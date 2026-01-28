A PrimoFlex® minőségi tömlő, amely 1/2" átmérőjű és 25 m hosszú, kiválóan alkalmas kis és nagy területek és kertek öntözésére. A háromrétegű, nyomásálló szövött merevítésű kerti tömlő ftalátoktól (< 0,1%), kadmiumtól, báriumtól és ólomtól mentes – vagyis egyáltalán nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az időjárásnak ellenálló és az emberi egészségre károsabb réteget védenek. Az átlátszatlan középső réteg megakadályozza az algák felgyülemlését a tömlőben. A víztömlő 0 és +40 °C közötti hőmérséklet-ellenállással büszkélkedhet. Kärcher: Bölcs választás öntözési igényeihez.