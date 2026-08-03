Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
S Li-Ion baterijom i brzim punjačem kao standardnom opremom: kompaktan, upravljiv i lak za rukovanje KM 85/50 R usisivač za metenje koji se vozi na njemu ima visok učinak na površini.
Vrhunski opremljen, vrlo jednostavan i siguran za rukovanje, posebno kompaktan konstrukcijski dizajn – naš usisivač za metenje KM 85/50 R koji se vozi na njemu zna kako impresionirati u svim aspektima. Na primjer, snažna i dugotrajna litij-ionska baterija s kapacitetom od 80 Ah i pripadajući brzi punjač već su tu. Također standardno: rotirajuća bočna četka s regulacijom brzine, veliki filter za prašinu za rad bez prašine i indikator istrošenosti glavnog valjka za čišćenje koji se može vidjeti izvana. Zahvaljujući pametnom, kompaktnom dizajnu, KM 85/50 R nudi impresivnu agilnost i upravljivost te je stoga prikladan i za čišćenje u uskim i skučenim područjima. Osim toga, stroj nudi jednostavan koncept rada s praktičnim detaljima, kao što je oscilirajući valjak za vrlo dobre rezultate čišćenja čak i na neravnim podovima ili čišćenje filtra za prašinu sa sjedala. Radovi na održavanju uvelike su olakšani poklopcem koji se široko otvara, a glavni valjak za čišćenje se također može promijeniti bez alata. Integrirani sustav Home Base također omogućuje jednostavno prenošenje dodatnog pribora za čišćenje.
Značajke i prednosti
Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mjestuPregledno i ergonomsko postavljanje elemenata rukovanja. Namještanje sjedala bez uporabe alata. Namještanje upravljača po visini.
Dugotrajna litij-ionska baterijaBrzi punjač za potpuno punjenje baterije za samo 2 sata. Sustav baterija bez održavanja bez ponovnog punjenja vodom. Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju.
Učinkoviti sustav filtriranjaFiltar s ravnim naborima od poliestera. Učinkovito čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s mjesta osobe koja rukuje uređajem. Pristup filtru bez primjene alata kroz poklopac uređaja sa širokim kutom otvaranja.
Koncept pametnog spremnika
- 2 spremnika za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća.
- Spremnici za pometeno smeće bez oštrih rubova omogućuju pražnjenje bez ostataka.
- Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
- Višestruko praktično povezivanje za jednostavno uzimanje dodatnih potrepština za čišćenje.
- Za jednostavno nošenje primjerice kliješta za grubu nečistoću, metle, krpa ili dodatnog spremnika.
- Velika površina odlaganja u stražnjem dijelu stroja.
Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje
- Jednostavno i komforno uočavanje izvana.
- Precizno određivanje trenutka zamjene.
Bočna metla sa skretanjem
- Štiti bočnu metlu od oštećenja.
- Pouzdana i robusna izvedba.
- Smanjuje troškove održavanja i servisa.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
- Vrlo dobro manevriranje strojem.
- Posebno prikladno također i za zatrpane i uske prostore.
- Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Regulacija broja okretaja bočne metle
- Za prilagodbu broja okretaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće.
- Smanjuje eventualna kovitlanja prašine.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
- Nije potrebno naknadno namještanje zbog istrošenosti.
- Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 1000
|Vrsta pogona
|Električni
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|5100
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|6510
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|850
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1085
|Kapacitet baterije (Ah)
|90
|Napon baterije (V)
|25,6
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|2
|Spremnik za otpad (l)
|50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Teret (kg)
|maks. 90
|Težina (s priborom) (kg)
|185
|Težina, spremno za rad (kg)
|185
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|187
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Opseg isporuke
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Mehaničko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Brzina bočne četke, podesiva
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
- Kontejner za smeće, mobilni
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
- Automatska prilagodba glavnog valjka za metenje ovisno o istrošenosti
- Višenamjenski zaslon
- Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Područja primjene
- Odlično prikladno za čišćenje proizvodnih, skladišnih i manjih logističkih hala
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Također i za manje objekte kao što su (mali) obrtnički pogoni, školska dvorišta, benzinske stanice ili auto kuće