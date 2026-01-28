Primo Flex® tömlő 5/8" - 25 m

PrimoFlex® kerti tömlő (5/8"), 25 m hosszú, nyomásálló szőtt megerősítéssel. Nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar, hőmérsékletállóság: 0–+40 °C.

A PrimoFlex® minőségi tömlő, amely 5/8" átmérőjű és 25 m hosszú, kiválóan alkalmas kis és nagy területek és kertek öntözésére. A háromrétegű, nyomásálló szövött megerősítésű kerti tömlő nem tartalmaz ftalátokat (< 0,1%), kadmiumot, báriumot és ólmot – vagyis egyáltalán nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek károsak az emberi egészségre, az időjárás viszontagságaival szemben. Az átlátszatlan réteg megakadályozza, hogy az algák felépüljenek a tömlőben. Bölcs választás öntözési igényeihez.

Jellemzők és előnyök
12 év garancia
3 réteg
Repesztőnyomás: 24 bar
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
Magas hőellenállás 0 és +40 °C között
Kadmium-, bárium- és ólommentes
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
Ftalátmentes minőségi kerti tömlő
Időjárással szemben ellenálló, UV-sugárzást tűrő külső réteg
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 5/8″
Tömlőhossz (m) 25
Szín sárga
Súly (kg) 3,7
Csomagolási súly (kg) 3,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 370 x 370 x 85
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Konyhakert
  • Cserepes növények
  • Dísznövények
  • Kerti szerszámok és eszközök