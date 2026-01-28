Tömlő Performance Plus 5/8" -50m

Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" kerti tömlő, amely rendkívül robusztus, többrétegű, szövött anyagból készült. Rugalmas és rendkívül ellenálló a csomókkal szemben az állandó vízáramlás érdekében.

A kiváló minőségű és többrétegű, jobb tapintású anyagának köszönhetően az új Kärcher Performance Plus kerti tömlő rendkívül robusztus, rugalmas és ellenálló a csomókkal szemben. Ez nem csak kényelmesebbé teszi a használatát, hanem biztosítja a tömlő állandó vízáramlását is. Az 50 méteres kerti tömlő időjárásálló, UV-álló külső rétege védi az anyagot, a középső réteg pedig megakadályozza az algásodást a tömlő belsejében. A Kärcher új terméke 5/8" átmérőjű, lenyűgöző -20 és +60 °C közötti hőmérséklet-állósággal, valamint 40 bar repedési nyomással is büszkélkedhet. Ráadásul a tartós, minőségi tömlő mentes a ftalátoktól (< 0,1%), kadmiumtól, báriumtól és ólomtól - vagyis egyáltalán nem tartalmaz az emberi egészségre káros anyagokat. Az 50 méter hosszú Performance Plus 5/8" tömlő ideális közepes és nagy kertek és egyéb területek öntözésére. A Kärcher a tömlőt 15 év garanciával szállítja.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű többrétegű szövet
50 méter
A minőségi szövött anyag rendkívül erős falakat biztosít a tömlőnek, amely akár 40 bar nyomást is képes elviselni.
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
RENDKÍVÜLI HŐÁLLÓKÉPESSÉG –20 és +65 °C között
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
Ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes minőségi kerti tömlő
UV-álló külső fedőréteg
15 év garancia
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 5/8″
Tömlőhossz (m) 50
Szín fekete
Súly (kg) 8
Csomagolási súly (kg) 8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 390 x 390 x 190
Tömlő Performance Plus 5/8" -50m
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Cserepes növények
  • Dísznövények
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Konyhakert