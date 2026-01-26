Uspravni usisavač s četkom CV 38/2 *EU

Ispunjava najviše zahtjeve za površinsku učinkovitost, rezultate čišćenja i ergonomiju: četka s usisivačem CV 38/2 je jednostavna i ugodna za uporabu. S puno detalja za uštedu vremena.

Dizajnirana za vrlo visoke zahtjeve vezane za čišćenje i površinsku učinkovitost: naš uspravni usisivač s četkom CV 38/2. Iznimno velika radna širina omogućuje čišćenje velikih površina u raznim primjenama od hotelskog sektora i restorana, pa sve do maloprodaje i izloga. Mala težina omogućuje duže vrijeme rada bez umaranja, dok je integrirani pribor idealan za ugodno i jednostavno čišćenje rubova ili niša, a optička pomoć za namještanje četke osigurava precizno prilagođavanje visine četke prema visini tepiha. Sustav za brzu zamjenu kabela prilikom održavanja, zamjena četke bez alata te ručka koja vrlo dobro leži u ruci, također su ergonomično izvedeni. Specijalno razvijeni i patentirani sustav za vađenje filtra omogućuje zamjenu veoma otpornih filtarskih vrećica od flisa praktički bez prašine.

Značajke i prednosti
Uspravni usisavač s četkom CV 38/2 *EU: Signalna lampica
Signalna lampica
Vizualna indikacija za podešavanje visine valjka četke. Valjkasta četka podesiva na različite visine hrpe tepiha. Optimizirano podešavanje visine valjka četke za optimalne rezultate čišćenja.
Uspravni usisavač s četkom CV 38/2 *EU: Brza i jednostavna promjena el.mrežnog kabela
Brza i jednostavna promjena el.mrežnog kabela
Može se jednostavno priključiti, vrlo lako promijeniti napojni kabel. Jednostavan za brzo zamjenjivanje i ne zahtijeva prethodno znanje. Štedi vrijeme i smanjuje troškove usluge.
Uspravni usisavač s četkom CV 38/2 *EU: Fleksibilna i učinkovita opcija čišćenja
Fleksibilna i učinkovita opcija čišćenja
Jednostavno i brzo uklanjanje rastezljivog usisnog crijeva. Uklanjanje blokada bez napora ako je potrebno.
Zamjena četki bez specijalnog alata
  • U sekundi zamijenite valjkaste četke, bez upotrebe specijalnog alata
Ergonomska ručka s prekidačem za uključivanje/isključivanje
  • Za udobno i jednostavno rukovanje.
  • Integracija prekidača za uključivanje/isključivanje još je jedna prednost u pogledu ergonomije.
  • Omogućuje udoban rad bez zamora.
Integrirani prihvatnik za pribor
  • Clip sustav za sigurno pohranjivanje usisnih mlaznica.
  • Mlaznica za pukotine i mlaznica za presvlake uvijek pri ruci.
HEPA filter (opcionalno)
  • HEPA 13 filter certificiran prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019.
  • Vrlo visok stupanj odvajanja od 99,95%.
  • Aerosoli, virusi i klice gotovo su potpuno zarobljeni.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Radna širina (cm) 38
Vakuum (mbar/kPa) 200 / 20
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 850
Kapacitet spremnika (l) 5,5
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 12
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Snaga motora četke (W) 150
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 8,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 370 x 390 x 1215

Opseg isporuke

  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Usisna cijev, izmjenjiva
  • Elastično usisno crijevo
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Valjak s četkom, standardni: 1 Komad(a)

Oprema

  • Prikaz stanja filtra
  • Utični mrežni kabel: Standard
  • Ručka podesiva po visini
Uspravni usisavač s četkom CV 38/2 *EU
Videos
Područja primjene
  • Tepih
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH