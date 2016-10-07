Zero Force. Full Power. Naš novi visokotlačni pištolj EASY!Force.
Vi imate moć! Između Vas i Vašeg zadatka smije stajati samo jedna stvar: naš novi visokotlačni pištolj EASY!Force. Njime ćete na jednostavan način iskoristiti moćnu snagu visokog tlaka. Revolucionarna koncepcija rukovanja visokotlačnim pištoljem EASY!Force koristi povratni trzaj visokotlačnog mlaza te snagu upotrijebljenu za držanje okidača na pištolju smanjuje na nulu. Nula zarez nula. Na taj način možete raditi bez umaranja i u konačnici daleko ergonomičnije i opuštenije. Isprobajte naš visokotlačni pištolj EASY!Force – i više ga nećete ispuštati iz ruku.
EASY!Force: Na ovaj način nikada do sada niste vladali visokim tlakom.
Doživite novu dimenziju u visokotlačnom čišćenju: u radu visokotlačnim pištoljem EASY!Force potrebna Vam je još samo snaga kojom ćete držati pištolj te možete raditi puno opuštenije i bez muke.
Pitanje ergonomije.
Rad visokotlačnim čistačima vrlo je naporan za tijelo. Utoliko je ergonomija važnija. Stalno držanje poluge "okidača" na uobičajenim visokotlačnim pištoljima već nakon kraćeg vremena dovodi do pojave umora, bolova u području šake te do rada u zgrčenom položaju tijela. Opsežniji radovi čišćenja jedva da se mogu zamisliti bez češćih stanki ili čak bez promjene osobe koja čisti. Naša EASY!Force tehnologija odjednom je to zauvijek promijenila. Više nije potrebna snaga za držanje "okidača" na pištolju. Tako lako nikada dosad niste čistili visokim tlakom.
Ventil od pune keramike za puni vijek uporabe.
Kada visokotlačni pištolji otkažu poslušnost, to je u prvom redu zbog pokvarenih ventila, koje su čestice oštetile. I takvim situacijama naš visokotlačni pištolj EASY!Force staje na kraj: Vaš ventil sastoji se od keramičke kugle s keramičkim brtvenim dosjedom i na taj način odolijeva svakoj čestici koja je potencijalni uzrok nastanka štete. A to za Vas znači peterostruko dulji interval održavanja u usporedbi s pištoljima s uobičajenim ventilom.
Radite intuitivno sigurno.
Osigurač na "okidaču" novoga visokotlačnog pištolja EASY!Force sprečava nenamjerno aktiviranje pištolja, što Vama pruža maksimalnu sigurnost tijekom korištenja. Bez narušavanja komfora rukovanja. Osigurač na "okidaču" morate pritisnuti samo jednom, kako biste aktivirali visokotlačni mlaz, što ćete učiniti intuitivno. Pištolj EASY!Force ostaje otvoren dok god Vi držite "okidač" pritisnutim. Pustite "okidač" i pištolj će se automatski zaustaviti.
Komforan u svakoj situaciji
Komforan u svakoj situaciji
Nemojte razmišljati o ergonomiji rada – mi ćemo to učiniti za Vas. Naš visokotlačni pištolj EASY!Force već Vam pruža optimum ergonomije u uobičajenim radnim položajima. Kada to situacija iziskuje, posebice prilikom rada iznad glave ili u slučaju česte promjene nagiba tijekom rada, možete ubaciti dodatnu ručku.
S jednom ručkom sve se odvija puno lakše.
Ručku, koju možete dobiti kao opciju, namontirajte na mlaznu cijev naše nove EASY!Lock generacije i imat ćete na raspolaganju sve mogućnosti, kako biste svoje držanje tijela optimalno prilagodili dotičnom zadatku. Redovitom promjenom držanja tijela općenito ćete rasteretiti Vaš lokomotorni aparat i dugo opušteno raditi.
Područje za dodatnu ručku nalazi se na mlaznoj cijevi. Unutar tog područja ručku možete namjestiti prema Vašoj visini tijela i na taj način pronaći za sebe idealan radni kut. To ćete učiniti jednostavno i brzo, pomoću vijka za podešavanje. Ergonomski oblik ručke pruža Vam dva dodatna mjesta za držanje, bez obzira na to jeste li ljevak ili dešnjak. Mlaznom cijevi, koja se može okretati za 360°, možete dodatnu dršku sasvim jednostavno okretati oko njene osi, čak i za vrijeme rada, te na taj način biti još fleksibilniji u radu.
EASY!Lock: Priključak dok dlanom o dlan.
Pomoću naših patentiranih EASY!Lock brzopoteznih spojnica u hipu ćete mijenjati nastavke na čistaču. Nevjerojatnih 5 puta brže u usporedbi s uobičajenim vijčanim spojevima. A pritom je naš sustav brzopoteznih spojnica EASY!Lock jednako dugovječan i robustan. Barem.
Brže ste spremni za rad – brže ste gotovi
Dosad Vam je za mijenjanje nastavaka na Vašem visokotlačnom čistaču trebalo puno vremena. S jedne strane, kako biste spojili ili odspojili različite međusklopove. A onda je na redu ista gnjavaža i s mijenjanjem dodatnog pribora. Zaboravite na to. Naš EASY!Lock sustav objedinjuje prednosti brzopoteznog spajanja i vijčanog priključka. A Vi dobivate na vremenu – cca. 80 %. To je vrijeme koje Vam je potrebno za efektivni rad. Ili za neke druge stvari.
Jedinstveno brzo, sigurno i robusno
Ništa nije tako sigurno, pouzdano i dugovječno kao što je navojni spoj. Ništa ne štedi vrijeme kao što to čini brzopotezna spojnica. Ovdje je jedna stvar dobra kao dvije stvari zajedno: naš EASY!Lock jak je kao uobičajeni navojni spoj i fleksibilan kao brzopotezna spojnica. Blokiranje navoja izvodi se pomoću konusa. Dok lupite dlanom o dlan – za 360° – pomoću višenamjenskog navoja intuitivno spajajte sve dijelove pribora visokotlačnog čistača do same mlaznice. Brzo i sigurno. I uvijek iznova i opet i ponovno.
Napredak je tako lagan
Kod našega se EASY!Lock sustava inovacija ne krije u težini, jer on ne teži više od uobičajenih brzopoteznih spojnica. Malo poboljšanje s velikim učinkom za Vas krije se u brtvi na mlaznoj cijevi na strani do mlaznice. Ta se brtva više ne nalazi sprijeda aksijalno nego radijalno i direktno ispred navojnog držača. Zbog toga je brtva znatno dugovječnija i sigurnija od gubljenja.
Tako izgledaju savršeni spojevi.
Kako biste mogli koristiti razne međusklopove Vašega visokotlačnog čistača sve do mlaznice te kompatibilnost rada naprijed-natrag, moguće je imati ukupno 8 različitih adaptera. Na taj je način zajamčeno da ćete pomoću EASY!Lock priključaka i nadalje svaki uređaj i svaki dio dodatnog pribora moći pogoniti zajedno s novim uređajima i dijelovima dodatnog pribora. Uz pomoć našeg Adapter-Findera pronaći ćete popis svih adaptera navedenih s njihovom dotičnom namjenom. Primjerice, svaki visokotlačni čistač s priključkom M22 × 1,5 možete pomoću Adaptera 2 dok lupite dlanom o dlan prebaciti na novi EASY!Lock sustav.