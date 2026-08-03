Kompaktan, izvrsno opremljen, jednostavan za rukovanje i vrlo povoljan: Naš stroj za metenje i usisavanje sa sjedalom KM 85/50 R Bp Pack oduševljava u svakom pogledu. Mala konstrukcija ovog početnog modela predodređuje stroj i za rad u uskim i zabačenim područjima, dok u interijeru i eksterijeru oduševljava velikim površinskim učinkom i suvereno pokazuje svoju snagu. Baterija i punjač su u serijskoj opremi, jednako kao i dvije bočne metle sa skretanjem i regulacijom broja okretaja – desno i lijevo na uređaju –, veliki filtar za prašinu za rada bez prašine, izvana vidljivi prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje. Oscilirajući glavni valjak za metenje uopće nije potrebno namještati, a sva će nečistoća biti u potpunosti uklonjena čak i kod neravnina u podu. Lako se mogu obaviti radovi održavanja. Tako je moguće sa sjedala praktično očistiti filtar za prašinu i zamijeniti glavni valjak za metenje bez alata. Poklopac uređaja sa širokim otvaranjem omogućuje jednostavan pristup unutarnjim komponentama. Zahvaljujući sustavu Home-Base također je moguće nošenje dodatne opreme za čišćenje.