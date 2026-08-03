Stroj za metenje i usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic

Serijski s baterijom i punjačem, kompaktan i robustan: naš industrijski stroj za metenje KM 105/180 R Bp Pack Classic. U potpunosti hidraulički i fleksibilan.

Visokokvalitetne komponente, kotači s punim gumama i u potpunosti hidraulička rješenja za vozni pogon, pogon s valjkom za metenje i bočnim metlama osiguravaju maksimalnu robusnost i dug vijek trajanja našeg industrijskog stroja za metenje KM 105/180 R Bp Pack Classic sa serijskom baterijom uz odgovarajući punjač. Stroj opremljen snažnim sustavom s džepnim filtrom, koji dopunjava učinkovito, automatsko čišćenje filtra, bez problema savladava čišćenje i u iznimno prašnjavim uvjetima. Opcijski se može dobiti sustav s filtrom s ravnim naborima ili dokazan sustav s okruglim filtrom. Osim toga, KM 105/180 R Bp Pack Classic oduševljava pri uklanjanju krupne nečistoće i zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji bez problema može pokazati svoju snagu i u neravnom interijeru. Uz to korisnik ima koristi od intuitivnog, vrlo jednostavnog rukovanja pomoću ručica, praktičnog visokog pražnjenja spremnika i jednostavnog koncepta održavanja.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic: Robusna izvedba stroja za siguran rad
Robusna izvedba stroja za siguran rad
U potpunosti hidraulički vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metli. Produljuje životni vijek komponenti i stroja. Rotacijsko svjetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.
Stroj za metenje i usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic: Princip lopatice
Princip lopatice
Jamči dobre rezultate čišćenja također i kod sitne nečistoće. Usisava grubu nečistoću bez problema. Stvaranje neznatne količine prašine.
Stroj za metenje i usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic: Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Intuitivno rukovanje pomoću ručica. Jednostavna zamjena glavnog valjka za metenje i filtra bez alata. Dobra pristupačnost svih važnih komponenti.
Učinkovit sustav s džepnim filtrom
  • Učinkovito smanjuje nastajanje prašine pri metenju.
  • Opcijski se može dobiti i sa sustavom s filtrom s ravnim naborima ili sustavom s okruglim filtrom.
  • Iznimno učinkovito čišćenje za dugi vijek trajanja.
Automatsko čišćenje filtra
  • Redovito čišćenje produljuje vijek trajanja filtra.
  • Smanjuje nastajanje prašine čak i u ekstremnim uvjetima.
  • Pouzdana funkcija kod svih dostupnih sustava filtriranja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električni
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 36 / 2,5
Maks. površinski učinak (m²/h) 6300
Radna širina (mm) 780
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1050
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1300
Kapacitet baterije (Ah) 240
Napon baterije (V) 36
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Spremnik za otpad (l) 180
Sposobnost uspinjanja (%) 14
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtra (m²) 5,2
Težina (s priborom) (kg) 850
Težina, spremno za rad (kg) 850
Težina uklj. ambalažu (kg) 850
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Opseg isporuke

  • Džepni filter
  • Kotači, potpuno gumeni

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Princip lopatice
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Prikaz baterije
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Stroj za metenje i usisavanje KM 105/180 R Bp Pack Classic
Područja primjene
  • Idealan za uporabu u (otvorenim) proizvodnim, skladišnim i logističkim halama
  • Prikladan za uporabu u vanjskim skladištima, na mjestima utovara/istovara i gradilištima
  • Za uporabu u metalnoj i građevinskoj industriji kao i u halama u teškoj industriji
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