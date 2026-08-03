Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB

S litij-ionskom baterijom, brzim punjačem i dvije bočne četke kao standardom, okretni usisavač s sjedalom pruža impresivno visoku površinsku učinkovitost uz niske troškove održavanja.

Kompaktan, okretan, jednostavan za održavanje i opremljen sveobuhvatnom opremom, usisavač za čišćenje KM 85/50 R tvrtke Kärcher nevjerojatno je jednostavan i praktičan za rukovanje. Standardno se isporučuje s snažnom i dugotrajnom litij-ionskom baterijom kapaciteta 80 Ah i odgovarajućim brzim punjačem. Specifikacija opreme također uključuje drugu bočnu četku za povećanje površinskog učinka do 40 posto i veliki filter za prašinu za rad bez prašine, uključujući funkciju čišćenja filtera dok sjedite, za dodatnu udobnost. Uvlačive bočne četke s obje strane imaju regulaciju brzine, dok plutajući glavni valjak za čišćenje, koji se može mijenjati bez alata i ima indikator istrošenosti vidljiv izvana, osigurava najbolje rezultate čišćenja čak i na neravnim podovima. Zahvaljujući svojoj okretnosti i upravljivosti, stroj je prikladan i za upotrebu u skučenim i zatrpanim prostorima. Također ima jednostavan koncept rada s promišljenim dizajnerskim značajkama, poput bljeskajućeg svjetla za povećanje sigurnosti u radnom okruženju i netragirajućih gumenih kotača koji štite podove. Konačno, integrirani sustav Home Base omogućuje jednostavno nošenje dodatnog pribora za čišćenje.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mjestu
Promišljena ergonomija za visoki komfor na radnom mjestu
Pregledno i ergonomsko postavljanje elemenata rukovanja. Namještanje sjedala bez uporabe alata. Namještanje upravljača po visini.
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Dugotrajna litij-ionska baterija
Dugotrajna litij-ionska baterija
Brzi punjač za potpuno punjenje baterije za samo 2 sata. Sustav baterija bez održavanja bez ponovnog punjenja vodom. Dugo vrijeme rada i visoka produktivnost zahvaljujući brzom i privremenom punjenju.
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB: Učinkoviti sustav filtriranja
Učinkoviti sustav filtriranja
Filtar s ravnim naborima od poliestera. Učinkovito čišćenje zahvaljujući dvostrukom brisaču. Praktično s mjesta osobe koja rukuje uređajem. Pristup filtru bez primjene alata kroz poklopac uređaja sa širokim kutom otvaranja.
Koncept pametnog spremnika
  • 2 spremnika za jednostavno vađenje i sigurno pražnjenje pometenog smeća.
  • Spremnici za pometeno smeće bez oštrih rubova omogućuju pražnjenje bez ostataka.
  • Kotačići na spremniku smeća pojednostavljuju rukovanje kod pražnjenja.
Integrirani Home-Base sustav i površine za odlaganje
  • Višestruko praktično povezivanje za jednostavno uzimanje dodatnih potrepština za čišćenje.
  • Za jednostavno nošenje primjerice kliješta za grubu nečistoću, metle, krpa ili dodatnog spremnika.
  • Velika površina odlaganja u stražnjem dijelu stroja.
Prikaz istrošenosti glavnog valjka za metenje
  • Jednostavno i komforno uočavanje izvana.
  • Precizno određivanje trenutka zamjene.
Bočna metla sa skretanjem
  • Štiti bočnu metlu od oštećenja.
  • Pouzdana i robusna izvedba.
  • Smanjuje troškove održavanja i servisa.
Kompaktna izvedba za maksimalnu okretnost
  • Vrlo dobro manevriranje strojem.
  • Posebno prikladno također i za zatrpane i uske prostore.
  • Moguć prolaz kroz normalne otvore vrata (90 cm).
Regulacija broja okretaja bočne metle
  • Za prilagodbu broja okretaja bočne metle odgovarajućoj vrsti i količini nečistoće.
  • Smanjuje eventualna kovitlanja prašine.
Glavni valjak za metenje s njišućim uležištenjem
  • Nije potrebno naknadno namještanje zbog istrošenosti.
  • Odlično sakupljanje nečistoće čak i kod neravnina u podu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/W) 24 / 1000
Vrsta pogona Električni
Maks. površinski učinak (m²/h) 6510
Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h) 6510
Radna širina (mm) 615
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1085
Kapacitet baterije (Ah) 90
Napon baterije (V) 25,6
Vrijeme trajanja baterije (h) maks. 2
Spremnik za otpad (l) 50
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtra (m²) 2,3
Teret (kg) maks. 90
Težina (s priborom) (kg) 210,7
Težina, spremno za rad (kg) 185
Težina uklj. ambalažu (kg) 212,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1350 x 1100 x 1300

Opseg isporuke

  • Kotači, bez tragova

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Mehaničko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Brzina bočne četke, podesiva
  • Prikaz baterije
  • Brojač proteklog vremena
  • Kontejner za smeće, mobilni
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
  • Automatska prilagodba glavnog valjka za metenje ovisno o istrošenosti
  • Višenamjenski zaslon
  • Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Stroj za metenje i usisavanje KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Područja primjene
  • Odlično prikladno za čišćenje proizvodnih, skladišnih i manjih logističkih hala
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
  • Također i za manje objekte kao što su (mali) obrtnički pogoni, školska dvorišta, benzinske stanice ili auto kuće
Pribor
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