LVS 1/2 Bp usisavač na baterije s izvrsnom usisnom snagom i tehnologijom ciklonskog filtera. Svestrana upotreba, podešavanje usisne snage, HEPA 13 filter, mlaznica za pod i pukotine.

Snažan usisavač za suho usisavanje LVS 1/2 Bp na baterije nudi izvrsnu usisnu snagu. Ima usku mlaznicu i aktivnu podnu mlaznicu za temeljito čišćenje svih vrsta podova i tekstilnih površina. Kärcherova ciklonska tehnologija filtera održava usisnu snagu konstantno visokom. Zahvaljujući kompaktnom bežičnom dizajnu te okretnosti i svestranosti, idealan je za hotelijerstvo, ugostiteljstvo, maloprodaju i čišćenje zgrada - savršen za čišćenje mjesta, a zbog neograničene slobode kretanja prikladan je i za stepenice. Integrirani HEPA 13 filter zadovoljava najviše higijenske standarde. LVS 1/2 Bp jednostavan je za rukovanje: usisna snaga može se podesiti u tri stupnja, a u samo nekoliko jednostavnih koraka, cilindrični usisavač postaje ručni usisavač za tapecirani namještaj i različite površine. Spremnik za otpad ne zahtijeva filter vrećice, štedi troškove i može se higijenski prazniti. Zahvaljujući snažnim Kärcher 36-voltnim punjivim baterijama, usisavač postiže izvrsne rezultate čišćenja. Napomena: baterija i brzi punjač nisu uključeni u opseg isporuke i moraju se naručiti zasebno.

Značajke i prednosti
Profesionalna kvaliteta: osobito robusna i dugotrajna.
Jedinstvena tehnologija ciklonskog filtera za konstantno visoku usisnu snagu. Bezčetkični EC motor za dugi vijek trajanja i visoku otpornost na habanje. Inovativan i ušteda vremena: sustav filtera jednostavan za održavanje.
Izvrsne performanse čišćenja
Čišćenje prema potrebama: tri različita načina čišćenja koje možete odabrati. Učinkovito uklanja prašinu i prljavštinu sa svih površina. Savršeno za čišćenje mjesta. Neograničena sloboda kretanja i dugotrajan rad baterije zahvaljujući bateriji od 36 V.
Visokoučinkoviti HEPA-13 filter
Za najviše sigurnosne standarde u higijenski osjetljivim područjima. Visok stupanj filtriranja i odvajanja od 99,95% zadržava sitne čestice. Ovjereno u skladu s ispitnim standardom DIN EN 1822: 2019.
Fleksibilno čišćenje: tri načina rada koje možete odabrati
  • Način rada Power, standardni način rada ili eco!efficiency način rada.
  • Odaberite snagu usisavanja prema namjeni čišćenja.
  • eco!efficiency način rada: održiv i povećava vrijeme rada baterije.
Praktična posuda za otpad
  • Nisu potrebne filter vrećice: održivo i smanjuje nepotrebne troškove.
  • Može se brzo i jednostavno isprazniti bez izravnog kontakta s prljavštinom.
  • Prozirna posuda znači da je razina napunjenosti vidljiva u svakom trenutku.
Raznovrsne mogućnosti primjene
  • Pogodno za različite podne obloge i površine.
  • Može se fleksibilno koristiti kao ručni ili cilindrični usisavač.
  • Također idealno za čišćenje stepenica.
Aktivna podna mlaznica širine 25 cm
  • Za dubinsko čišćenje tekstilnih površina do vlakana.
  • Temeljito čisti vlakna tekstilnih podova i vidljivo ih ravna.
  • Također je pogodan za temeljito čišćenje svih vrsta tvrdih površina.
Zidni držač
  • Štedi prostor i lako se pohranjuje.
  • Sigurno skladištenje usisavača.
  • Uvijek pri ruci.
FlexoMate nosač
  • Štedi prostor i lako se pohranjuje.
  • Sigurno skladištenje usisavača.
  • Uvijek pri ruci.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
  • Kompatibilno: svi 36 V Kärcher Battery Power+/Power akumulatori.
  • Praktičan prikaz preostalog vremena trajanja na samom akumulatoru.
  • Zamjena baterije je brza i jednostavna.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Kapacitet spremnika (l) 0,35
Materijal spremnika Plastika
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 72
Količina zraka (l/s) 15
Nazivna snaga (W) 350
Vakuum (mbar/kPa) 220 / 22
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) eco!efficiency modus: / pribl. 80 (5,0 Ah) Način rada: / pribl. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency modus: / pribl. 40 (2,5 Ah) Način rada: / pribl. 14 (2,5 Ah)
Izlazna snaga (A) 2,5
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 2
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 186 x 250 x 1150

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Količina usisnih cijevi: 1 Komad(a)
  • Aktivna podna mlaznica
  • Mlaznica za fuge
  • Filtar za zaštitu motora
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
  • Zidni držač

Oprema

  • eco!efficiency modus
Područja primjene
  • Za temeljito čišćenje svih podova - od tvrdih podova do tepiha
  • Pogodan za servise u uredima, hodnicima i na stepenicama
  • Savršeno prikladan za čišćenje u avionima, autobusima i vlakovima
  • Idealan u hotelima i restoranima, u maloprodaji, u kinima ili kazalištima
  • Posebno dizajniran za temeljito čišćenje unutrašnjosti vozila
