A Kärcher tömlőinnovációja: az ultrarugalmas és megtörésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérő: 5/8". Hossz: 25 m. Kärcher Premium csavarásgátló technológiával.

A Kärcher Performance Premium 5/8" nem egy szokványos kerti tömlő. Innovatív szőtt anyagból készült Kärcher Premium csavarodásgátló technológiával, maximális robusztusságot, rugalmasságot és megtörésállóságot kínál. A tömlő ezáltal folyamatos vízáramlást biztosít kis és közepes méretű felületek és kertek öntözésekor. Ezenkívül az algák és az időjárásálló rétegek védik a középső UV-réteget. felépítése a tömlőben Ez az oka annak, hogy a Kärcher lenyűgöző, 18 éves garanciát nyújt a 25 méteres Performance Premium tömlőnek, amely az egészség és a fenntarthatóság szempontjából is kiemelkedő, mivel nem tartalmaz ftalátokat (< 0,1%). További teljesítményjellemzők: -0 °C és +40 °C közötti repedési ellenállás.

Jellemzők és előnyök
Kärcher Premium csavarodás elleni technológia
25 méter
A minőségi szövött anyag rendkívül erős falakat biztosít a tömlőnek, amely akár 40 bar nyomást is képes elviselni.
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
RENDKÍVÜLI HŐÁLLÓKÉPESSÉG –20 és +65 °C között
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
Ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes minőségi kerti tömlő
UV-álló külső fedőréteg
18 év garancia
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 5/8″
Tömlőhossz (m) 25
Szín fekete
Súly (kg) 4,8
Csomagolási súly (kg) 4,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 380 x 110
Alkalmazási területek
  • Konyhakert
  • Kertöntözés
  • Cserepes növények
  • Dísznövények
  • Kerti szerszámok és eszközök