Ground spike

A Kärcher tömlődobozokhoz való talajtüske a kert bármely pontján történő rugalmas elhelyezéshez. A tömlődoboz 360°-ban elforgatható a talajtüskén a maximális mozgásszabadság érdekében.

A földi tüske bárhol elhelyezhető. Egyszerűen a talajba csavarható, és rendkívül stabil tartást biztosít a robusztus fémtüskének köszönhetően. A talajtüskébe integrált vízmértéknek köszönhetően akár egyenetlen terepen is felszerelhető. Az innovatív FlexChange technológiának köszönhetően a tömlődoboz könnyen és szerszám nélkül felhelyezhető a talajtüskére. A 360°-os elforgatási sugárnak köszönhetően a tömlővel a kert minden sarkába is eljuthatunk, így maximális mozgásszabadságot garantálunk öntözéskor.

Jellemzők és előnyök
Szellemszint
Szellemszint
Az integrált vízmérték lehetővé teszi a talajtüske függőleges becsavarását, még egyenetlen terepen is.
Kerti tömlődoboz 360°-os alkalmazással
Kerti tömlődoboz 360°-os alkalmazással
A talajtüskére szerelve a tömlődoboz 360°-ban elforgatható saját tengelye körül, így kényelmes öntözést tesz lehetővé a kert minden szegletében anélkül, hogy a tömlő meghajolna.
Egyszerű installálás
Egyszerű installálás
A talajtüske két csavarhúzóval karként könnyen becsavarható a kívánt pozícióban a talajba.
Megbízható tartás
  • A robusztus fém orsó rendkívül stabil tartást biztosít a talajban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 1,2
Csomagolási súly (kg) 2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 190 x 190 x 487
Videók

Alkalmazási területek
  • Kert
  • Pázsit
  • Virágágyás, zöldségeskert