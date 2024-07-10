MOBILTISZTÍTÁS
Miért hordanád szét a koszt, amikor egy pillanat alatt visszahozhatod a WOW-hatást? A mobil tisztítás egyet jelent a könnyű, kompakt közepes és alacsony nyomású eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a kerékpárok, kempingbútorok, babakocsik, babakocsik, túracipők, kutyák és még sok más gyors és kíméletes tisztítását anélkül, hogy tartanod kellene az áram- és vízcsatlakozás esetleges hiányától. Csak egy gyors tisztítás a semmi közepén vagy otthon. A nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátoroknak és a víztartálynak vagy szívócsőnek köszönhetően minden ott tisztítható, ahol a legnagyobb értelme van: a helyszínen.
MOBILTISZTÍTÁSI MEGOLDÁSAINK
MELYIK A MEGFELELŐ?
Tisztára tiszta
A Kärcherem nélkül nem: bárhol legyél is, a Kärcher tisztítási megoldások erejét soha nem kell nélkülöznöd. A víztartállyal felszerelt akkumulátoros OC 3 modellek útközben is biztosítják az alacsony nyomást, amely ideális cipők, babakocsik, kerékpárok vagy akár kutyák gyors tisztítására. Közepes nyomású mosóinkkal a szükséges vizet közvetlenül a csapból vagy a szívócsőn keresztül alternatív forrásokból (például esővizes hordóból) is szívhatod. Egyetlen akkumulátor most minden rugalmasságot és erőt biztosít ahhoz, hogy szinte bárhol helyreállítsd a WOW-hatást. Mobil tisztítás, ahogy annak lennie kell.
OC 6-18 Premium
Tisztaság. Mindig. Mindenhol.
Nincs elérhető áramforrás vagy vízcsap a közelben, de a kerékpárok vagy a kerti bútorok gyors tisztításra szorulnak, hogy visszakapják a WOW-hatást? Az OC 6-18 Premium Battery Set közepes nyomású mosókkal ez gyerekjáték lesz.
KHB 6 AKKUMULÁTOR
Vezeték nélküli tisztítás
Legyen szó egy ház körüli kis területről, kerti bútorokról, kerékpárról vagy a kutya kenneljéről, a tisztításhoz mindössze KHB sorozatunk közepes nyomású mosóira és egy kerti slagra van szükséged.
OC 3 Foldable
Útközben is WOW
Az akkumulátoros Mobil Outdoor Cleaner modellek alacsony nyomást biztosítanak a cipők, babakocsik, kerékpárok és akár kutyák kíméletes tisztításához. Ideálisak útközben, hiszen víztartállyal és sokféle tartozékkal (például kúpsugaras fúvókával vagy szívócsővel, és persze egy nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral) vannak felszerelve.
Nagynyomású mosóink
Néha egy kicsit több nyomásra van szükség – magas nyomásra. Nálunk garantáltan megtalálod az ideális megoldást: az alkalmi használatra szánt kompakt eszközöktől az applikációval támogatott nagy területek vagy nagy tárgyak tisztítását is megkönnyítő magasnyomású mosókig.
KIEGÉSZÍTŐK
Közepes- és alacsony nyomású mosóinknak hála az eszközök utazás közben, áramforrástól távol is újból WOW-kinézetűek lesznek. A kifejezetten mozgás közbeni tisztításra tervezett tartozékok pedig még hatékonyabban és könnyebben végzik el a munkát.
Kärcher Battery Power akkumulátoros sorozat
Tudj meg többet a 18 V Kärcher Battery Power akkumulátoros sorozatról!
A "Menet közbeni” tisztítás alacsony- és közepes nyomású eszközei mind a 18 V Kärcher Battery Power akkumulátoros sorozat részei. Fedezd fel a termékek teljes választékát, és nézd meg, milyen egyéb eszközök rendelkeznek a Kärcher alacsony- és közepes nyomású eszközökbe beszerelt 18 V akkumulátorával!