PrimoFlex® 1/2" - 25 m

A PrimoFlex® (1/2") flexibilis kerti tömlő 25 m hosszú, hőálló, nyomásálló erősítési technológiával érkezik, és nem tartalmaz emberi egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar.

A PrimoFlex® minőségi tömlő, amely 1/2" átmérőjű és 25 m hosszú, kiválóan alkalmas kis és nagy területek és kertek öntözésére. A háromrétegű, nyomásálló szövött merevítésű kerti tömlő ftalátoktól (< 0,1%), kadmiumtól, báriumtól és ólomtól mentes – vagyis egyáltalán nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az időjárásnak ellenálló és az emberi egészségre károsabb réteget védenek. Az átlátszatlan középső réteg megakadályozza az algák felgyülemlését a tömlőben. A víztömlő 0 és +40 °C közötti hőmérséklet-ellenállással büszkélkedhet. Kärcher: Bölcs választás öntözési igényeihez.

Jellemzők és előnyök
12 év garancia
3 réteg
Felszakadási nyomás 22 bar
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
Magas hőellenállás 0 és +40 °C között
Kadmium-, bárium- és ólommentes
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
Ftalátmentes minőségi kerti tömlő
Időjárással szemben ellenálló, UV-sugárzást tűrő külső réteg
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 1/2″
Tömlőhossz (m) 25
Szín sárga
Súly (kg) 2,8
Csomagolási súly (kg) 2,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 289 x 289 x 142
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Konyhakert
  • Cserepes növények
  • Dísznövények
  • Kerti szerszámok és eszközök