Légtisztító AF 50 Signature Line
Az AF 50 Signature Line légtisztító lézeres érzékelő technológiával, automata üzemmóddal, kijelzővel, HEPA-szűréssel és aktívszenes szűréssel eltávolítja a kórokozókat, a finom port, az allergéneket és a szagokat 50 m² ¹⁾ és 100 m² közötti helyiségekben.
Csak a leginnovatívabb, leghatékonyabb termékeink viselik a technológia úttörőjének és a cégalapító Alfred Kärcher aláírását. Ez teszi az új AF 50 Signature Line-t azonnal felismerhetővé, mint kategóriájának legjobb Kärcher készülékét. Ha valaha is elgondolkodott azon, hogy mennyire fontos a levegő, amit belélegzik, csak néhány másodpercig vissza kell tartania a lélegzetét, és megtudja. Szerencsére csak a legerősebb légtisztítónk, az AF 50 Signature Line stílusos dizájnja veszi el a lélegzetét. A rendkívül hatékony, aktívszén tartalmú HEPA-szűrővel megbízhatóan kiszűri a finom port, az allergéneket, a kórokozókat, sőt a szagokat és a vegyi anyagokat is. Folyamatosan a levegő minőségéhez igazítja a teljesítményt, és nem hagy maga után mást, csak tiszta levegőt és igazi WOW hatást.
Jellemzők és előnyök
Signature Line előnyökA cégalapító Alfred Kärcher aláírása a terméket kategóriájának legjobb Kärcher készülékeként jelöli. További exkluzív előnyei közé tartozik az alkalmazás-támogatás és a kiterjesztett garancia.
High Protect 13 szűrőHEPA szűrő a kórokozók és aeroszolok eltávolítására Szagok és vegyi gőzök megkötésére.
Színes kijelzőMegjeleníti a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát és minőségét, valamint a szűrő és a készülék állapotát is.
Kettős légbeszívó rendszer
- A két oldalról beáramló levegőnek köszönhetően a nagy légáramlás garantált.
4 forgó kerék
- A nagyobb mobilitásért
Csendes működés
- Simán működő motorok és ventilátorok, valamint csendes légáramlás.
Auto üzemmód
- Az érzékelő vezérli az automatikus üzemmódot, és a teljesítményszintet a levegő minőségéhez igazítja.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Csatlakozási teljesítmény (W)
|50
|Helyiség nagysága (m²)
|ig 100
|Légáteresztés (m³ / h)
|max. 520
|Szűrési hatékonyság a részecskeméret szerint (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Teljesítményszintek
|5
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|9,3
|Csomagolási súly (kg)
|11,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Az ajánlott helyiségméret 3 m belmagasság és óránkénti háromszori légcsere alapján, a legmagasabb teljesítményszinten történő működés esetén.
Felszereltség
- Kettős szűrőrendszer
- Szűrőállapot-kijelző
- Levegőminőség LED kijelző
- Hőmérséklet-kijelző
- A levegő relatív páratartalmának kijelzése
- A készülék működése érintési funkcióval
- Auto üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Zárolási funkció
- Időzítő program
Alkalmazási területek
- Belső terek
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.