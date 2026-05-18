CV 30/2 Bp, s kapacitetom spremnika od 3 litre, prva je usisna četka na baterije za profesionalno čišćenje svih tepiha i tvrdih površina. Savršeno se prilagođava podnoj oblogi zahvaljujući automatskom prepoznavanju poda. Snažna četka temeljito čisti vlakna tekstilnih podova i vidljivo ih izravnava. Kompaktna i manevrirana četka za usisavanje na baterije lako čisti ispod kreveta i drugog namještaja zahvaljujući posebno niskom razmaku od tla. To ga čini savršenim za osoblje koje čisti zgrade ili hotelski sektor. Još jedna prednost: brza i higijenska funkcija samočišćenja valjkaste četke. Dlačice koje pokupi valjkasta četka odvajaju se pomoću nožnog prekidača, a ostale se zatim automatski usisavaju. Bežična vakuumska četka CV 30/2 Bp ima vrlo jednostavan dizajn, s inovativnom ručkom: prekidačem za uključivanje/isključivanje, načinom rada eco!efficiency i LED zaslonom s prikazom preostalog vremena rada baterije. Prilikom naručivanja imajte na umu da se za ovu verziju snažna baterija Kärcher Battery Power+ i kompatibilni punjač moraju naručiti zasebno. Opcijski je dostupan visoko učinkovit HEPA-14 filtar.