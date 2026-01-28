PrimoFlex® tömlő 5/8" - 50 m

PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (5/8"). 50 m hosszú. Nyomásálló szövött erősítéssel. Nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Repedési nyomás: 24 bar. Magas hőállóság 0 és +40 °C között.

Az 5/8" átmérőjű és 50 m hosszú PrimoFlex® minőségi tömlő tökéletesen alkalmas kisebb-nagyobb területek és kertek öntözésére. A háromrétegű, nyomásálló szövött erősítéssel ellátott kerti tömlő nem tartalmaz ftalátokat (< 0,1%), kadmiumot, báriumot és ólmot - vagyis egyáltalán nem tartalmaz egészségre káros anyagokat. Az időjárásálló UV-álló külső réteg védi az anyagot, a középső réteg pedig megakadályozza az algák felhalmozódását a tömlő belsejében. A repedési nyomás 24 bar. A tömlő lenyűgöző, 0 és +40 °C közötti hőállósággal is büszkélkedhet. Erre a kerti tömlőre 12 év garanciát vállalunk. A Kärcher öntözősorozat kerti tömlői rendkívül rugalmasak, robusztusak és ellenállnak a gyűrődésnek. Az előnyök egyértelműek: hosszú élettartam és könnyű kezelhetőség. Kärcher: A bölcs választás öntözési igényeihez.

Jellemzők és előnyök
12 év garancia
3 réteg
Repesztőnyomás: 24 bar
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
Magas hőellenállás 0 és +40 °C között
Kadmium-, bárium- és ólommentes
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
Ftalátmentes minőségi kerti tömlő
Időjárással szemben ellenálló, UV-sugárzást tűrő külső réteg
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 5/8″
Tömlőhossz (m) 50
Szín sárga
Súly (kg) 7,4
Csomagolási súly (kg) 7,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 370 x 370 x 195
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Konyhakert
  • Cserepes növények
  • Dísznövények
  • Kerti szerszámok és eszközök