A kiváló minőségű és többrétegű, jobb tapintású anyagának köszönhetően az új Kärcher Performance Plus kerti tömlő rendkívül robusztus, rugalmas és ellenálló a csomókkal szemben. Ez nem csak kényelmesebbé teszi a használatát, hanem biztosítja a tömlő állandó vízáramlását is. Az 50 méteres kerti tömlő időjárásálló, UV-álló külső rétege védi az anyagot, a középső réteg pedig megakadályozza az algásodást a tömlő belsejében. A Kärcher új terméke 5/8" átmérőjű, lenyűgöző -20 és +60 °C közötti hőmérséklet-állósággal, valamint 40 bar repedési nyomással is büszkélkedhet. Ráadásul a tartós, minőségi tömlő mentes a ftalátoktól (< 0,1%), kadmiumtól, báriumtól és ólomtól - vagyis egyáltalán nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat. Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" tömlő ideális közepes és nagy kertek és egyéb területek öntözésére. A Kärcher a tömlőt 15 év garanciával szállítja.