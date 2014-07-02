Tömlőkészlet tömlőtartóval – ideális vízbefolyó tömlőként magasnyomású mosóhoz. A készlet 15 m ftalátmentes PrimoFlex®-tömlőből (1/2"), egy G3/4-csapcsatlakozóból, egy univerzális tömlőcsatlakozóból, valamint egy Aqua Stop-pal ellátott univerzális tömlőcsatlakozóból áll. A Kärcher öntözési termékcsaládjának kerti tömlői rendkívül rugalmasak, nagy teherbírásúak és törésállóak. Előnyei kézenfekvőek: hosszú élettartam és egyszerű kezelés első osztályú kertápolásért. Kärcher: okos megoldás az öntözési igények kielégítéséért.