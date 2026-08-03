Naš baterijskski leđni puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack istovremeno je najsnažniji i najtiši u svojoj klasi. Udoban i ergonomski za nošenje na leđima, radi gotovo bez vibracija zahvaljujući ventilatoru s elastičnim nosačem i tako omogućuje dugotrajan rad bez umaranja. Njegove visoke vrijednosti u pogledu brzine i protoka zraka predodređuju snažan uređaj posebno za brzo čišćenje velikih površina- i to bez problema čak i u područjima osjetljivim na buku kao u stambenim područjima, oko škola, bolnica i sličnih ustanova.