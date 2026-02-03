Uspravni usisavač s četkom CV 48/2 Adv *EU

Community Verified icon

Community Verified icon

Značajke i prednosti
Uspravni usisavač s četkom CV 48/2 Adv *EU: Signalna lampica
Signalna lampica
Vizualna indikacija za podešavanje visine valjka četke. Valjkasta četka podesiva na različite visine hrpe tepiha. Optimizirano podešavanje visine valjka četke za optimalne rezultate čišćenja.
Uspravni usisavač s četkom CV 48/2 Adv *EU: Sustav brze izmjene za Highflex kabel za napajanje
Sustav brze izmjene za Highflex kabel za napajanje
Posebno fleksibilan, čvrst, dugotrajan Highflex kabel za napajanje. Lako se mijenja i ne zahtijeva nikakvo predznanje. Štedi vrijeme i smanjuje troškove usluge.
Uspravni usisavač s četkom CV 48/2 Adv *EU: Fleksibilna i učinkovita opcija čišćenja
Fleksibilna i učinkovita opcija čišćenja
Rastezljivo usisno crijevo može se jednostavno ukloniti, što znači da se začepljenja mogu ukloniti brzo i bez napora.
Zamjena četki bez specijalnog alata
  • U sekundi zamijenite valjkaste četke, bez upotrebe specijalnog alata
  • Štedi vrijeme i smanjuje troškove usluge.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Radna širina (cm) 48
Vakuum (mbar/kPa) 200 / 20
Količina zraka (l/s) 40
Nazivna snaga (W) 850
Kapacitet spremnika (l) 5,5
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 12
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 65
Snaga motora četke (W) 150
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 9,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 13,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 370 x 485 x 1215

Opseg isporuke

  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Usisna cijev, izmjenjiva
  • Elastično usisno crijevo
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Valjak s četkom, standardni: 1 Komad(a)

Oprema

  • Prikaz stanja filtra
  • Utični mrežni kabel: Fleksibilno
  • Ručka
  • Ručka podesiva po visini
Uspravni usisavač s četkom CV 48/2 Adv *EU
Videos
Područja primjene
  • Tepih
  • Idealno za upotrebu u hotelskom sektoru, ugostiteljskim objektima, maloprodaji i čišćenju zgrada
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH