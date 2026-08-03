Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp

Idealno za higijensko održavanje i dezinfekciju podova na malim površinama: kompaktna akumulatorska sušilica za pranje rublja BR 30/1 C Bp Pack s tehnologijom valjaka od mikrovlakana tvrtke Kärcher.

Naša nova, ultra-kompaktna BR 30/1 C Bp Pack akumulatorska mašina za pranje rublja idealan je izbor za higijensko čišćenje svih vrsta tvrdih podova, uključujući pločice i sigurnosne podove. U usporedbi s ručnim čišćenjem podova, tehnologija valjka od mikrovlakana postiže do 20 posto bolje rezultate čišćenja i do 60 posto kraće vrijeme sušenja. Napajan 18-voltnom litij-ionskom baterijom visokih performansi iz Kärcher Battery Universe, BR 30/1 C Bp Pack idealno je rješenje za održavanje održavanja manjih površina u uredima, trgovinama, medicinskim ordinacijama, recepcijama, hotelima i restoranima. ili čak u menzama, školama i bolnicama. Osim toga, kada se koristi s Kärcher dezinfekcijskim sredstvom za čišćenje RM 732, idealan je i za dezinfekciju podnih površina.

Značajke i prednosti
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp: Odlični rezultati čišćenja
Odlični rezultati čišćenja
Do 20% bolji rezultati od ručnog čišćenja podova. Temeljito usisavanje prljave vode, sredstava za čišćenje, grube prljavštine i dlačica. Povećava kvalitetu čišćenja i razinu higijene.
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp: Brzo vrijeme sušenja
Brzo vrijeme sušenja
Do 60% brže vrijeme sušenja od ručnog čišćenja podova. Kratko vrijeme sušenja smanjuje rizik od klizanja po mokrim podovima. Kraće vrijeme čišćenja znači veću produktivnost i niže troškove.
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp: Visoka razina higijene
Visoka razina higijene
Temeljito usisavanje prljave vode, sredstava za čišćenje, grube prljavštine i dlačica. Higijenski postupak čišćenja za veću sigurnost na radu. Manji rizik od unakrsne kontaminacije i prijenosa patogena.
Parkirno mjesto s osloncima za parkiranje
  • Nema kontakta između mokrih valjaka i poda dok ste u položaju za parkiranje.
  • Brzosušeći valjci.
Izmjenjiva litij-ionska baterija
  • Kompatibilan sa strojevima s 18 V Kärcher baterijske platforme.
  • Dugi vijek trajanja i vremena rada, kratko vrijeme punjenja, mogućnost privremenog punjenja.
  • Do 25% produktivniji od kabelskih strojeva.
Integrirana funkcija predpometanja sa češljem za skupljanje kose
  • Smanjuje, pa čak i uklanja potrebu za čišćenjem prašine i usisavanjem.
  • Smanjuje vrijeme čišćenja do 50%.
  • Smanjuje ukupne operativne troškove i troškove čišćenja do 50%.
Kompaktan, extra robustan dizajn
  • Visokokvalitetne, izdržljive komponente izrađene od metala.
  • Za visoke performanse i niske troškove održavanja.
Pogodno za dezinfekciju podova sredstvom za dezinfekciju RM 732
  • Smanjuje pa čak i sprječava prijenos patogena, uključujući SARS-CoV-2.
  • Stvara higijenski čista okruženja.
  • Visoki higijenski standard na radnom mjestu smanjuje broj dana izgubljenih zbog bolovanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Vrsta pogona Baterija
Vučni pogon Napredujte rotacijom četke
Radna širina, četke (mm) 300
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 1 / 0,7
Površinski učinak teoretski (m²/h) 200
Vrsta baterije Demontažna litij-ionska baterija
Napon (V) 18
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 45
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 500 - 650
Sila pritiskanja četke (g/cm²) 40
Potrošnja vode (ml/min) 30
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) maks. 55
Snaga uzimanja (W) 70
Dopuštena ukupna težina (kg) 11
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 6,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 340 x 305 x 1200

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Četka s valjkom: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp
Stroj za ribanje i sušenje BR 30/1 C Bp
Videos
Područja primjene
  • Idealno za urede, maloprodajne objekte, hotele, menze, ordinacije i odvjetničke urede, bolnice i škole
  • Idealno rješenje za urede, medicinske ordinacije, recepcije, hotele i restorane
  • Pogodno za čišćenje podova u kantinama, školama i bolnicama
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
Pronađi rezervne dijelove

Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH