Légtisztító AF 50 Signature Line

Az AF 50 Signature Line légtisztító lézeres érzékelő technológiával, automata üzemmóddal, kijelzővel, HEPA-szűréssel és aktívszenes szűréssel eltávolítja a kórokozókat, a finom port, az allergéneket és a szagokat 50 m² ¹⁾ és 100 m² közötti helyiségekben.

Csak a leginnovatívabb, leghatékonyabb termékeink viselik a technológia úttörőjének és a cégalapító Alfred Kärcher aláírását. Ez teszi az új AF 50 Signature Line-t azonnal felismerhetővé, mint kategóriájának legjobb Kärcher készülékét. Ha valaha is elgondolkodott azon, hogy mennyire fontos a levegő, amit belélegzik, csak néhány másodpercig vissza kell tartania a lélegzetét, és megtudja. Szerencsére csak a legerősebb légtisztítónk, az AF 50 Signature Line stílusos dizájnja veszi el a lélegzetét. A rendkívül hatékony, aktívszén tartalmú HEPA-szűrővel megbízhatóan kiszűri a finom port, az allergéneket, a kórokozókat, sőt a szagokat és a vegyi anyagokat is. Folyamatosan a levegő minőségéhez igazítja a teljesítményt, és nem hagy maga után mást, csak tiszta levegőt és igazi WOW hatást.

Jellemzők és előnyök
Signature Line előnyök
A cégalapító Alfred Kärcher aláírása a terméket kategóriájának legjobb Kärcher készülékeként jelöli. További exkluzív előnyei közé tartozik az alkalmazás-támogatás és a kiterjesztett garancia.
High Protect 13 szűrő
HEPA szűrő a kórokozók és aeroszolok eltávolítására Szagok és vegyi gőzök megkötésére.
Színes kijelző
Megjeleníti a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát és minőségét, valamint a szűrő és a készülék állapotát is.
Kettős légbeszívó rendszer
  • A két oldalról beáramló levegőnek köszönhetően a nagy légáramlás garantált.
4 forgó kerék
  • A nagyobb mobilitásért
Csendes működés
  • Simán működő motorok és ventilátorok, valamint csendes légáramlás.
Auto üzemmód
  • Az érzékelő vezérli az automatikus üzemmódot, és a teljesítményszintet a levegő minőségéhez igazítja.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Csatlakozási teljesítmény (W) 50
Helyiség nagysága (m²) ig 100
Légáteresztés (m³ / h) max. 520
Szűrési hatékonyság a részecskeméret szerint (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Teljesítményszintek 5
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,3
Csomagolási súly (kg) 11,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 290 x 290 x 580

¹⁾ Az ajánlott helyiségméret 3 m belmagasság és óránkénti háromszori légcsere alapján, a legmagasabb teljesítményszinten történő működés esetén.

Felszereltség

  • Kettős szűrőrendszer
  • Szűrőállapot-kijelző
  • Levegőminőség LED kijelző
  • Hőmérséklet-kijelző
  • A levegő relatív páratartalmának kijelzése
  • A készülék működése érintési funkcióval
  • Auto üzemmód
  • Éjszakai üzemmód
  • Zárolási funkció
  • Időzítő program
Alkalmazási területek
  • Belső terek
Tartozékok
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése" lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.