Puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack
Praktičan za nošenje na leđima gotovo bez vibracija, naš baterijski leđni puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack omogućuje rad bez umaranja. Snažan i tih, idealan na velikim površinama.
Naš baterijskski leđni puhač lišća LBB 1060/36 Bp Pack istovremeno je najsnažniji i najtiši u svojoj klasi. Udoban i ergonomski za nošenje na leđima, radi gotovo bez vibracija zahvaljujući ventilatoru s elastičnim nosačem i tako omogućuje dugotrajan rad bez umaranja. Njegove visoke vrijednosti u pogledu brzine i protoka zraka predodređuju snažan uređaj posebno za brzo čišćenje velikih površina- i to bez problema čak i u područjima osjetljivim na buku kao u stambenim područjima, oko škola, bolnica i sličnih ustanova.
Značajke i prednosti
Kontinuirano namjestiv broj okretaja i gumb TurboOptimizirana prilagodba brzine ispuhivanja i povećanje snage prema potrebi. Maksimalna kontrola pri uklanjanju tvrdokornog lišća i nečistoće.
Dugo trajanje rada2 pretinca za akumulatorsku bateriju za posebno dugo vrijeme uporabe. Savršen za profesionalnu primjenu.
Udoban sustav nošenjaUgodan rad zahvaljujući podstavljenom pojasu za ramena. Promišljen ergonomski koncept za dugotrajnije radove.
Ventilator s elastičnim nosačem
- Smanjuje vibracije i omogućuje rad bez umaranja.
- Čuva zdravlje korisnika.
Iznimno velika snaga
- Najsnažniji baterijski leđni puhač lišća u svojoj klasi.
- Velika brzina zraka i protok zraka za najbolje rezultate čišćenja.
Motor bez četkica
- Minimalni troškovi održavanja i dugi životni vijek.
- Mali razvoj topline i velika učinkovitost.
Iznimno mala razine buke
- Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i noću.
- Manje opterećenje za ljude i okoliš.
Puna fleksibilnost unutar platforme Kärcher 36 V
- Brza zamjena akumulatorske baterije na druge uređaje prema potrebi.
- Povećava produktivnost i sigurnost na radu.
Nema emisije štetnih tvari i CO2
- Štiti okoliš i zdravlje korisnika.
Do 90 posto niži troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje
- Posebno ekonomičan jer nema da troškova za benzin.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Brzina protoka zraka (m³/h)
|1060
|Brzina rada (m/s)
|maks. 65
|Snaga ispuhivanja (N)
|19
|Regulacija broja okretaja
|varijabilni
|Vrsta baterije
|Izmjenjiva litij-ionska baterija
|Napon (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|6
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 30 (6,0 Ah) / maks. 40 (7,5 Ah)
|Napon (napajanje za punjač baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje za punjač baterija) (Hz)
|50 - 60
|Duljina kabela punjača baterija (m)
|1,2
|Težina bez pribora (kg)
|8,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|14,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1600 x 500 x 460
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač uključeni
- Standardna mlaznica s metalnim strugalom
Oprema
- Baterija: 36 V/6,0 Ah Battery Power+ baterija (1 kom.)
- Punjač: Brzi punjač 36 V Battery Power+ brzi punjač(1 kom.)
Videos
Područja primjene
- Za čišćenje većih površina i uklanjanje većih količina laganog smeća
- Za uklanjanje lišća, odrezanog zelenila, prljavštine i smeća
- Idealan za rad u područjima osjetljivima na buku i također noću
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
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