Naš baterijski trimer za travu BCU 260/36 Bp koji radi bez ispušnih plinova idealna je kombinacija najveće funkcionalnosti i maksimalne ergonomije za korisnika. Brzo je spreman za rad i savladava zahtjevniju košnju u slučaju tvrdokornog divljeg raslinja, žilave trave ili gustog šipražja. Pritom zbog individualno namjestive, ergonomske ručke za dvije ruke leži u ruci bez umaranja i savršeno izbalansirano u rukama i iznimno je jednostavan za rukovanje. Zahvaljujući niskoj razini buke pri radu može se upotrebljavati i u područjima osjetljivima na buku i s odgovarajućim priborom služi kao trimer za travu.