Baterijski uspravni usisavač s četkom CV 30/2 Bp Adv *INT

Automatsko prepoznavanje poda, funkcija čišćenja četkom, mali razmak od tla i površinska mlaznica: CV 30/2 Bp Adv prvi je uspravni usisavač na baterije za sve tepihe i tvrde površine.

S dodatnom površinskom mlaznicom kao standardnom opremom: profesionalni uspravni usisivač s četkom CV 30/2 Bp Adv na baterijski pogon impresionira vrhunskim rezultatima čišćenja i lakoćom korištenja. Kompaktni uspravni usisavač s četkom na baterije od 3 litre savršeno je prilagođen svim tepisima i tvrdim površinama zahvaljujući automatskom prepoznavanju poda. Vlakna tekstilnih podova su temeljito očišćena i vidljivo izravnana. Sa svojim posebno niskim razmakom od tla, ovaj uspravni četkasti usisavač s pogonom na baterije i manevriranjem savršen je za osoblje koje čisti zgrade ili hotelski sektor za čišćenje ispod kreveta i drugih instalacijama. Također praktično: brza i higijenska funkcija samočišćenja valjkaste četke, koja se može jednostavno aktivirati nožnim prekidačem. Dlačice koje pokupi valjkasta četka se odvajaju, a ostale se zatim automatski usisavaju. Prekidač ON/OFF, način rada eco!efficiency i LED prikaz preostalog vremena rada baterije na inovativnoj ručki zaokružuju stroj. Prilikom naručivanja imajte na umu da se za CV 30/2 Bp Adv snažna baterija Kärcher Battery Power+ i kompatibilni punjač moraju naručiti zasebno. Opcijski je dostupan visoko učinkovit HEPA-14 filtar.

Značajke i prednosti
Baterijski uspravni usisavač s četkom CV 30/2 Bp Adv *INT: Automatska detekcija poda
Automatska detekcija poda
Automatska prilagodba učinka čišćenja odgovarajućoj površini. Vrhunski rezultati čišćenja na tekstilnim i tvrdim podovima.
Baterijski uspravni usisavač s četkom CV 30/2 Bp Adv *INT: Funkcija samočišćenja valjkaste četke pomoću nožnog prekidača
Funkcija samočišćenja valjkaste četke pomoću nožnog prekidača
Dlake pokupljene četkom odvajaju se i usisavaju. Brzo, učinkovito čišćenje valjkaste četke bez potrebe za uklanjanjem. Beskontaktno i stoga posebno higijensko čišćenje valjkaste četke.
Baterijski uspravni usisavač s četkom CV 30/2 Bp Adv *INT: Svestran pribor
Svestran pribor
Fleksibilna mlaznica za površine za čišćenje podova, na ormarima i za rad na visini. Praktična mlaznica za tapecirani namještaj i mlaznica za pukotine.
Višenamjenska, inovativna ručka s LED zaslonom
  • S ergonomskim prekidačem za uključivanje/isključivanje.
  • S eco!efficiency načinom rada: produljuje vrijeme rada baterije, smanjuje radnu buku.
  • LED zaslon s praktičnim prikazom preostalog vremena rada baterije.
Kompaktan dizajn s vrlo malim razmakom od tla
  • Fleksibilni usisavač može se ravno postaviti na pod.
  • Omogućuje usisavanje ispod kreveta i drugog namještaja bez napora.
36 V Kärcher Battery Power+ platforma za baterije
  • Kompatibilan sa svim 36 V Kärcher Battery Power+ baterijama i Battery Power baterijama.
  • Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Vakuum (mbar/kPa) 187 / 18,7
Količina zraka (l/s) 34
Nazivna snaga (W) 420
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 64
Kapacitet spremnika (l) 3
Radna širina (cm) 30
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) eco!efficiency modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Način rada: / maks. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency modus: / maks. 67 (7,5 Ah) Način rada: / maks. 47 (7,5 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 44 / 68
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 6,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 9,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 260 x 310 x 1150

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Površinska mlaznica
  • Oštrina valjkastih četki: srednje mekana
  • Količina valjkastih četki: 1 Komad(a)
  • Boja valjkastih četki: Crna
  • Usisna cijev, izmjenjiva
  • Elastično usisno crijevo

Oprema

  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
Baterijski uspravni usisavač s četkom CV 30/2 Bp Adv *INT
Baterijski uspravni usisavač s četkom CV 30/2 Bp Adv *INT
Baterijski uspravni usisavač s četkom CV 30/2 Bp Adv *INT
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Područja primjene
  • Preporučuje se posebno za uporabu u čišćenju zgrade i hotelijerstvu
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