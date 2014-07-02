Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15m

Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15 m PrimoFlex®-tömlő (1/2"), szórófej, G1-csapcsatlakozó G3/4-szűkítővel, univerzális tömlőcsatlakozó, univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal.

Tömlőkészlet tömlőtartóval – ideális vízbefolyó tömlőként magasnyomású mosóhoz. A készlet 15 m ftalátmentes PrimoFlex®-tömlőből (1/2"), egy G3/4-csapcsatlakozóból, egy univerzális tömlőcsatlakozóból, valamint egy Aqua Stop-pal ellátott univerzális tömlőcsatlakozóból áll. A Kärcher öntözési termékcsaládjának kerti tömlői rendkívül rugalmasak, nagy teherbírásúak és törésállóak. Előnyei kézenfekvőek: hosszú élettartam és egyszerű kezelés első osztályú kertápolásért. Kärcher: okos megoldás az öntözési igények kielégítéséért.

Jellemzők és előnyök
15 m 1/2" PrimoFlex® tömlő
Ideális készlet a magasnyomású mosók bevezető-tömlőjeként való használathoz
TÉPŐZÁRAS RENDSZER
  • Minden ismert márkával kompatibilis.
Tömlőtartó
  • Praktikus tárolás
Szórófej beállítható sugárral
  • AZ ÖNTÖZÉS MÓDJA AZ ERŐSTŐL A GYENGÉIG ÁLLÍTHATÓ
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 1/2″
Tömlőhossz (m) 15
Menetméret G1
Szín sárga
Súly (kg) 2
Csomagolási súly (kg) 2,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 260 x 260 x 110

Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.

Felszereltség

  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
Kompatibilis készülékek