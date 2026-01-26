Dizajnirana za vrlo visoke zahtjeve vezane za čišćenje i površinsku učinkovitost: naš uspravni usisivač s četkom CV 38/2. Iznimno velika radna širina omogućuje čišćenje velikih površina u raznim primjenama od hotelskog sektora i restorana, pa sve do maloprodaje i izloga. Mala težina omogućuje duže vrijeme rada bez umaranja, dok je integrirani pribor idealan za ugodno i jednostavno čišćenje rubova ili niša, a optička pomoć za namještanje četke osigurava precizno prilagođavanje visine četke prema visini tepiha. Sustav za brzu zamjenu kabela prilikom održavanja, zamjena četke bez alata te ručka koja vrlo dobro leži u ruci, također su ergonomično izvedeni. Specijalno razvijeni i patentirani sustav za vađenje filtra omogućuje zamjenu veoma otpornih filtarskih vrećica od flisa praktički bez prašine.