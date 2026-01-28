A Kärcher Performance Premium 5/8" nem egy szokványos kerti tömlő. Innovatív szőtt anyagból készült Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával, maximális robusztusságot, rugalmasságot és megtörésállóságot kínál. A tömlő ezáltal folyamatos vízáramlást biztosít kis és közepes méretű felületek és kertek öntözésekor. Ezenkívül az algák és az időjárásálló rétegek védik a középső UV-réteget. felépítése a tömlőben Ez az oka annak, hogy a Kärcher lenyűgöző, 18 éves garanciát nyújt a 25 méteres Performance Premium tömlőnek, amely az egészség és a fenntarthatóság szempontjából is kiemelkedő, mivel nem tartalmaz ftalátokat (< 0,1%). További teljesítményjellemzők: -0 °C és +40 °C közötti repedési ellenállás.