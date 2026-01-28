Az 1/2" átmérőjű és 30 m hosszú PrimoFlex® minőségi tömlő tökéletesen alkalmas kisebb-nagyobb területek és kertek öntözésére. A háromrétegű, nyomásálló szövött erősítéssel ellátott kerti tömlő nem tartalmaz ftalátokat (< 0,1%), kadmiumot, báriumot és ólmot - vagyis egyáltalán nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat. Az időjárásálló UV-álló külső réteg védi az anyagot, a középső réteg pedig megakadályozza az algák felhalmozódását a tömlő belsejében. A felszakítási nyomás 24 bar. A tömlő emellett lenyűgöző, 0 és +40 °C közötti hőállósággal is büszkélkedhet. Erre a kerti tömlőre 12 év garanciát vállalunk. A Kärcher öntözősorozat kerti tömlői rendkívül rugalmasak, robusztusak és ellenállnak a csomóknak. Az előnyök egyértelműek: hosszú élettartam és könnyű kezelhetőség. Kärcher: Bölcs választás öntözési igényeihez.