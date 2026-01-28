A földi tüske bárhol elhelyezhető. Egyszerűen a talajba csavarható, és rendkívül stabil tartást biztosít a robusztus fémtüskének köszönhetően. A talajtüskébe integrált vízmértéknek köszönhetően akár egyenetlen terepen is felszerelhető. Az innovatív FlexChange technológiának köszönhetően a tömlődoboz könnyen és szerszám nélkül felhelyezhető a talajtüskére. A 360°-os elforgatási sugárnak köszönhetően a tömlővel a kert minden sarkába is eljuthatunk, így maximális mozgásszabadságot garantálunk öntözéskor.