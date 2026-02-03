Ergonomski, snažan i opremljen prema visokim standardima: naš CV 38/2 Adv uspravni usisivač s četkom s fleksibilnim i izdržljivim Highflex kabelom za napajanje, iznimno velikom radnom širinom i izvanrednom usisnom snagom daje impresivne rezultate gdje god je potrebno velike površine s tepihom očistiti brzo i učinkovito. Bilo u maloprodaji, hotelima i restoranima, uredima, javnim zgradama ili izložbenim prostorima – mala težina i ergonomska ručka s integriranim prekidačem za uključivanje/isključivanje uvijek osiguravaju udobno rukovanje i rad bez umora. Dodaci integrirani izravno u stroj proširuju moguće primjene s brzim i učinkovitim čišćenjem rubova ili tijesnih udubljenja, dok optička pomoć pri podešavanju četke omogućuje precizno prilagođavanje četke visini tepiha. Patentirani sustav uklanjanja također omogućuje zamjenu filtarskih vrećica od flisa iznimno otpornih na trganje gotovo bez prašine. Ostale značajke opreme koje štede vrijeme i troškove, poput sustava za brzu izmjenu kabela za napajanje ili opcije zamjene četkica bez alata za servisiranje, zaokružuju sofisticirani koncept stroja.