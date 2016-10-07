EASY!Force : Na ovaj način nikada do sada niste vladali visokim tlakom.

Doživite novu dimenziju u visokotlačnom čišćenju: u radu visokotlačnim pištoljem EASY!Force potrebna Vam je još samo snaga kojom ćete držati pištolj te možete raditi puno opuštenije i bez muke.

Pitanje ergonomije.

Rad visokotlačnim čistačima vrlo je naporan za tijelo. Utoliko je ergonomija važnija. Stalno držanje poluge "okidača" na uobičajenim visokotlačnim pištoljima već nakon kraćeg vremena dovodi do pojave umora, bolova u području šake te do rada u zgrčenom položaju tijela. Opsežniji radovi čišćenja jedva da se mogu zamisliti bez češćih stanki ili čak bez promjene osobe koja čisti. Naša EASY!Force tehnologija odjednom je to zauvijek promijenila. Više nije potrebna snaga za držanje "okidača" na pištolju. Tako lako nikada dosad niste čistili visokim tlakom.

Ventil od pune keramike za puni vijek uporabe.

Kada visokotlačni pištolji otkažu poslušnost, to je u prvom redu zbog pokvarenih ventila, koje su čestice oštetile. I takvim situacijama naš visokotlačni pištolj EASY!Force staje na kraj: Vaš ventil sastoji se od keramičke kugle s keramičkim brtvenim dosjedom i na taj način odolijeva svakoj čestici koja je potencijalni uzrok nastanka štete. A to za Vas znači peterostruko dulji interval održavanja u usporedbi s pištoljima s uobičajenim ventilom.

Radite intuitivno sigurno.

Osigurač na "okidaču" novoga visokotlačnog pištolja EASY!Force sprečava nenamjerno aktiviranje pištolja, što Vama pruža maksimalnu sigurnost tijekom korištenja. Bez narušavanja komfora rukovanja. Osigurač na "okidaču" morate pritisnuti samo jednom, kako biste aktivirali visokotlačni mlaz, što ćete učiniti intuitivno. Pištolj EASY!Force ostaje otvoren dok god Vi držite "okidač" pritisnutim. Pustite "okidač" i pištolj će se automatski zaustaviti.