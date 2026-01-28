Ground spike
A Kärcher tömlődobozokhoz való talajtüske a kert bármely pontján történő rugalmas elhelyezéshez. A tömlődoboz 360°-ban elforgatható a talajtüskén a maximális mozgásszabadság érdekében.
A földi tüske bárhol elhelyezhető. Egyszerűen a talajba csavarható, és rendkívül stabil tartást biztosít a robusztus fémtüskének köszönhetően. A talajtüskébe integrált vízmértéknek köszönhetően akár egyenetlen terepen is felszerelhető. Az innovatív FlexChange technológiának köszönhetően a tömlődoboz könnyen és szerszám nélkül felhelyezhető a talajtüskére. A 360°-os elforgatási sugárnak köszönhetően a tömlővel a kert minden sarkába is eljuthatunk, így maximális mozgásszabadságot garantálunk öntözéskor.
Jellemzők és előnyök
SzellemszintAz integrált vízmérték lehetővé teszi a talajtüske függőleges becsavarását, még egyenetlen terepen is.
Kerti tömlődoboz 360°-os alkalmazássalA talajtüskére szerelve a tömlődoboz 360°-ban elforgatható saját tengelye körül, így kényelmes öntözést tesz lehetővé a kert minden szegletében anélkül, hogy a tömlő meghajolna.
Egyszerű installálásA talajtüske két csavarhúzóval karként könnyen becsavarható a kívánt pozícióban a talajba.
Megbízható tartás
- A robusztus fém orsó rendkívül stabil tartást biztosít a talajban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,2
|Csomagolási súly (kg)
|2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|190 x 190 x 487
Videók
Alkalmazási területek
- Kert
- Pázsit
- Virágágyás, zöldségeskert