Naša nova, ultra-kompaktna BR 30/1 C Bp Pack akumulatorska mašina za pranje rublja idealan je izbor za higijensko čišćenje svih vrsta tvrdih podova, uključujući pločice i sigurnosne podove. U usporedbi s ručnim čišćenjem podova, tehnologija valjka od mikrovlakana postiže do 20 posto bolje rezultate čišćenja i do 60 posto kraće vrijeme sušenja. Napajan 18-voltnom litij-ionskom baterijom visokih performansi iz Kärcher Battery Universe, BR 30/1 C Bp Pack idealno je rješenje za održavanje održavanja manjih površina u uredima, trgovinama, medicinskim ordinacijama, recepcijama, hotelima i restoranima. ili čak u menzama, školama i bolnicama. Osim toga, kada se koristi s Kärcher dezinfekcijskim sredstvom za čišćenje RM 732, idealan je i za dezinfekciju podnih površina.