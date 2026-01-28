A PrimoFlex® minőségi tömlő, amely 5/8" átmérőjű és 25 m hosszú, kiválóan alkalmas kis és nagy területek és kertek öntözésére. A háromrétegű, nyomásálló szövött megerősítésű kerti tömlő nem tartalmaz ftalátokat (< 0,1%), kadmiumot, báriumot és ólmot – vagyis egyáltalán nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek károsak az emberi egészségre, az időjárás viszontagságaival szemben. Az átlátszatlan réteg megakadályozza, hogy az algák felépüljenek a tömlőben. Bölcs választás öntözési igényeihez.