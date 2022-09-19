A KÄRCHER-ÍGÉRET

A Kärchernél tudjuk, hogy Ön mit vár el magasnyomású mosójától: a legjobb minőséget, csúcsteljesítményt és optimális támogatást a teljes élettartamra. Minden cselekvésünk középpontjában ezen követelmények teljesítése áll. A Kärcher különbséget teremt – győződjön meg róla!

Kärcher magasnyomású mosó világít egy sötét garázsban.

Isten hozott a WOW otthonában

A Kärcher több mint 70 éve tökéletesíti a magasnyomású mosókat és nyújt ügyfeleinek a folytonos innovációkkal egyre jobb tisztítási élményt. Döntsön olyan tisztítási megoldások mellett, amelyek teljesítmény, minőség, fenntarthatóság és sokoldalúság tekintetében lenyűgözik Önt. Legyen minden újra WOW.

Technológia, amely előbbre viszi Önt

A Kärcher magasnyomású mosók minden tisztítási feladathoz értő szakemberré teszik Önt – legyen szó házról, kertről, teraszról vagy autóról. Annak érdekében, hogy Ön a munkálatait a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban végezhesse el, folyamatosan új megoldásokon és készülékeink fejlesztésén dolgozunk.

Elérhetetlenül gyors és takarékos


A Kärcher különbséget teremt. Élvezze a nagyobb teljesítményt alacsonyabb fogyasztás és a hosszabb élettartamot rövidebb tisztítási idő mellett. A legjobb példa erre szennymarónk szabadalmaztatott Kärcher fúvókatechnológiája: a forgó magasnyomású sugár a pontsugár erejét kombinálja a lapossugár felületi teljesítményével. Az egyedülálló technológiával a Kärcher szennymaró dominál a piaci összehasonlításban, és a legmagasabb tisztítási teljesítménynek köszönhetően gyorsabb és hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé.

Kimagaslóan nagy teljesítőképességű

A piaci összehasonlításban készülékeink jelentősen nagyobb tisztítási teljesítménnyel és tisztítási hatékonysággal emelkednek ki. Magyarán szólva: a tisztítás gyorsabban megy végbe, és az időnek akár 50 százalékát megtakarítja, ezáltal akár 50 százaléknyi energiát és vizet is*.

 

Kärcher kontra konkurencia: átlagos megtakarítás**


Készülékeinkkel egy 175 négyzetméteres tisztítandó felületet alapul véve a gyakorlatban évente megtakaríthatunk

  • 15 gépi mosáshoz szükséges energiamennyiséget,
  • 11 kádfürdő vagy 22 zuhanyozás vízmennyiségét, és
  • kedvenc sorozatából 6 rész megtekintéséhez elegendő időt.
     

*szennymarónkkal a legjobb európai piaci konkurensekkel összehasonlítva.

**összehasonlítási értékek: gépi mosás 0,34 kWh, fürdőkád 150 l, tusolás 72 l, sorozatrész 45 perc.

Víz-, idő- és energiamegtakarítás piktogramjai

Mindig jól hűtött

Innovatív vízhűtéses motortechnikával a Kärcher normákat teremt a magánfelhasználóknak kifejlesztetett magasnyomású mosók területén*. Mielőtt a vizet tisztításra használjuk, átfolyik a motorházon és konstans hűtésről gondoskodik. Az előny: a motor rendkívüli teljesítőképességgel és hosszú élettartammal emelkedik ki.

* A K 4 – K 7 kategória kiválasztott vízhűtéses aszinkronmotorú készülékeire vonatkozik.

 

Nagy teljesítményű szivattyúk „Made by Kärcher“, azaz a „Kärcher által gyártva”


Mivel egy magasnyomású mosó legfontosabb darabja a szivattyú, semmit nem bízunk a véletlenre: a különböző, készülékeink adott teljesítménykategóriájához igazított szivattyúkat mind magunk fejlesztjük és gyártjuk. Ennek során gondosan kiválasztott nagy teljesítőképességű anyagokkal dolgozunk, azzal a céllal, hogy az anyaghasználat optimalizálását és a szivattyúk hosszú élettartamát állítsuk a középpontba.

Kärcher magasnyomású mosó motorja

Minőség, amelyet látni és érezni lehet

A Kärcher magasnyomású mosók gyökereit a professzionális alkalmazási területeken kell keresni. Ebből a mai napig profitálnak a privát felhasználók, hiszen a hosszú élettartam, a megbízhatóság, a felhasználóbarát jelleg és a formatervezés tekintetében készülékeink magasra teszik a lécet. A közismert Kärcher minőség is oka annak, amiért az összehasonlító tesztekből újra és újra győztesként kerülünk ki.

Megbízható márkaminőség

Több mint 85 éve képviseli a Kärcher név a minőséget és innovációt "Made in Germany", azaz "Németországban gyártva". A kutatás és fejlesztés területén dolgozó 1.000 munkatársunk világszerte nap mint nap azon dolgozik, hogy ez így is maradjon. Magasnyomású mosóinkat magunk fejlesztjük, és saját üzemeinkben építjük a legmagasabb gyártási normák szerint.

Ezek többek között

  • a gyártási folyamatok rendszeres auditja és folyamatos optimalizálása, valamint hogy
  • magas minőségi standardjaink biztosítása a teljes beszerzési és gyártási láncolatban
    "Engineered in Germany", azaz "Németországban tervezve" minőségi jellemzőnk a helyi ügyféligények (local for local) kielégítését szolgáló, az egész világra kiterjedő fejlesztések szoros egybekapcsolásával egészül ki.
A Kärcher-gyár látképe Németországban.

A minőség nem véletlen

Már a gyártási fázisban tüzetesen ellenőrizzük felhasznált anyagaink és alkotórészeink minőségét. Mielőtt a Kärcher magasnyomású mosók és tartozékok elhagyják a gyárat, 100 százalékban ellenőrizzük azokat funkcióra és teljesítményre. Ezenfelül szúrópróbaszerűen tartóssági teszteket is végzünk, amelyek során a legkeményebb igénybevételt modellezzük. Hogy miért? Azért, hogy Ön tökéletes terméket kapjon, amely az Ön magas elvárásait maradéktalanul teljesíti.

A képen a magasnyomású fúvókák szórásképének automatikus tesztje. A színes fény a vízsugarat láthatóbbá teszi a kamerák számára.

Kärcher magasnyomású fúvókák szórásképét tesztelik, piros fénnyel megvilágítva.

Nem várakoztatjuk sokáig

Alkatrészeinknél megalkuvás nélküli minőséget és hosszú rendelkezésre állást garantálunk. Így biztosítjuk, hogy az Ön több éve használt magasnyomású mosója meghibásodás esetén se mondja fel végleg a szolgálatot. Alkatrészeink több mint 95 százaléka napi szinten rendelkezésre áll, hogy Ön gyorsan folytathassa tisztítási feladatait.
Ha pedig mégis javításra kerülne sor: engedje át Kärcherét a legjobb kezekbe – egyszerűen adja le megbízását szervizeinken keresztül.

Kärcher magasnyomású mosók raktárkészlete

Tapasztalat, amely bizalmat teremt

1984-ben a Kärcher piacra dobta az első hordozható magasnyomású mosót, a HD 555-öt privát háztartások részére – ez volt a tisztítás történetének egy mérföldköve. Azóta újabb és újabb innovációkkal tartósan biztosítjuk magunknak piacvezető pozíciónkat, és új normákat teremtünk a hatékony magasnyomású tisztításban.

Kezdetektől fogva innovatív

Az emberek életét egyszerűbbé, hatékonyabbá és szebbé tenni – így hangzik célunk és elköteleződésünk a vállalat 1935-ös alapítása óta. Már alapítónk, Alfred Kärcher is azt a célt követte, hogy minden kihívásra újabb megoldásokat találjon. Ezt az innovációs szellemet a mai napig megőriztük. A kutatás és fejlesztés területén világszerte dolgozó 1.000 munkatársunk nap mint nap mindig hatékonyabb és fenntarthatóbb technológiákon dolgozik.


Innovációs erőnk a magánfelhasználóknak fejlesztett magasnyomású mosóknál is tükröződik az innováció, technika és dizájn területén kapott számos kitüntetésben.

Díjak a Kärcher folyosóján

Minden a HD 555-tel kezdődött

1984-ben a Kärcher bemutatja a világszerte első hordozható magasnyomású mosót privát háztartások számára. A "Magasnyomással tisztítani – akár a profik" mottó meggyőző, és a HD 555-tel lefekteti a sikeres kiskereskedelem alapkövét. Számtalan további mérföldkő következett, amelyek segítségével 1984 óta világszerte több mint 100 millió magasnyomású mosót értékesítettünk lakossági felhasználóknak.

 

Mérföldköveink:

  • 1984: Első magasnyomású mosó privát háztartások számára
  • 1991: Első álló magasnyomású mosó
  • 2009: Első csendes magasnyomású mosó
  • 2010: Vízhűtéses motorok első alkalmazása nagy mennyiségben
  • 2016: Első, kijelzővel ellátott magasnyomású mosó
  • 2021: Első, Bluetooth kapcsolatú magasnyomású mosó
Piros gyerekbicikli tisztítása Kärcher magasnyomású mosóval a nyolcvanas években

Kärcher – az „innovációfenntartó”

A Kärchernél az innovációs szellem a vállalati DNS-ben rejlik. Piacvezető pozíciónkat megerősíti a világszerte több mint 170 aktív bejegyzett szabadalom és formatervezés – csak a lakossági felhasználásra szánt magasnyomású mosókra.

Benyújtott Kärcher szabadalom

A cselekvés fenntartható formája

A környezettudatosság és a klímavédelem cselekvésünk jelentős részét jellemzi. Évek óta mindig újabb célokat tűzünk ki magunk elé, hogy vállalkozásunkat következetesen hatékonyabbá és erőforráskímélőbbé tegyük és társadalmi felelősségünket gyakoroljuk.


2025-ös fenntarthatósági céljaink keretében széles körű intézkedéseket vezettünk be a CO2-semleges gyártás, a műanyagok újrahasznosítása és a műanyagcsomagolási hulladék csökkentése terén. A globális szállítási láncban is rögzítettük a fenntarthatóságot. Ezért az elköteleződésért a 2022-es Német Fenntarthatósági Díjat kaptuk kitűntetésül.

Befektetés az újrahasznosítható anyagok körforgásába

Készülékeink fejlesztésekor ügyelünk a legmagasabb hatékonyságra. Ehhez tartozik az anyagfelhasználás állandó csökkentése. Emellett növekvő mértékben lemondunk az új műanyagok használatáról – célunk, hogy 2025-ig 50 százalékra emeljük a Home & Garden magasnyomású mosóinkban használt újrahasznosított műanyagok arányát.

Újrahasznosított műanyagmorzsák Kärcher-sárga színben

A régiből Kärcher lesz

Az egyre fokozódó lemondás az új műanyagról tartozékainkat is érinti: egyes kiválasztott szórószárak csövei már ma is a saját gyártásukból eredő visszaforgatott légzsákok és maradékanyagok szövetéből készülnek, ellenálló anyaggá feldolgozva – így tehát 100%-ban újrahasznosított műanyagból. Ezáltal jelentősen csökkentettük a CO₂-kibocsátást, a vízfogyasztást és a nem megújuló energiák használatát.

Újrahasznosítható műanyaghulladék és egy Kärcher magasnyomású mosó szórószára.

A fenntarthatóság belegondolása

A Kärchernél a fenntarthatósági szempontok magasnyomású mosóink fejlesztésénél fontos szerepet játszanak. Ezen a téren már elértünk jó néhány dolgot, de még messze vagyunk a céltól. Ezért a károsanyag-kibocsátás és körforgásos gazdaság témáját következetesen előrelendítjük különböző területek továbbfejlesztésével: Design for Recycling (újrahasznosíthatóság), Design from Recycling (újrahasznosított műanyagok használata), a termékek javíthatósága és hosszú élettartama terén.

Kärcher magasnyomású mosó összeállítása

Termékek, amelyek minden tisztítási kihívással megbirkóznak

Függetlenül attól, hogy csak ritkán vagy akár minden hétvégén nyúl magasnyomású mosója után: nálunk megtalálja azt a készüléket, amire szüksége van – rögtön a megfelelő tartozékkal. Gyorsan megállapítja majd: Ön és a Kärchere számára nincs túl magas fal, nincs túlságosan eldugott sarok és nincs túl makacs szennyeződés!

Formájában tökéletes funkcionalitás

Termékeink tervezésekor alaposan meghallgatjuk ügyfeleinket: rendszeres vizsgálatok keretében kikérdezzük őket kívánságaikról és igényeikről, az eredményeket pedig hagyjuk a fejlesztésbe áramlani. Ezenfelül magasnyomású mosóink egyedülálló felismerhetőséggel tűnnek ki – formatervezésük igazodik az "erőteljes, letisztult és üdítő" karakterisztikához, és ezzel olyan termékeket jellemez, amelyeket egyszerű kezelni, okos megoldásokkal tündökölnek és a legjobb tisztítási eredményt érik el a piacon.

Kärcher magasnyomású mosókról készült dizájntervek

Az Ön feladata a mi megbízásunk

Amennyire különböznek az emberek, annyira sokoldalúak az életviszonyaik és ezzel együtt a tisztítási igényeik is. Ezért bármit is teszünk, előtérben mindig az áll: hogy Önnek pontosan azt a magasnyomású mosót kínáljuk, amelyre Önnek az egyéni tisztítási igényeihez szüksége van –
legyenek ezek bármilyen különlegesek is. 

Smart Control

Hightech magasnyomású mosók a Home & Garden App és Bluetooth integrálásával, valamint okos felszereltséggel, mint a Smart Control lándzsa és a 3 az 1-ben Multi Jet szórószár.

Power Control

Sok erő, a Home & Garden App támogatottsága és erős tartozékok, mint a kijelzővel ellátott Power Control szórószár vagy a Vario Power szórószár, amelyek a Power Control készülékekkel gyerekjátékká teszik a kíméletes és hatékony tisztítást.

Compact

Aki kedveli a mobil és kompakt kivitelt, optimális segédjére talál. Kevés helyre van szüksége, jól eltárolható és mindig gyorsan kézre áll. Beépített okos tömlőtárolóval.

Silent

Az innovatív Silent funkcióval ellátott készülékek 50 százalékkal csökkentik az érzékelt hangerőt az azonos kategória más magasnyomású mosóihoz képest. Így tisztíthatunk magasnyomással anélkül, hogy másokat zavarnánk.

Battery

Kisebb tisztítási feladatokhoz ott, ahol éppen nem áll rendelkezésre dugaszoló aljzat. Vezetékmentesen kényelmes, mobil és rugalmas. Mégis, egészen nagy erővel bír, ha éppen arra van szükség.

Itt mindenki megtalálja a neki valót

Folyamatosan növekvő tartozékprogramunkkal mindig új alkalmazási területeket nyitunk meg. A készülékek így valódi multitalentummá alakulhatnak: legyen szó homlokzat-, vezeték-, terasztisztításról vagy járműtakarításról – a lehetőségek szinte határtalanok. A készülékkategóriákkal és -sorozatokkal való kompatibilitásnak hála szinte nincsenek határok.

Terasz és motorkerékpár tisztítása Kärcher magasnyomású mosóval