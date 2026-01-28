K

15 m hosszú, hőálló és nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat: A rugalmas PrimoFlex® kerti tömlő (5/8") nyomásálló merevítőhálóval és 22 bar repedési nyomással.

A Kärcher 5/8" átmérőjű, 15 méteres PrimoFlex® minőségi tömlő hosszú élettartamot garantál, nagyon könnyen kezelhető, kis- és közepes méretű felületek és kertek öntözésére is alkalmas. A háromrétegű, nyomásálló szövött megerősítésű kerti tömlő ftalátoktól mentes, kálium- és ólommentes, azaz bárium-nó-1 %. Az anyag ideálisan védett az időjárásálló anti-UV külső rétegnek és az átlátszatlan középső rétegnek köszönhetően a tömlőben a felszakadási nyomás 0-tól +40 °C-ig rendkívül hőálló csavarodik.

Jellemzők és előnyök
12 év garancia
Három réteg
Felszakadási nyomás 22 bar
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
Magas hőellenállás 0 és +40 °C között
Kadmium-, bárium- és ólommentes
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
Ftalátmentes minőségi kerti tömlő
Időjárással szemben ellenálló, UV-sugárzást tűrő külső réteg
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 5/8″
Tömlőhossz (m) 15
Szín sárga
Súly (kg) 2,2
Csomagolási súly (kg) 2,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 370 x 370 x 100
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Cserepes növények
  • Dísznövények
  • Kerti szerszámok és eszközök