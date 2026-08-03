Vrhunski opremljen, vrlo jednostavan i siguran za rukovanje, posebno kompaktan konstrukcijski dizajn – naš usisivač za metenje KM 85/50 R koji se vozi na njemu zna kako impresionirati u svim aspektima. Na primjer, snažna i dugotrajna litij-ionska baterija s kapacitetom od 80 Ah i pripadajući brzi punjač već su tu. Također standardno: rotirajuća bočna četka s regulacijom brzine, veliki filter za prašinu za rad bez prašine i indikator istrošenosti glavnog valjka za čišćenje koji se može vidjeti izvana. Zahvaljujući pametnom, kompaktnom dizajnu, KM 85/50 R nudi impresivnu agilnost i upravljivost te je stoga prikladan i za čišćenje u uskim i skučenim područjima. Osim toga, stroj nudi jednostavan koncept rada s praktičnim detaljima, kao što je oscilirajući valjak za vrlo dobre rezultate čišćenja čak i na neravnim podovima ili čišćenje filtra za prašinu sa sjedala. Radovi na održavanju uvelike su olakšani poklopcem koji se široko otvara, a glavni valjak za čišćenje se također može promijeniti bez alata. Integrirani sustav Home Base također omogućuje jednostavno prenošenje dodatnog pribora za čišćenje.