A PrimoFlex® minőségi tömlő, amely 1" átmérőjű és legfeljebb 50 m hosszú, tökéletesen alkalmas kisebb és nagyobb területek vagy kertek öntözésére egyaránt. A háromrétegű, nyomásálló szövött erősítéssel ellátott kerti tömlő nem tartalmaz ftalátokat (< 0,1%), kadmiumot, báriumot és ólmot - vagyis egyáltalán nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat. Az időjárásálló, UV-álló külső réteg védi az anyagot és a középső réteget, ugyanakkor megakadályozza az algásodást a tömlő belsejében. A repedési nyomás 20 bar. A tömlő emellett lenyűgöző, 0 és +40 °C között hőállósággal is büszkélkedhet. A Kärcher öntözőcsalád kerti tömlői rendkívül rugalmasak, robusztusak és ellenállnak az ütéseknek. Az előnyök egyértelműek: hosszú élettartam és könnyű kezelhetőség.