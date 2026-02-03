Snažan usisavač za suho usisavanje LVS 1/2 Bp na baterije nudi izvrsnu usisnu snagu. Ima usku mlaznicu i aktivnu podnu mlaznicu za temeljito čišćenje svih vrsta podova i tekstilnih površina. Kärcherova ciklonska tehnologija filtera održava usisnu snagu konstantno visokom. Zahvaljujući kompaktnom bežičnom dizajnu te okretnosti i svestranosti, idealan je za hotelijerstvo, ugostiteljstvo, maloprodaju i čišćenje zgrada - savršen za čišćenje mjesta, a zbog neograničene slobode kretanja prikladan je i za stepenice. Integrirani HEPA 13 filter zadovoljava najviše higijenske standarde. LVS 1/2 Bp jednostavan je za rukovanje: usisna snaga može se podesiti u tri stupnja, a u samo nekoliko jednostavnih koraka, cilindrični usisavač postaje ručni usisavač za tapecirani namještaj i različite površine. Spremnik za otpad ne zahtijeva filter vrećice, štedi troškove i može se higijenski prazniti. Zahvaljujući snažnim Kärcher 36-voltnim punjivim baterijama, usisavač postiže izvrsne rezultate čišćenja. Napomena: baterija i brzi punjač nisu uključeni u opseg isporuke i moraju se naručiti zasebno.