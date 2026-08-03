Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Naš kompaktan i okretan stroj za metenje i usisavanje sa sjedalom KM 85/50 R Bp Pack serijski je opremljen 2 bočnim metlama, baterijom i punjačem te oduševljava velikim površinskim učinkom.
Kompaktan, izvrsno opremljen, jednostavan za rukovanje i vrlo povoljan: Naš stroj za metenje i usisavanje sa sjedalom KM 85/50 R Bp Pack oduševljava u svakom pogledu. Mala konstrukcija ovog početnog modela predodređuje stroj i za rad u uskim i zabačenim područjima, dok u interijeru i eksterijeru oduševljava velikim površinskim učinkom i suvereno pokazuje svoju snagu. Baterija i punjač su u serijskoj opremi, jednako kao i dvije bočne metle sa skretanjem i regulacijom broja okretaja – desno i lijevo na uređaju –, veliki filtar za prašinu za rada bez prašine, izvana vidljivi prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje. Oscilirajući glavni valjak za metenje uopće nije potrebno namještati, a sva će nečistoća biti u potpunosti uklonjena čak i kod neravnina u podu. Lako se mogu obaviti radovi održavanja. Tako je moguće sa sjedala praktično očistiti filtar za prašinu i zamijeniti glavni valjak za metenje bez alata. Poklopac uređaja sa širokim otvaranjem omogućuje jednostavan pristup unutarnjim komponentama. Zahvaljujući sustavu Home-Base također je moguće nošenje dodatne opreme za čišćenje.
Značajke i prednosti
Koncept pametnog spremnika2 spremnika za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća. Spremnici za pometeno smeće bez oštrih rubova omogućuju pražnjenje bez ostataka. Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Učinkoviti sustav filtriranjaFiltar s ravnim naborima od poliestera. Učinkovito čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s mjesta osobe koja rukuje uređajem. Pristup filtru bez primjene alata kroz poklopac uređaja sa širokim kutom otvaranja.
Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mjestuPregledno i ergonomsko postavljanje elemenata rukovanja. Namještanje sjedala bez uporabe alata. Namještanje upravljača po visini.
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
- Praktično povezivanje za jednostavnu vožnju ostalog pribora za čišćenje.
- Jednostavno voženje primjerice kliješta za krupno smeće, metle, krpa ili spremnika.
- Velika površina odlaganja u stražnjem dijelu stroja.
Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje
- Jednostavno i komforno uočavanje izvana.
- Precizno određivanje trenutka zamjene.
Bočna metla sa skretanjem
- Štiti bočnu metlu od oštećenja.
- Pouzdana i robusna izvedba.
- Smanjuje troškove održavanja i servisa.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
- Vrlo dobro manevriranje strojem.
- Posebno prikladno također i za zatrpane i uske prostore.
- Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Regulacija broja okretaja bočne metle
- Za prilagodbu broja okretaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće.
- Smanjuje eventualna kovitlanja prašine.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
- Nije potrebno naknadno namještanje zbog istrošenosti.
- Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
Jednostavan koncept rukovanja
- Valjak za metenje i bočne metle mogu se jednostavno uključiti i isključiti nožnom pedalom.
- Vožnja prema naprijed i natrag može se komforno namjestiti putem prekidača za biranje.
- Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 1000
|Vrsta pogona
|Električni
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|6510
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|6510
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|850
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1085
|Kapacitet baterije (Ah)
|115
|Napon baterije (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2,5
|Spremnik za otpad (l)
|50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Teret (kg)
|maks. 90
|Težina (s priborom) (kg)
|257,1
|Težina, spremno za rad (kg)
|238
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|259,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Opseg isporuke
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Mehaničko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Brzina bočne četke, podesiva
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
- Kontejner za smeće, mobilni
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
- Automatska prilagodba glavnog valjka za metenje ovisno o istrošenosti
- Višenamjenski zaslon
- Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Videos
Područja primjene
- Idealan za čišćenje proizvodnih, skladišnih i logističkih hala
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće