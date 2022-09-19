A KÄRCHER-ÍGÉRET
A Kärchernél tudjuk, hogy Ön mit vár el magasnyomású mosójától: a legjobb minőséget, csúcsteljesítményt és optimális támogatást a teljes élettartamra. Minden cselekvésünk középpontjában ezen követelmények teljesítése áll. A Kärcher különbséget teremt – győződjön meg róla!
Isten hozott a WOW otthonában
A Kärcher több mint 70 éve tökéletesíti a magasnyomású mosókat és nyújt ügyfeleinek a folytonos innovációkkal egyre jobb tisztítási élményt. Döntsön olyan tisztítási megoldások mellett, amelyek teljesítmény, minőség, fenntarthatóság és sokoldalúság tekintetében lenyűgözik Önt. Legyen minden újra WOW.
Technológia, amely előbbre viszi Önt
A Kärcher magasnyomású mosók minden tisztítási feladathoz értő szakemberré teszik Önt – legyen szó házról, kertről, teraszról vagy autóról. Annak érdekében, hogy Ön a munkálatait a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban végezhesse el, folyamatosan új megoldásokon és készülékeink fejlesztésén dolgozunk.
Minőség, amelyet látni és érezni lehet
A Kärcher magasnyomású mosók gyökereit a professzionális alkalmazási területeken kell keresni. Ebből a mai napig profitálnak a privát felhasználók, hiszen a hosszú élettartam, a megbízhatóság, a felhasználóbarát jelleg és a formatervezés tekintetében készülékeink magasra teszik a lécet. A közismert Kärcher minőség is oka annak, amiért az összehasonlító tesztekből újra és újra győztesként kerülünk ki.
Tapasztalat, amely bizalmat teremt
1984-ben a Kärcher piacra dobta az első hordozható magasnyomású mosót, a HD 555-öt privát háztartások részére – ez volt a tisztítás történetének egy mérföldköve. Azóta újabb és újabb innovációkkal tartósan biztosítjuk magunknak piacvezető pozíciónkat, és új normákat teremtünk a hatékony magasnyomású tisztításban.
A cselekvés fenntartható formája
A környezettudatosság és a klímavédelem cselekvésünk jelentős részét jellemzi. Évek óta mindig újabb célokat tűzünk ki magunk elé, hogy vállalkozásunkat következetesen hatékonyabbá és erőforráskímélőbbé tegyük és társadalmi felelősségünket gyakoroljuk.
2025-ös fenntarthatósági céljaink keretében széles körű intézkedéseket vezettünk be a CO2-semleges gyártás, a műanyagok újrahasznosítása és a műanyagcsomagolási hulladék csökkentése terén. A globális szállítási láncban is rögzítettük a fenntarthatóságot. Ezért az elköteleződésért a 2022-es Német Fenntarthatósági Díjat kaptuk kitűntetésül.
Termékek, amelyek minden tisztítási kihívással megbirkóznak
Függetlenül attól, hogy csak ritkán vagy akár minden hétvégén nyúl magasnyomású mosója után: nálunk megtalálja azt a készüléket, amire szüksége van – rögtön a megfelelő tartozékkal. Gyorsan megállapítja majd: Ön és a Kärchere számára nincs túl magas fal, nincs túlságosan eldugott sarok és nincs túl makacs szennyeződés!