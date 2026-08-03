Puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack

Praktičan za nošenje na leđima gotovo bez vibracija, naš baterijski leđni puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack omogućuje rad bez umaranja. Snažan i tih, idealan na velikim površinama.

Naš baterijskski leđni puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack istovremeno je najsnažniji i najtiši u svojoj klasi. Udoban i ergonomski za nošenje na leđima, radi gotovo bez vibracija zahvaljujući ventilatoru s elastičnim nosačem i tako omogućuje dugotrajan rad bez umaranja. Njegove visoke vrijednosti u pogledu brzine i protoka zraka predodređuju snažan uređaj posebno za brzo čišćenje velikih površina- i to bez problema čak i u područjima osjetljivim na buku kao u stambenim područjima, oko škola, bolnica i sličnih ustanova.

Značajke i prednosti
Puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack: Kontinuirano namjestiv broj okretaja i gumb Turbo
Kontinuirano namjestiv broj okretaja i gumb Turbo
Optimizirana prilagodba brzine ispuhivanja i povećanje snage prema potrebi. Maksimalna kontrola pri uklanjanju tvrdokornog lišća i nečistoće.
Puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack: Dugo trajanje rada
Dugo trajanje rada
2 pretinca za akumulatorsku bateriju za posebno dugo vrijeme uporabe. Savršen za profesionalnu primjenu.
Puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack: Udoban sustav nošenja
Udoban sustav nošenja
Ugodan rad zahvaljujući podstavljenom pojasu za ramena. Promišljen ergonomski koncept za dugotrajnije radove.
Ventilator s elastičnim nosačem
  • Smanjuje vibracije i omogućuje rad bez umaranja.
  • Čuva zdravlje korisnika.
Iznimno velika snaga
  • Najsnažniji baterijski leđni puhač lišća u svojoj klasi.
  • Velika brzina zraka i protok zraka za najbolje rezultate čišćenja.
Motor bez četkica
  • Minimalni troškovi održavanja i dugi životni vijek.
  • Mali razvoj topline i velika učinkovitost.
Iznimno mala razine buke
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću.
  • Manje opterećenje za ljude i okoliš.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
  • Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
  • Povećava produktivnost i sigurnost na radu.
Nema emisije štetnih tvari i CO2
  • Štiti okoliš i zdravlje korisnika.
Do 90 posto niži troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
  • Posebno ekonomičan jer nema da troškova za benzin.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Brzina protoka zraka (m³/h) 1060
Brzina rada (m/s) maks. 65
Snaga ispuhivanja (N) 19
Regulacija broja okretaja varijabilni
Vrsta baterije Izmjenjiva litij-ionska baterija
Napon (V) 36
Kapacitet (Ah) 6
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 30 (6,0 Ah) / maks. 40 (7,5 Ah)
Napon (napajanje za punjač baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz) 50 - 60
Duljina kabela punjača baterija (m) 1,2
Težina bez pribora (kg) 8,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 14,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1600 x 500 x 460

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač uključeni
  • Standardna mlaznica s metalnim strugalom

Oprema

  • Baterija: 36 V/6,0 Ah Battery Power+ baterija (1 kom.)
  • Punjač: Brzi punjač 36 V Battery Power+ brzi punjač(1 kom.)
Puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack
Puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack
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Područja primjene
  • Za čišćenje većih površina i uklanjanje većih količina laganog smeća
  • Za uklanjanje lišća, odrezanog zelenila, prljavštine i smeća
  • Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
Pribor
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