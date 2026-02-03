Uspravni usisavač s četkom CV 38/2 Adv
Sa sustavom brze izmjene za Highflex kabel i integriranim spremištem za dodatnu opremu: snažan uspravni usisavač s četkom CV 38/2 Adv jednostavan za korištenje za visoku učinkovitost.
Ergonomski, snažan i opremljen prema visokim standardima: naš CV 38/2 Adv uspravni usisivač s četkom s fleksibilnim i izdržljivim Highflex kabelom za napajanje, iznimno velikom radnom širinom i izvanrednom usisnom snagom daje impresivne rezultate gdje god je potrebno velike površine s tepihom očistiti brzo i učinkovito. Bilo u maloprodaji, hotelima i restoranima, uredima, javnim zgradama ili izložbenim prostorima – mala težina i ergonomska ručka s integriranim prekidačem za uključivanje/isključivanje uvijek osiguravaju udobno rukovanje i rad bez umora. Dodaci integrirani izravno u stroj proširuju moguće primjene s brzim i učinkovitim čišćenjem rubova ili tijesnih udubljenja, dok optička pomoć pri podešavanju četke omogućuje precizno prilagođavanje četke visini tepiha. Patentirani sustav uklanjanja također omogućuje zamjenu filtarskih vrećica od flisa iznimno otpornih na trganje gotovo bez prašine. Ostale značajke opreme koje štede vrijeme i troškove, poput sustava za brzu izmjenu kabela za napajanje ili opcije zamjene četkica bez alata za servisiranje, zaokružuju sofisticirani koncept stroja.
Značajke i prednosti
Signalna lampicaVizualna indikacija za podešavanje visine valjka četke. Valjkasta četka podesiva na različite visine hrpe tepiha. Optimizirano podešavanje visine valjka četke za optimalne rezultate čišćenja.
Sustav brze izmjene za Highflex kabel za napajanjePosebno fleksibilan, čvrst, dugotrajan Highflex kabel za napajanje. Lako se mijenja i ne zahtijeva nikakvo predznanje. Štedi vrijeme i smanjuje troškove usluge.
Fleksibilna i učinkovita opcija čišćenjaJednostavno i brzo uklanjanje rastezljivog usisnog crijeva. Uklanjanje blokada bez napora ako je potrebno.
Zamjena četki bez specijalnog alata
- U sekundi zamijenite valjkaste četke, bez upotrebe specijalnog alata
- Štedi vrijeme i smanjuje troškove usluge.
Ergonomska ručka s prekidačem za uključivanje/isključivanje
- Za udobno i jednostavno rukovanje.
- Integracija prekidača za uključivanje/isključivanje još je jedna prednost u pogledu ergonomije.
- Omogućuje udoban rad bez zamora.
Integrirani prihvatnik za pribor
- Clip sustav za sigurno pohranjivanje usisnih mlaznica.
- Mlaznica za pukotine i mlaznica za presvlake uvijek pri ruci.
HEPA filter (opcionalno)
- HEPA 13 filter certificiran prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019.
- Vrlo visok stupanj odvajanja od 99,95%.
- Aerosoli, virusi i klice gotovo su potpuno zarobljeni.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Radna širina (cm)
|38
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|5,5
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Snaga motora četke (W)
|150
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|8,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|370 x 390 x 1215
Opseg isporuke
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za tapecirane površine
- Usisna cijev, izmjenjiva
- Elastično usisno crijevo
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Valjak s četkom, standardni: 1 Komad(a)
Oprema
- Prikaz stanja filtra
- Utični mrežni kabel: Fleksibilno
- Ručka podesiva po visini
Videos
Područja primjene
- Tepih
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada