A Kärcher 5/8" átmérőjű, 15 méteres PrimoFlex® minőségi tömlő hosszú élettartamot garantál, nagyon könnyen kezelhető, kis- és közepes méretű felületek és kertek öntözésére is alkalmas. A háromrétegű, nyomásálló szövött megerősítésű kerti tömlő ftalátoktól mentes, kálium- és ólommentes, azaz bárium-nó-1 %. Az anyag ideálisan védett az időjárásálló anti-UV külső rétegnek és az átlátszatlan középső rétegnek köszönhetően a tömlőben a felszakadási nyomás 0-tól +40 °C-ig rendkívül hőálló csavarodik.