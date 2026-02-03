Stroj za metenje i usisavanje tepiha CVS 65/1 Bp

Akumulatorski, tihi CVS 65/1 Bp usisivač za čišćenje tepiha za čišćenje srednjih do velikih površina tepiha. Čistač tepiha ima dvostupanjski sustav filtra.

Snažna 36-voltna litij-ionska baterija našeg čistača tepiha CVS 65/1 Bp omogućuje do 60 minuta vrlo učinkovitog čišćenja tepiha odjednom. To je ekvivalentno površinskom učinku do 1.800 m²/h sa samo jednim punjenjem baterije. Čistač tepiha posebno je prikladan za čišćenje iglanog flisa i kratkog velura. Budući da se glavni valjak za čišćenje stroja može optimalno prilagoditi širokom rasponu vrsta tepiha, jednostavan je za korištenje na tepisima s omčama i dugom veluru. Precizno konfiguriranje postavki također sprječava oštećenje tepiha i smanjuje trošenje valjaka. CVS 65/1 Bp stoga već nakon prve runde usisavanja daje rezultate čišćenja uspravnog usisavača s četkom i prikladan je za upotrebu u područjima osjetljivim na buku zahvaljujući niskoj radnoj buci od 56 dB(A). Štoviše, ima dvostupanjski HEPA sustav filtra za rad s malo prašine, bočnu četku za čišćenje kutova i rubova, kao i velike kotače. Punjač i baterija nisu uključeni u opseg isporuke.

Značajke i prednosti
Autonomni rad na baterije
  • Do 60 minuta kontinuiranog rada s jednim punjenjem baterije.
  • Integrirani držač za drugu rezervnu bateriju.
  • Veliki, jasno vidljiv zaslon za preostalo vrijeme rada baterije u minutama.
Dvostupanjski HEPA filtarski sustav.
  • Automatsko čišćenje predfiltera za rad bez prašine i izvanredne rezultate
  • Učinkoviti HEPA filter (99,97% @ 0,3 µm) za čist ispušni zrak bez čestica.
  • Kutija filtera se lako uklanja i čisti.
Vrlo niska radna buka
  • Za korištenje u područjima osjetljivima na buku i tijekom uobičajenog radnog vremena.
Izvrsni rezultati čišćenja
  • Valjak za čišćenje koji se može intuitivno podešavati s LED zaslonom za optimalan kontaktni pritisak.
  • Najbolji rezultati čišćenja nakon samo jednog kruga usisavanja.
  • Valjkasta četka koja se može podesiti u slučaju trošenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Radna širina (mm) 450
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 625
Površinski učinak teoretski (m²/h) 1800
Vakuum (mbar) 1
Kapacitet spremnika (l) 20
Snaga uzimanja (W) 300
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 56
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 36,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 43,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 980 x 675 x 1070

Opseg isporuke

  • Torba za pribor SC 1

Oprema

  • Klasa prašine: M
  • Automatsko čišćenje filtra
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
Područja primjene
  • Uredske zgrade
  • Hoteli
  • Zračne luke
  • Idealno za održavanje čišćenja u trgovačkim centrima, uredima, hotelima i zračnim lukama
