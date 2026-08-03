Rezač četke BCU 260/36 Bp
Naš baterijski trimer za travu BCU 260/36 Bp lako savladava zahtjevnu košnju poput uklanjanja tvrdokornog divljeg raslinja ili gustog šipražja. Pritom je praktičan za rukovanje.
Naš baterijski trimer za travu BCU 260/36 Bp koji radi bez ispušnih plinova idealna je kombinacija najveće funkcionalnosti i maksimalne ergonomije za korisnika. Brzo je spreman za rad i savladava zahtjevniju košnju u slučaju tvrdokornog divljeg raslinja, žilave trave ili gustog šipražja. Pritom zbog individualno namjestive, ergonomske ručke za dvije ruke leži u ruci bez umaranja i savršeno izbalansirano u rukama i iznimno je jednostavan za rukovanje. Zahvaljujući niskoj razini buke pri radu može se upotrebljavati i u područjima osjetljivima na buku i s odgovarajućim priborom služi kao trimer za travu.
Značajke i prednosti
Ergonomska druga ručkaRad bez umaranja tijekom dugog vremena. Optimalna, izbalansirana raspodjela težine za rad bez umaranja.
Pojas za nošenje na dva ramenaPraktično posebno za dulje radove. Raspodjela opterećenja na veću površinu smanjuje opterećenje.
Promjenjivi broj okretajaOmogućuje prilagođavanje odgovarajućoj primjeni. Produljuje vrijeme rada.
Nož za trimer
- Visokokvalitetan i dugotrajan nož od nehrđajućeg čelika.
Robusna glava trimera
- Sa zasebnim priborom (glava i štitnik trimera) može se upotrebljavati i kao trimer za travu.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dugi životni vijek.
- Mali razvoj topline i velika učinkovitost.
Odmah spreman za uporabu zahvaljujući litij-ionskoj tehnologiji
- Pokretanje pritiskom na gumb.
- Samostalan, siguran i bežičan.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
- Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
- Povećava produktivnost i sigurnost na radu.
Nema emisije štetnih tvari i CO2
- Štiti okoliš i zdravlje korisnika.
Znatno manje vibracije u usporedbi s benzinskim uređajima
- Rad bez umaranja tijekom dugog vremena.
- Čuva zdravlje korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Broj oštrica
|3
|Ubrzati (rpm)
|Faza 1: 4600 / Faza 2: 5600
|Rezni alat
|Nož
|Promjer kruga rezanja (cm)
|26
|Napon (V)
|36
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 55 (6,0 Ah) / maks. 70 (7,5 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1803 x 644 x 364
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Ergonomska druga ručka
- Pojas za nošenje na dva ramena
- Imbus ključ
- Nož za trimer
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Područja primjene
- Za košnju visoke, žilave trave, divljeg raslinja, tvrdokornog šipražja i puzavica
- Za uklanjanje trave i divljeg raslinja na teško dostupnim mjestima
- Za košnju trave i divljeg raslinja na uzbrdicama
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
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