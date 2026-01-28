K
15 m hosszú, hőálló és nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat: A rugalmas PrimoFlex® kerti tömlő (5/8") nyomásálló merevítőhálóval és 22 bar repedési nyomással.
A Kärcher 5/8" átmérőjű, 15 méteres PrimoFlex® minőségi tömlő hosszú élettartamot garantál, nagyon könnyen kezelhető, kis- és közepes méretű felületek és kertek öntözésére is alkalmas. A háromrétegű, nyomásálló szövött megerősítésű kerti tömlő ftalátoktól mentes, kálium- és ólommentes, azaz bárium-nó-1 %. Az anyag ideálisan védett az időjárásálló anti-UV külső rétegnek és az átlátszatlan középső rétegnek köszönhetően a tömlőben a felszakadási nyomás 0-tól +40 °C-ig rendkívül hőálló csavarodik.
Jellemzők és előnyök
12 év garancia
Három réteg
Felszakadási nyomás 22 bar
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
Magas hőellenállás 0 és +40 °C között
Kadmium-, bárium- és ólommentes
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
Ftalátmentes minőségi kerti tömlő
Időjárással szemben ellenálló, UV-sugárzást tűrő külső réteg
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő
|5/8″
|Tömlőhossz (m)
|15
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|2,2
|Csomagolási súly (kg)
|2,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|370 x 370 x 100
Kompatibilis készülékek
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 5 Basic
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Cserepes növények
- Dísznövények
- Kerti szerszámok és eszközök