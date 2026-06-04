S dodatnom površinskom mlaznicom kao standardnom opremom: profesionalni uspravni usisivač s četkom CV 30/2 Bp Adv na baterijski pogon impresionira vrhunskim rezultatima čišćenja i lakoćom korištenja. Kompaktni uspravni usisavač s četkom na baterije od 3 litre savršeno je prilagođen svim tepisima i tvrdim površinama zahvaljujući automatskom prepoznavanju poda. Vlakna tekstilnih podova su temeljito očišćena i vidljivo izravnana. Sa svojim posebno niskim razmakom od tla, ovaj uspravni četkasti usisavač s pogonom na baterije i manevriranjem savršen je za osoblje koje čisti zgrade ili hotelski sektor za čišćenje ispod kreveta i drugih instalacijama. Također praktično: brza i higijenska funkcija samočišćenja valjkaste četke, koja se može jednostavno aktivirati nožnim prekidačem. Dlačice koje pokupi valjkasta četka se odvajaju, a ostale se zatim automatski usisavaju. Prekidač ON/OFF, način rada eco!efficiency i LED prikaz preostalog vremena rada baterije na inovativnoj ručki zaokružuju stroj. Prilikom naručivanja imajte na umu da se za CV 30/2 Bp Adv snažna baterija Kärcher Battery Power+ i kompatibilni punjač moraju naručiti zasebno. Opcijski je dostupan visoko učinkovit HEPA-14 filtar.