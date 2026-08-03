Visokokvalitetne komponente, kotači s punim gumama i u potpunosti hidraulička rješenja za vozni pogon, pogon s valjkom za metenje i bočnim metlama osiguravaju maksimalnu robusnost i dug vijek trajanja našeg industrijskog stroja za metenje KM 105/180 R Bp Pack Classic sa serijskom baterijom uz odgovarajući punjač. Stroj opremljen snažnim sustavom s džepnim filtrom, koji dopunjava učinkovito, automatsko čišćenje filtra, bez problema savladava čišćenje i u iznimno prašnjavim uvjetima. Opcijski se može dobiti sustav s filtrom s ravnim naborima ili dokazan sustav s okruglim filtrom. Osim toga, KM 105/180 R Bp Pack Classic oduševljava pri uklanjanju krupne nečistoće i zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji bez problema može pokazati svoju snagu i u neravnom interijeru. Uz to korisnik ima koristi od intuitivnog, vrlo jednostavnog rukovanja pomoću ručica, praktičnog visokog pražnjenja spremnika i jednostavnog koncepta održavanja.