Stroj za metenje i usisavanje tepiha CVS 65/1 Bp
Akumulatorski, tihi CVS 65/1 Bp usisivač za čišćenje tepiha za čišćenje srednjih do velikih površina tepiha. Čistač tepiha ima dvostupanjski sustav filtra.
Snažna 36-voltna litij-ionska baterija našeg čistača tepiha CVS 65/1 Bp omogućuje do 60 minuta vrlo učinkovitog čišćenja tepiha odjednom. To je ekvivalentno površinskom učinku do 1.800 m²/h sa samo jednim punjenjem baterije. Čistač tepiha posebno je prikladan za čišćenje iglanog flisa i kratkog velura. Budući da se glavni valjak za čišćenje stroja može optimalno prilagoditi širokom rasponu vrsta tepiha, jednostavan je za korištenje na tepisima s omčama i dugom veluru. Precizno konfiguriranje postavki također sprječava oštećenje tepiha i smanjuje trošenje valjaka. CVS 65/1 Bp stoga već nakon prve runde usisavanja daje rezultate čišćenja uspravnog usisavača s četkom i prikladan je za upotrebu u područjima osjetljivim na buku zahvaljujući niskoj radnoj buci od 56 dB(A). Štoviše, ima dvostupanjski HEPA sustav filtra za rad s malo prašine, bočnu četku za čišćenje kutova i rubova, kao i velike kotače. Punjač i baterija nisu uključeni u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
Autonomni rad na baterije
- Do 60 minuta kontinuiranog rada s jednim punjenjem baterije.
- Integrirani držač za drugu rezervnu bateriju.
- Veliki, jasno vidljiv zaslon za preostalo vrijeme rada baterije u minutama.
Dvostupanjski HEPA filtarski sustav.
- Automatsko čišćenje predfiltera za rad bez prašine i izvanredne rezultate
- Učinkoviti HEPA filter (99,97% @ 0,3 µm) za čist ispušni zrak bez čestica.
- Kutija filtera se lako uklanja i čisti.
Vrlo niska radna buka
- Za korištenje u područjima osjetljivima na buku i tijekom uobičajenog radnog vremena.
Izvrsni rezultati čišćenja
- Valjak za čišćenje koji se može intuitivno podešavati s LED zaslonom za optimalan kontaktni pritisak.
- Najbolji rezultati čišćenja nakon samo jednog kruga usisavanja.
- Valjkasta četka koja se može podesiti u slučaju trošenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Radna širina (mm)
|450
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|625
|Površinski učinak teoretski (m²/h)
|1800
|Vakuum (mbar)
|1
|Kapacitet spremnika (l)
|20
|Snaga uzimanja (W)
|300
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|56
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|36,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|43,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|980 x 675 x 1070
Opseg isporuke
- Torba za pribor SC 1
Oprema
- Klasa prašine: M
- Automatsko čišćenje filtra
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
Videos
Područja primjene
- Uredske zgrade
- Hoteli
- Zračne luke
- Idealno za održavanje čišćenja u trgovačkim centrima, uredima, hotelima i zračnim lukama