A nagy teljesítményű öntözéshez: a 25 méter hosszú Performance Plus 5/8"-os minőségi kerti tömlő – ideális kis és közepes méretű kertek és egyéb terek öntözésére. Kiváló minőségű és többrétegű szövött anyag felhasználásával készült, javított tapintású: az időjárásnak ellenálló UV sugárzás elleni külső réteg védi az anyagot, az átlátszatlan középső réteg pedig meggátolja az algák felhalmozódását. rendkívül robusztus, hajlékony és rendkívül ellenálló az állandó vízáramlásért. A minőségi tömlőnek még a -20-tól +60°C-ig terjedő hőmérséklete sem jelent akadályt tömlőt.