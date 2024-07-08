Az érzékeny felületek hatékony és alapos tisztítása még soha nem volt ilyen egyszerű, gyors vagy gazdaságos. 50 százalékkal nagyobb tisztítási teljesítményével és azonos erőforrás-fogyasztásával az eco!Booster 50 százalékkal nagyobb víz- és energiahatékonyságot kínál, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája. Add hozzá: „Ezt egy független vizsgálóintézet megerősítette”. Ez nagyon alapossá és gyorssá teszi a tisztítást, időt, vizet és energiát takarít meg. A nagyon egyenletes eltávolításnak köszönhetően a szennyeződések valóban hatékonyan felszedhetők, és még az olyan kényes anyagok is gond nélkül megtisztíthatók, mint a festett felületek vagy a fa. Ugyanakkor az eco!Booster lenyűgöző kezelhetőséget kínál: annak ellenére, hogy magasabb tisztítási teljesítményt nyújt, a használat során észlelt zajszint 25 %-kal alacsonyabb, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája. Ha a tartozékot eltávolítja a szórószárról, a makacs szennyeződések is leküzdhetők. Az eco!Booster 180 minden Kärcher K 7 osztályú magasnyomású mosóhoz alkalmas.