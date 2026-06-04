Baterijski uspravni usisavač s četkom CV 30/2 Bp Adv *INT
Automatsko prepoznavanje poda, funkcija čišćenja četkom, mali razmak od tla i površinska mlaznica: CV 30/2 Bp Adv prvi je uspravni usisavač na baterije za sve tepihe i tvrde površine.
S dodatnom površinskom mlaznicom kao standardnom opremom: profesionalni uspravni usisivač s četkom CV 30/2 Bp Adv na baterijski pogon impresionira vrhunskim rezultatima čišćenja i lakoćom korištenja. Kompaktni uspravni usisavač s četkom na baterije od 3 litre savršeno je prilagođen svim tepisima i tvrdim površinama zahvaljujući automatskom prepoznavanju poda. Vlakna tekstilnih podova su temeljito očišćena i vidljivo izravnana. Sa svojim posebno niskim razmakom od tla, ovaj uspravni četkasti usisavač s pogonom na baterije i manevriranjem savršen je za osoblje koje čisti zgrade ili hotelski sektor za čišćenje ispod kreveta i drugih instalacijama. Također praktično: brza i higijenska funkcija samočišćenja valjkaste četke, koja se može jednostavno aktivirati nožnim prekidačem. Dlačice koje pokupi valjkasta četka se odvajaju, a ostale se zatim automatski usisavaju. Prekidač ON/OFF, način rada eco!efficiency i LED prikaz preostalog vremena rada baterije na inovativnoj ručki zaokružuju stroj. Prilikom naručivanja imajte na umu da se za CV 30/2 Bp Adv snažna baterija Kärcher Battery Power+ i kompatibilni punjač moraju naručiti zasebno. Opcijski je dostupan visoko učinkovit HEPA-14 filtar.
Značajke i prednosti
Automatska detekcija podaAutomatska prilagodba učinka čišćenja odgovarajućoj površini. Vrhunski rezultati čišćenja na tekstilnim i tvrdim podovima.
Funkcija samočišćenja valjkaste četke pomoću nožnog prekidačaDlake pokupljene četkom odvajaju se i usisavaju. Brzo, učinkovito čišćenje valjkaste četke bez potrebe za uklanjanjem. Beskontaktno i stoga posebno higijensko čišćenje valjkaste četke.
Svestran priborFleksibilna mlaznica za površine za čišćenje podova, na ormarima i za rad na visini. Praktična mlaznica za tapecirani namještaj i mlaznica za pukotine.
Višenamjenska, inovativna ručka s LED zaslonom
- S ergonomskim prekidačem za uključivanje/isključivanje.
- S eco!efficiency načinom rada: produljuje vrijeme rada baterije, smanjuje radnu buku.
- LED zaslon s praktičnim prikazom preostalog vremena rada baterije.
Kompaktan dizajn s vrlo malim razmakom od tla
- Fleksibilni usisavač može se ravno postaviti na pod.
- Omogućuje usisavanje ispod kreveta i drugog namještaja bez napora.
36 V Kärcher Battery Power+ platforma za baterije
- Kompatibilan sa svim 36 V Kärcher Battery Power+ baterijama i Battery Power baterijama.
- Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Vakuum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Količina zraka (l/s)
|34
|Nazivna snaga (W)
|420
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|64
|Kapacitet spremnika (l)
|3
|Radna širina (cm)
|30
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|eco!efficiency modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Način rada: / maks. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 67 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 47 (7,5 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|6,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 310 x 1150
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za tapecirane površine
- Površinska mlaznica
- Oštrina valjkastih četki: srednje mekana
- Količina valjkastih četki: 1 Komad(a)
- Boja valjkastih četki: Crna
- Usisna cijev, izmjenjiva
- Elastično usisno crijevo
Oprema
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
Videos
Područja primjene
- Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
Pribor
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