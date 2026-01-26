Uspravni usisavač s četkom CV 38/2 *EU
Ispunjava najviše zahtjeve za površinsku učinkovitost, rezultate čišćenja i ergonomiju: četka s usisivačem CV 38/2 je jednostavna i ugodna za uporabu. S puno detalja za uštedu vremena.
Dizajnirana za vrlo visoke zahtjeve vezane za čišćenje i površinsku učinkovitost: naš uspravni usisivač s četkom CV 38/2. Iznimno velika radna širina omogućuje čišćenje velikih površina u raznim primjenama od hotelskog sektora i restorana, pa sve do maloprodaje i izloga. Mala težina omogućuje duže vrijeme rada bez umaranja, dok je integrirani pribor idealan za ugodno i jednostavno čišćenje rubova ili niša, a optička pomoć za namještanje četke osigurava precizno prilagođavanje visine četke prema visini tepiha. Sustav za brzu zamjenu kabela prilikom održavanja, zamjena četke bez alata te ručka koja vrlo dobro leži u ruci, također su ergonomično izvedeni. Specijalno razvijeni i patentirani sustav za vađenje filtra omogućuje zamjenu veoma otpornih filtarskih vrećica od flisa praktički bez prašine.
Značajke i prednosti
Signalna lampicaVizualna indikacija za podešavanje visine valjka četke. Valjkasta četka podesiva na različite visine hrpe tepiha. Optimizirano podešavanje visine valjka četke za optimalne rezultate čišćenja.
Brza i jednostavna promjena el.mrežnog kabelaMože se jednostavno priključiti, vrlo lako promijeniti napojni kabel. Jednostavan za brzo zamjenjivanje i ne zahtijeva prethodno znanje. Štedi vrijeme i smanjuje troškove usluge.
Fleksibilna i učinkovita opcija čišćenjaJednostavno i brzo uklanjanje rastezljivog usisnog crijeva. Uklanjanje blokada bez napora ako je potrebno.
Zamjena četki bez specijalnog alata
- U sekundi zamijenite valjkaste četke, bez upotrebe specijalnog alata
Ergonomska ručka s prekidačem za uključivanje/isključivanje
- Za udobno i jednostavno rukovanje.
- Integracija prekidača za uključivanje/isključivanje još je jedna prednost u pogledu ergonomije.
- Omogućuje udoban rad bez zamora.
Integrirani prihvatnik za pribor
- Clip sustav za sigurno pohranjivanje usisnih mlaznica.
- Mlaznica za pukotine i mlaznica za presvlake uvijek pri ruci.
HEPA filter (opcionalno)
- HEPA 13 filter certificiran prema standardu ispitivanja DIN EN 1822:2019.
- Vrlo visok stupanj odvajanja od 99,95%.
- Aerosoli, virusi i klice gotovo su potpuno zarobljeni.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Radna širina (cm)
|38
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|5,5
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Snaga motora četke (W)
|150
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|8,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|370 x 390 x 1215
Opseg isporuke
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za tapecirane površine
- Usisna cijev, izmjenjiva
- Elastično usisno crijevo
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Valjak s četkom, standardni: 1 Komad(a)
Oprema
- Prikaz stanja filtra
- Utični mrežni kabel: Standard
- Ručka podesiva po visini
Videos
Područja primjene
- Tepih
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada