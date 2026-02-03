Snažna 36-voltna litij-ionska baterija našeg čistača tepiha CVS 65/1 Bp omogućuje do 60 minuta vrlo učinkovitog čišćenja tepiha odjednom. To je ekvivalentno površinskom učinku do 1.800 m²/h sa samo jednim punjenjem baterije. Čistač tepiha posebno je prikladan za čišćenje iglanog flisa i kratkog velura. Budući da se glavni valjak za čišćenje stroja može optimalno prilagoditi širokom rasponu vrsta tepiha, jednostavan je za korištenje na tepisima s omčama i dugom veluru. Precizno konfiguriranje postavki također sprječava oštećenje tepiha i smanjuje trošenje valjaka. CVS 65/1 Bp stoga već nakon prve runde usisavanja daje rezultate čišćenja uspravnog usisavača s četkom i prikladan je za upotrebu u područjima osjetljivim na buku zahvaljujući niskoj radnoj buci od 56 dB(A). Štoviše, ima dvostupanjski HEPA sustav filtra za rad s malo prašine, bočnu četku za čišćenje kutova i rubova, kao i velike kotače. Punjač i baterija nisu uključeni u opseg isporuke.