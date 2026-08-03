Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack 2SB

Naš kompaktan i okretan stroj za metenje i usisavanje sa sjedalom KM 85/50 R Bp Pack serijski je opremljen 2 bočnim metlama, baterijom i punjačem te oduševljava velikim površinskim učinkom.

Kompaktan, izvrsno opremljen, jednostavan za rukovanje i vrlo povoljan: Naš stroj za metenje i usisavanje sa sjedalom KM 85/50 R Bp Pack oduševljava u svakom pogledu. Mala konstrukcija ovog početnog modela predodređuje stroj i za rad u uskim i zabačenim područjima, dok u interijeru i eksterijeru oduševljava velikim površinskim učinkom i suvereno pokazuje svoju snagu. Baterija i punjač su u serijskoj opremi, jednako kao i dvije bočne metle sa skretanjem i regulacijom broja okretaja – desno i lijevo na uređaju –, veliki filtar za prašinu za rada bez prašine, izvana vidljivi prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje. Oscilirajući glavni valjak za metenje uopće nije potrebno namještati, a sva će nečistoća biti u potpunosti uklonjena čak i kod neravnina u podu. Lako se mogu obaviti radovi održavanja. Tako je moguće sa sjedala praktično očistiti filtar za prašinu i zamijeniti glavni valjak za metenje bez alata. Poklopac uređaja sa širokim otvaranjem omogućuje jednostavan pristup unutarnjim komponentama. Zahvaljujući sustavu Home-Base također je moguće nošenje dodatne opreme za čišćenje.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Koncept pametnog spremnika
Koncept pametnog spremnika
2 spremnika za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća. Spremnici za pometeno smeće bez oštrih rubova omogućuju pražnjenje bez ostataka. Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Učinkoviti sustav filtriranja
Učinkoviti sustav filtriranja
Filtar s ravnim naborima od poliestera. Učinkovito čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s mjesta osobe koja rukuje uređajem. Pristup filtru bez primjene alata kroz poklopac uređaja sa širokim kutom otvaranja.
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack 2SB: Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mjestu
Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mjestu
Pregledno i ergonomsko postavljanje elemenata rukovanja. Namještanje sjedala bez uporabe alata. Namještanje upravljača po visini.
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
  • Praktično povezivanje za jednostavnu vožnju ostalog pribora za čišćenje.
  • Jednostavno voženje primjerice kliješta za krupno smeće, metle, krpa ili spremnika.
  • Velika površina odlaganja u stražnjem dijelu stroja.
Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje
  • Jednostavno i komforno uočavanje izvana.
  • Precizno određivanje trenutka zamjene.
Bočna metla sa skretanjem
  • Štiti bočnu metlu od oštećenja.
  • Pouzdana i robusna izvedba.
  • Smanjuje troškove održavanja i servisa.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
  • Vrlo dobro manevriranje strojem.
  • Posebno prikladno također i za zatrpane i uske prostore.
  • Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Regulacija broja okretaja bočne metle
  • Za prilagodbu broja okretaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće.
  • Smanjuje eventualna kovitlanja prašine.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
  • Nije potrebno naknadno namještanje zbog istrošenosti.
  • Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
Jednostavan koncept rukovanja
  • Valjak za metenje i bočne metle mogu se jednostavno uključiti i isključiti nožnom pedalom.
  • Vožnja prema naprijed i natrag može se komforno namjestiti putem prekidača za biranje.
  • Regulacija struje usisavanja za metenje mokrih površina.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/W) 24 / 1000
Vrsta pogona Električni
Maks. površinski učinak (m²/h) 6510
Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h) 6510
Radna širina (mm) 615
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 850
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1085
Kapacitet baterije (Ah) 115
Napon baterije (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2,5
Spremnik za otpad (l) 50
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtra (m²) 2,3
Teret (kg) maks. 90
Težina (s priborom) (kg) 257,1
Težina, spremno za rad (kg) 238
Težina uklj. ambalažu (kg) 259,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1350 x 940 x 1170

Opseg isporuke

  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Mehaničko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Brzina bočne četke, podesiva
  • Prikaz baterije
  • Brojač proteklog vremena
  • Kontejner za smeće, mobilni
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
  • Automatska prilagodba glavnog valjka za metenje ovisno o istrošenosti
  • Višenamjenski zaslon
  • Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Videos
Područja primjene
  • Idealan za čišćenje proizvodnih, skladišnih i logističkih hala
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
  • Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH