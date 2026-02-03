LVS 1/2 Bp
LVS 1/2 Bp usisavač na baterije s izvrsnom usisnom snagom i tehnologijom ciklonskog filtera. Svestrana upotreba, podešavanje usisne snage, HEPA 13 filter, mlaznica za pod i pukotine.
Snažan usisavač za suho usisavanje LVS 1/2 Bp na baterije nudi izvrsnu usisnu snagu. Ima usku mlaznicu i aktivnu podnu mlaznicu za temeljito čišćenje svih vrsta podova i tekstilnih površina. Kärcherova ciklonska tehnologija filtera održava usisnu snagu konstantno visokom. Zahvaljujući kompaktnom bežičnom dizajnu te okretnosti i svestranosti, idealan je za hotelijerstvo, ugostiteljstvo, maloprodaju i čišćenje zgrada - savršen za čišćenje mjesta, a zbog neograničene slobode kretanja prikladan je i za stepenice. Integrirani HEPA 13 filter zadovoljava najviše higijenske standarde. LVS 1/2 Bp jednostavan je za rukovanje: usisna snaga može se podesiti u tri stupnja, a u samo nekoliko jednostavnih koraka, cilindrični usisavač postaje ručni usisavač za tapecirani namještaj i različite površine. Spremnik za otpad ne zahtijeva filter vrećice, štedi troškove i može se higijenski prazniti. Zahvaljujući snažnim Kärcher 36-voltnim punjivim baterijama, usisavač postiže izvrsne rezultate čišćenja. Napomena: baterija i brzi punjač nisu uključeni u opseg isporuke i moraju se naručiti zasebno.
Značajke i prednosti
Profesionalna kvaliteta: osobito robusna i dugotrajna.Jedinstvena tehnologija ciklonskog filtera za konstantno visoku usisnu snagu. Bezčetkični EC motor za dugi vijek trajanja i visoku otpornost na habanje. Inovativan i ušteda vremena: sustav filtera jednostavan za održavanje.
Izvrsne performanse čišćenjaČišćenje prema potrebama: tri različita načina čišćenja koje možete odabrati. Učinkovito uklanja prašinu i prljavštinu sa svih površina. Savršeno za čišćenje mjesta. Neograničena sloboda kretanja i dugotrajan rad baterije zahvaljujući bateriji od 36 V.
Visokoučinkoviti HEPA-13 filterZa najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. Visok stupanj filtriranja i odvajanja od 99,95% zadržava sitne čestice. Ovjereno u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019.
Fleksibilno čišćenje: tri načina rada koje možete odabrati
- Način rada Power, standardni način rada ili eco!efficiency način rada.
- Odaberite snagu usisavanja prema namjeni čišćenja.
- eco!efficiency način rada: održiv i povećava vrijeme rada baterije.
Praktična posuda za otpad
- Nisu potrebne filter vrećice: održivo i smanjuje nepotrebne troškove.
- Može se brzo i jednostavno isprazniti bez izravnog kontakta s prljavštinom.
- Prozirna posuda znači da je razina napunjenosti vidljiva u svakom trenutku.
Raznovrsne mogućnosti primjene
- Pogodno za različite podne obloge i površine.
- Može se fleksibilno koristiti kao ručni ili cilindrični usisavač.
- Također idealno za čišćenje stepenica.
Aktivna podna mlaznica širine 25 cm
- Za dubinsko čišćenje tekstilnih površina do vlakana.
- Temeljito čisti vlakna tekstilnih podova i vidljivo ih ravna.
- Također je pogodan za temeljito čišćenje svih vrsta tvrdih površina.
Zidni držač
- Štedi prostor i lako se pohranjuje.
- Sigurno skladištenje usisavača.
- Uvijek pri ruci.
FlexoMate nosač
- Štedi prostor i lako se pohranjuje.
- Sigurno skladištenje usisavača.
- Uvijek pri ruci.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
- Kompatibilno: svi 36 V Kärcher Battery Power+/Power akumulatori.
- Praktičan prikaz preostalog vremena trajanja na samom akumulatoru.
- Zamjena baterije je brza i jednostavna.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Kapacitet spremnika (l)
|0,35
|Materijal spremnika
|Plastika
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|72
|Količina zraka (l/s)
|15
|Nazivna snaga (W)
|350
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / pribl. 80 (5,0 Ah) Način rada: / pribl. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency modus: / pribl. 40 (2,5 Ah) Način rada: / pribl. 14 (2,5 Ah)
|Izlazna snaga (A)
|2,5
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|186 x 250 x 1150
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Količina usisnih cijevi: 1 Komad(a)
- Aktivna podna mlaznica
- Mlaznica za fuge
- Filtar za zaštitu motora
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
- Zidni držač
Oprema
- eco!efficiency modus
Videos
Područja primjene
- Za temeljito čišćenje svih podova - od tvrdih podova do tepiha
- Pogodan za servise u uredima, hodnicima i na stepenicama
- Savršeno prikladan za čišćenje u avionima, autobusima i vlakovima
- Idealan u hotelima i restoranima, u maloprodaji, u kinima ili kazalištima
- Posebno dizajniran za temeljito čišćenje unutrašnjosti vozila