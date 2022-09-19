Mindig jól hűtött

Innovatív vízhűtéses motortechnikával a Kärcher normákat teremt a magánfelhasználóknak kifejlesztetett magasnyomású mosók területén*. Mielőtt a vizet tisztításra használjuk, átfolyik a motorházon és konstans hűtésről gondoskodik. Az előny: a motor rendkívüli teljesítőképességgel és hosszú élettartammal emelkedik ki.

* A K 4 – K 7 kategória kiválasztott vízhűtéses aszinkronmotorú készülékeire vonatkozik.

Nagy teljesítményű szivattyúk „Made by Kärcher“, azaz a „Kärcher által gyártva”



Mivel egy magasnyomású mosó legfontosabb darabja a szivattyú, semmit nem bízunk a véletlenre: a különböző, készülékeink adott teljesítménykategóriájához igazított szivattyúkat mind magunk fejlesztjük és gyártjuk. Ennek során gondosan kiválasztott nagy teljesítőképességű anyagokkal dolgozunk, azzal a céllal, hogy az anyaghasználat optimalizálását és a szivattyúk hosszú élettartamát állítsuk a középpontba.