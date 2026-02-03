Stroj za metenje i usisavanje KM 105/180 R Bp Classic
Naš baterijski, u potpunosti hidraulički industrijski stroj za metenje KM 105/180 R Bp Classic oduševljava robusnom kompaktnošću i prikladan je za primjene u interijeru i eksterijeru.
Prikladan za jako velike količine prašine i krupne nečistoće u eksterijeru, bez problema se može upotrebljavati i u neravnom interijeru: naš baterijski industrijski stroj za metenje KM 105/180 R Bp Classic oduševljava fleksibilnim mogućnostima primjene. Vozni pogon kao i pogoni valjka za metenje i bočne metle razvijeni su u potpunosti hidraulički i stoga su posebno robusni. U kombinaciji s ostalim, visokokvalitetnim komponentama i punim gumama to rezultira niskim troškom održavanja i dugim vijekom trajanja stroja. Serijski je ugrađen snažan sustav s džepnim filtrom koji se čisti u kratkim razmacima uz pomoć automatskog čišćenja filtra i bez problema radi čak i u iznimno prašnjavim uvjetima. Alternativno je dostupan sustav s filtrom s ravnim naborima ili dokazan sustav s okruglim filtrom. Skladan čitav koncept stroja KM 105/180 R Bp Classic dopunjuje jednostavno, intuitivno rukovanje pomoću ručica, praktično visoko pražnjenje spremnika i posebno jednostavne mogućnosti održavanja.
Značajke i prednosti
Robusna izvedba stroja za siguran radU potpunosti hidraulički vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metli. Produljuje životni vijek komponenti i stroja. Rotacijsko svjetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.
Princip lopaticeJamči dobre rezultate čišćenja također i kod sitne nečistoće. Usisava grubu nečistoću bez problema. Stvaranje neznatne količine prašine.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisuIntuitivno rukovanje pomoću ručica. Jednostavna zamjena glavnog valjka za metenje i filtra bez alata. Dobra pristupačnost svih važnih komponenti.
Učinkovit sustav s džepnim filtrom
- Učinkovito smanjuje nastajanje prašine pri metenju.
- Opcijski se može dobiti i sa sustavom s filtrom s ravnim naborima ili sustavom s okruglim filtrom.
- Iznimno učinkovito čišćenje za dugi vijek trajanja.
Automatsko čišćenje filtra
- Redovito čišćenje produljuje vijek trajanja filtra.
- Smanjuje nastajanje prašine čak i u ekstremnim uvjetima.
- Pouzdana funkcija kod svih dostupnih sustava filtriranja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električni
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|36 / 2,5
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|6300
|Radna širina (mm)
|780
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1050
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1300
|Kapacitet baterije (Ah)
|240
|Napon baterije (V)
|36
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Spremnik za otpad (l)
|180
|Sposobnost uspinjanja (%)
|14
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|5,2
|Težina (s priborom) (kg)
|530
|Težina, spremno za rad (kg)
|850
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|530
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Opseg isporuke
- Džepni filter
- Kotači, potpuno gumeni
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulacija volumena usisavanja
- Princip lopatice
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Područja primjene
- Idealan za uporabu u (otvorenim) proizvodnim, skladišnim i logističkim halama
- Prikladan za uporabu u vanjskim skladištima, na mjestima utovara/istovara i gradilištima
- Za uporabu u metalnoj i građevinskoj industriji kao i u halama u teškoj industriji