K
A PrimoFlex® (1") flexibilis kerti tömlő egy 15 m hosszú, hőálló víztömlő, nyomásálló erősítésű technológiával, és nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat. Repesztési nyomás: 24 bar.
A 2,5 cm átmérőjű és 15 m hosszú PrimoFlex® minőségi tömlő tökéletes kis és közepes területek, valamint kertek öntözésére. A nyomásálló szőtt erősítésű, háromrétegű kerti tömlő mentes a ftalátoktól (< 0,1%), a kadmiumtól, a báriumtól és az ólomtól – ami azt jelenti, hogy semmilyen, az emberi egészségre káros anyagot nem tartalmaz. Az időjárásálló, UV-szűrős külső réteg védi az anyagot, az átlátszatlan középső réteg pedig megakadályozza az algák elszaporodását a tömlő belsejében. A repesztési nyomás 24 bar. A víztömlő lenyűgöző hőmérséklet-állósággal is büszkélkedhet, 0 és +40 °C között. Erre a rugalmas kerti tömlőre 12 év garanciát vállalunk. A Kärcher öntözőrendszerében található kerti tömlők kivételesen rugalmasak, robusztusak és ellenállnak a töréseknek. Az előnyök kézenfekvőek: hosszú élettartam és könnyű kezelhetőség. Kärcher: A bölcs választás öntözési igényeihez.
Jellemzők és előnyök
12 év garancia
Három réteg
Repesztőnyomás: 24 bar
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
Magas hőellenállás 0 és +40 °C között
Kadmium-, bárium- és ólommentes
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
Ftalátmentes minőségi kerti tömlő
Időjárással szemben ellenálló, UV-sugárzást tűrő külső réteg
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő
|1″
|Tömlőhossz (m)
|15
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|5,3
|Csomagolási súly (kg)
|5,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|420 x 420 x 150
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Cserepes növények
- Dísznövények
- Kerti szerszámok és eszközök