Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
S litij-ionskom baterijom, brzim punjačem i dvije bočne četke kao standardom, okretni usisavač s sjedalom pruža impresivno visoku površinsku učinkovitost uz niske troškove održavanja.
Kompaktan, okretan, jednostavan za održavanje i opremljen sveobuhvatnom opremom, usisavač za čišćenje KM 85/50 R tvrtke Kärcher nevjerojatno je jednostavan i praktičan za rukovanje. Standardno se isporučuje s snažnom i dugotrajnom litij-ionskom baterijom kapaciteta 80 Ah i odgovarajućim brzim punjačem. Specifikacija opreme također uključuje drugu bočnu četku za povećanje površinskog učinka do 40 posto i veliki filter za prašinu za rad bez prašine, uključujući funkciju čišćenja filtera dok sjedite, za dodatnu udobnost. Uvlačive bočne četke s obje strane imaju regulaciju brzine, dok plutajući glavni valjak za čišćenje, koji se može mijenjati bez alata i ima indikator istrošenosti vidljiv izvana, osigurava najbolje rezultate čišćenja čak i na neravnim podovima. Zahvaljujući svojoj okretnosti i upravljivosti, stroj je prikladan i za upotrebu u skučenim i zatrpanim prostorima. Također ima jednostavan koncept rada s promišljenim dizajnerskim značajkama, poput bljeskajućeg svjetla za povećanje sigurnosti u radnom okruženju i netragirajućih gumenih kotača koji štite podove. Konačno, integrirani sustav Home Base omogućuje jednostavno nošenje dodatnog pribora za čišćenje.
Značajke i prednosti
Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mjestuPregledno i ergonomsko postavljanje elemenata rukovanja. Namještanje sjedala bez uporabe alata. Namještanje upravljača po visini.
Dugotrajna litij-ionska baterijaBrzi punjač za potpuno punjenje baterije za samo 2 sata. Sustav baterija bez održavanja bez ponovnog punjenja vodom. Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju.
Učinkoviti sustav filtriranjaFiltar s ravnim naborima od poliestera. Učinkovito čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s mjesta osobe koja rukuje uređajem. Pristup filtru bez primjene alata kroz poklopac uređaja sa širokim kutom otvaranja.
Koncept pametnog spremnika
- 2 spremnika za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća.
- Spremnici za pometeno smeće bez oštrih rubova omogućuju pražnjenje bez ostataka.
- Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
- Višestruko praktično povezivanje za jednostavno uzimanje dodatnih potrepština za čišćenje.
- Za jednostavno nošenje primjerice kliješta za grubu nečistoću, metle, krpa ili dodatnog spremnika.
- Velika površina odlaganja u stražnjem dijelu stroja.
Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje
- Jednostavno i komforno uočavanje izvana.
- Precizno određivanje trenutka zamjene.
Bočna metla sa skretanjem
- Štiti bočnu metlu od oštećenja.
- Pouzdana i robusna izvedba.
- Smanjuje troškove održavanja i servisa.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
- Vrlo dobro manevriranje strojem.
- Posebno prikladno također i za zatrpane i uske prostore.
- Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Regulacija broja okretaja bočne metle
- Za prilagodbu broja okretaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće.
- Smanjuje eventualna kovitlanja prašine.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
- Nije potrebno naknadno namještanje zbog istrošenosti.
- Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/W)
|24 / 1000
|Vrsta pogona
|Električni
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|6510
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|6510
|Radna širina (mm)
|615
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1085
|Kapacitet baterije (Ah)
|90
|Napon baterije (V)
|25,6
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|maks. 2
|Spremnik za otpad (l)
|50
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|2,3
|Teret (kg)
|maks. 90
|Težina (s priborom) (kg)
|210,7
|Težina, spremno za rad (kg)
|185
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|212,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1350 x 1100 x 1300
Opseg isporuke
- Kotači, bez tragova
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Mehaničko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Brzina bočne četke, podesiva
- Prikaz baterije
- Brojač proteklog vremena
- Kontejner za smeće, mobilni
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
- Automatska prilagodba glavnog valjka za metenje ovisno o istrošenosti
- Višenamjenski zaslon
- Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Područja primjene
- Odlično prikladno za čišćenje proizvodnih, skladišnih i manjih logističkih hala
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Također i za manje objekte kao što su (mali) obrtnički pogoni, školska dvorišta, benzinske stanice ili auto kuće