Kompaktan, okretan, jednostavan za održavanje i opremljen sveobuhvatnom opremom, usisavač za čišćenje KM 85/50 R tvrtke Kärcher nevjerojatno je jednostavan i praktičan za rukovanje. Standardno se isporučuje s snažnom i dugotrajnom litij-ionskom baterijom kapaciteta 80 Ah i odgovarajućim brzim punjačem. Specifikacija opreme također uključuje drugu bočnu četku za povećanje površinskog učinka do 40 posto i veliki filter za prašinu za rad bez prašine, uključujući funkciju čišćenja filtera dok sjedite, za dodatnu udobnost. Uvlačive bočne četke s obje strane imaju regulaciju brzine, dok plutajući glavni valjak za čišćenje, koji se može mijenjati bez alata i ima indikator istrošenosti vidljiv izvana, osigurava najbolje rezultate čišćenja čak i na neravnim podovima. Zahvaljujući svojoj okretnosti i upravljivosti, stroj je prikladan i za upotrebu u skučenim i zatrpanim prostorima. Također ima jednostavan koncept rada s promišljenim dizajnerskim značajkama, poput bljeskajućeg svjetla za povećanje sigurnosti u radnom okruženju i netragirajućih gumenih kotača koji štite podove. Konačno, integrirani sustav Home Base omogućuje jednostavno nošenje dodatnog pribora za čišćenje.