Uspravni usisavač s četkom CV 48/2 Adv *EU
Značajke i prednosti
Signalna lampicaVizualna indikacija za podešavanje visine valjka četke. Valjkasta četka podesiva na različite visine hrpe tepiha. Optimizirano podešavanje visine valjka četke za optimalne rezultate čišćenja.
Sustav brze izmjene za Highflex kabel za napajanjePosebno fleksibilan, čvrst, dugotrajan Highflex kabel za napajanje. Lako se mijenja i ne zahtijeva nikakvo predznanje. Štedi vrijeme i smanjuje troškove usluge.
Fleksibilna i učinkovita opcija čišćenjaRastezljivo usisno crijevo može se jednostavno ukloniti, što znači da se začepljenja mogu ukloniti brzo i bez napora.
Zamjena četki bez specijalnog alata
- U sekundi zamijenite valjkaste četke, bez upotrebe specijalnog alata
- Štedi vrijeme i smanjuje troškove usluge.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Radna širina (cm)
|48
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Količina zraka (l/s)
|40
|Nazivna snaga (W)
|850
|Kapacitet spremnika (l)
|5,5
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|65
|Snaga motora četke (W)
|150
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|9,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|13,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|370 x 485 x 1215
Opseg isporuke
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za tapecirane površine
- Usisna cijev, izmjenjiva
- Elastično usisno crijevo
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Valjak s četkom, standardni: 1 Komad(a)
Oprema
- Prikaz stanja filtra
- Utični mrežni kabel: Fleksibilno
- Ručka
- Ručka podesiva po visini
Područja primjene
- Tepih
- Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada