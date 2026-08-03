Rezač četke BCU 260/36 Bp

Naš baterijski trimer za travu BCU 260/36 Bp lako savladava zahtjevnu košnju poput uklanjanja tvrdokornog divljeg raslinja ili gustog šipražja. Pritom je praktičan za rukovanje.

Naš baterijski trimer za travu BCU 260/36 Bp koji radi bez ispušnih plinova idealna je kombinacija najveće funkcionalnosti i maksimalne ergonomije za korisnika. Brzo je spreman za rad i savladava zahtjevniju košnju u slučaju tvrdokornog divljeg raslinja, žilave trave ili gustog šipražja. Pritom zbog individualno namjestive, ergonomske ručke za dvije ruke leži u ruci bez umaranja i savršeno izbalansirano u rukama i iznimno je jednostavan za rukovanje. Zahvaljujući niskoj razini buke pri radu može se upotrebljavati i u područjima osjetljivima na buku i s odgovarajućim priborom služi kao trimer za travu.

Značajke i prednosti
Rezač četke BCU 260/36 Bp: Ergonomska druga ručka
Ergonomska druga ručka
Rad bez umaranja tijekom dugog vremena. Optimalna, izbalansirana raspodjela težine za rad bez umaranja.
Rezač četke BCU 260/36 Bp: Pojas za nošenje na dva ramena
Pojas za nošenje na dva ramena
Praktično posebno za dulje radove. Raspodjela opterećenja na veću površinu smanjuje opterećenje.
Rezač četke BCU 260/36 Bp: Promjenjivi broj okretaja
Promjenjivi broj okretaja
Omogućuje prilagođavanje odgovarajućoj primjeni. Produljuje vrijeme rada.
Nož za trimer
  • Visokokvalitetan i dugotrajan nož od nehrđajućeg čelika.
Robusna glava trimera
  • Sa zasebnim priborom (glava i štitnik trimera) može se upotrebljavati i kao trimer za travu.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dugi životni vijek.
  • Mali razvoj topline i velika učinkovitost.
Odmah spreman za uporabu zahvaljujući litij-ionskoj tehnologiji
  • Pokretanje pritiskom na gumb.
  • Samostalan, siguran i bežičan.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
  • Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i sigurnost na radu.
Nema emisije štetnih tvari i CO2
  • Štiti okoliš i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u usporedbi s benzinskim uređajima
  • Rad bez umaranja tijekom dugog vremena.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Broj oštrica 3
Ubrzati (rpm) Faza 1: 4600 / Faza 2: 5600
Rezni alat Nož
Promjer kruga rezanja (cm) 26
Napon (V) 36
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 55 (6,0 Ah) / maks. 70 (7,5 Ah)
Težina bez pribora (kg) 4,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1803 x 644 x 364

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Ergonomska druga ručka
  • Pojas za nošenje na dva ramena
  • Imbus ključ
  • Nož za trimer
Rezač četke BCU 260/36 Bp
Rezač četke BCU 260/36 Bp
Rezač četke BCU 260/36 Bp
Videos
Područja primjene
  • Za košnju visoke, žilave trave, divljeg raslinja, tvrdokornog šipražja i puzavica
  • Za uklanjanje trave i divljeg raslinja na teško dostupnim mjestima
  • Za košnju trave i divljeg raslinja na uzbrdicama
Pribor
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