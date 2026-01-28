Hose PrimoFlex 5/8" -25m

Minőségi kerti tömlő a Kärcher-től: az új, 25 méter hosszú Performance Plus 5/8"-os kerti tömlő. Rugalmas és ellenáll a töréseknek – az állandó vízáramlás érdekében. Repedési nyomás 40 bar.

A nagy teljesítményű öntözéshez: a 25 méter hosszú Performance Plus 5/8"-os minőségi kerti tömlő – ideális kis és közepes méretű kertek és egyéb terek öntözésére. Kiváló minőségű és többrétegű szövött anyag felhasználásával készült, javított tapintású: az időjárásnak ellenálló UV sugárzás elleni külső réteg védi az anyagot, az átlátszatlan középső réteg pedig meggátolja az algák felhalmozódását. rendkívül robusztus, hajlékony és rendkívül ellenálló az állandó vízáramlásért. A minőségi tömlőnek még a -20-tól +60°C-ig terjedő hőmérséklete sem jelent akadályt tömlőt.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű többrétegű szövet
25 méter
A minőségi szövött anyag rendkívül erős falakat biztosít a tömlőnek, amely akár 40 bar nyomást is képes elviselni.
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
RENDKÍVÜLI HŐÁLLÓKÉPESSÉG –20 és +65 °C között
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
Ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes minőségi kerti tömlő
UV-álló külső fedőréteg
15 év garancia
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 5/8″
Tömlőhossz (m) 25
Szín fekete
Súly (kg) 4
Csomagolási súly (kg) 4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 360 x 360 x 115
Hose PrimoFlex 5/8" -25m
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Cserepes növények
  • Dísznövények
  • Kerti szerszámok és eszközök