i u neravnom interijeru: naš baterijski industrijski stroj za metenje KM 105/180 R Bp Classic oduševljava fleksibilnim mogućnostima primjene. Vozni pogon kao i pogoni valjka za metenje i bočne metle razvijeni su u potpunosti hidraulički i stoga su posebno robusni. U kombinaciji s ostalim, visokokvalitetnim komponentama i punim gumama to rezultira niskim troškom održavanja i dugim vijekom trajanja stroja. Serijski je ugrađen snažan sustav s džepnim filtrom koji se čisti u kratkim razmacima uz pomoć automatskog čišćenja filtra i bez problema radi čak i u iznimno prašnjavim uvjetima. Alternativno je dostupan sustav s filtrom s ravnim naborima ili dokazan sustav s okruglim filtrom. Skladan čitav koncept stroja KM 105/180 R Bp Classic dopunjuje jednostavno, intuitivno rukovanje pomoću ručica, praktično visoko pražnjenje spremnika i posebno jednostavne mogućnosti održavanja.