PrimoFlex® tömlő 1" - 1 m
A PrimoFlex® 1" minőségi kerti tömlő méterenként kapható, ami azt jelenti, hogy pontosan a kívánt hosszúságban rendelhető (max. 50 m). Nyomásálló megerősítő hálóval. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat.
A PrimoFlex® minőségi tömlő, amely 1" átmérőjű és legfeljebb 50 m hosszú, tökéletesen alkalmas kisebb és nagyobb területek vagy kertek öntözésére egyaránt. A háromrétegű, nyomásálló szövött erősítéssel ellátott kerti tömlő nem tartalmaz ftalátokat (< 0,1%), kadmiumot, báriumot és ólmot - vagyis egyáltalán nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat. Az időjárásálló, UV-álló külső réteg védi az anyagot és a középső réteget, ugyanakkor megakadályozza az algásodást a tömlő belsejében. A repedési nyomás 20 bar. A tömlő emellett lenyűgöző, 0 és +40 °C között hőállósággal is büszkélkedhet. A Kärcher öntözőcsalád kerti tömlői rendkívül rugalmasak, robusztusak és ellenállnak az ütéseknek. Az előnyök egyértelműek: hosszú élettartam és könnyű kezelhetőség.
Jellemzők és előnyök
3 réteg
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
Magas hőellenállás 0 és +40 °C között
Kadmium-, bárium- és ólómmentes
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
Ftalátmentes minőségi kerti tömlő
Időjárással szemben ellenálló, UV-sugárzást tűrő külső réteg
Méterben kapható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő
|1″
|Tömlőhossz (m)
|50
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|18
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|580 x 580 x 240
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Konyhakert
- Cserepes növények
- Dísznövények
- Kerti szerszámok és eszközök