A 2,5 cm átmérőjű és 15 m hosszú PrimoFlex® minőségi tömlő tökéletes kis és közepes területek, valamint kertek öntözésére. A nyomásálló szőtt erősítésű, háromrétegű kerti tömlő mentes a ftalátoktól (< 0,1%), a kadmiumtól, a báriumtól és az ólomtól – ami azt jelenti, hogy semmilyen, az emberi egészségre káros anyagot nem tartalmaz. Az időjárásálló, UV-szűrős külső réteg védi az anyagot, az átlátszatlan középső réteg pedig megakadályozza az algák elszaporodását a tömlő belsejében. A repesztési nyomás 24 bar. A víztömlő lenyűgöző hőmérséklet-állósággal is büszkélkedhet, 0 és +40 °C között. Erre a rugalmas kerti tömlőre 12 év garanciát vállalunk. A Kärcher öntözőrendszerében található kerti tömlők kivételesen rugalmasak, robusztusak és ellenállnak a töréseknek. Az előnyök kézenfekvőek: hosszú élettartam és könnyű kezelhetőség. Kärcher: A bölcs választás öntözési igényeihez.