Baterijski uspravni usisavač s četkom CV 30/2 Bp
Prvi profesionalni uspravni usisavač s četkom na baterije za sve tepihe i tvrde površine: CV 30/2 Bp. S automatskim otkrivanjem poda, malim razmakom od tla i funkcijom čišćenja četke.
CV 30/2 Bp, s kapacitetom spremnika od 3 litre, prva je usisna četka na baterije za profesionalno čišćenje svih tepiha i tvrdih površina. Savršeno se prilagođava podnoj oblogi zahvaljujući automatskom prepoznavanju poda. Snažna četka temeljito čisti vlakna tekstilnih podova i vidljivo ih izravnava. Kompaktna i manevrirana četka za usisavanje na baterije lako čisti ispod kreveta i drugog namještaja zahvaljujući posebno niskom razmaku od tla. To ga čini savršenim za osoblje koje čisti zgrade ili hotelski sektor. Još jedna prednost: brza i higijenska funkcija samočišćenja valjkaste četke. Dlačice koje pokupi valjkasta četka odvajaju se pomoću nožnog prekidača, a ostale se zatim automatski usisavaju. Bežična vakuumska četka CV 30/2 Bp ima vrlo jednostavan dizajn, s inovativnom ručkom: prekidačem za uključivanje/isključivanje, načinom rada eco!efficiency i LED zaslonom s prikazom preostalog vremena rada baterije. Prilikom naručivanja imajte na umu da se za ovu verziju snažna baterija Kärcher Battery Power+ i kompatibilni punjač moraju naručiti zasebno. Opcijski je dostupan visoko učinkovit HEPA-14 filtar.
Značajke i prednosti
Automatska detekcija podaAutomatska prilagodba učinka čišćenja odgovarajućoj površini. Vrhunski rezultati čišćenja na tekstilnim i tvrdim podovima.
Funkcija samočišćenja valjkaste četke pomoću nožnog prekidačaDlake pokupljene četkom odvajaju se i usisavaju. Brzo, učinkovito čišćenje valjkaste četke bez potrebe za uklanjanjem. Beskontaktno i stoga posebno higijensko čišćenje valjkaste četke.
Višenamjenska, inovativna ručka s LED zaslonomS ergonomskim prekidačem za uključivanje/isključivanje. S eco!efficiency načinom rada: produljuje vrijeme rada baterije, smanjuje radnu buku. LED zaslon s praktičnim prikazom preostalog vremena rada baterije.
Kompaktan dizajn s vrlo malim razmakom od tla
- Fleksibilni usisavač može se ravno postaviti na pod.
- Omogućuje usisavanje ispod kreveta i drugog namještaja bez napora.
36 V Kärcher Battery Power+ platforma za baterije
- Kompatibilan sa svim 36 V Kärcher Battery Power+ baterijama i Battery Power baterijama.
- Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Vakuum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Količina zraka (l/s)
|34
|Nazivna snaga (W)
|420
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|64
|Kapacitet spremnika (l)
|3
|Radna širina (cm)
|30
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Način rada: / maks. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 67 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 47 (7,5 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|6,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 310 x 1150
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za tapecirane površine
- Oštrina valjkastih četki: srednje mekana
- Količina valjkastih četki: 1 Komad(a)
- Boja valjkastih četki: Crna
- Usisna cijev, izmjenjiva
- Elastično usisno crijevo
Oprema
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
Područja primjene
- Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
- Za temeljito čišćenje svih podova - od tvrdih podova do tepiha
