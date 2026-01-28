HR 25 tömlőszállító

A kertápolásnak semmi sem áll az útjában. Az innovatív KÄRCHER tömlőrartó rendszerek új méreteket öltenek funkcionalitás, megjelenés és minősék tekintetében. A legmodernebb tömlőkocsik, minimális helyigény mellett, kézi vezetés nélkül teszik lehetővé a tömlő gyors fel- és letekerését .