MOBILTISZTÍTÁS

Miért hordanád szét a koszt, amikor egy pillanat alatt visszahozhatod a WOW-hatást? A mobil tisztítás egyet jelent a könnyű, kompakt közepes és alacsony nyomású eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a kerékpárok, kempingbútorok, babakocsik, babakocsik, túracipők, kutyák és még sok más gyors és kíméletes tisztítását anélkül, hogy tartanod kellene az áram- és vízcsatlakozás esetleges hiányától. Csak egy gyors tisztítás a semmi közepén vagy otthon. A nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátoroknak és a víztartálynak vagy szívócsőnek köszönhetően minden ott tisztítható, ahol a legnagyobb értelme van: a helyszínen.