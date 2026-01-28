HR 25 tömlőszállító
A kertápolásnak semmi sem áll az útjában. Az innovatív KÄRCHER tömlőrartó rendszerek új méreteket öltenek funkcionalitás, megjelenés és minősék tekintetében. A legmodernebb tömlőkocsik, minimális helyigény mellett, kézi vezetés nélkül teszik lehetővé a tömlő gyors fel- és letekerését .
Kompakt méreteinek köszönhetően kézreálló és könnyen szállítható. Szabadon futó kézi tekerő a fel-és letekeréshez. Készre szerelt kiadás. 15 m 1/2" tömlővel, szórófejjel, 3 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval, 1 Plus univerzális vízstoppos tömlőcsatlakozóval és 1 3/4 menetes csapcsatlakozóval. Telepített használathoz a falitartót is tartalmazza.
Jellemzők és előnyök
Fali tartóval, rögzítőcsavarral, 15 m 1/2"-es PrimoFlex® tömlővel, locsolófejjel, 4 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) és 3/4-es csapcsatlakozóval
- HASZNÁLATRA KÉSZ
Kompakt méretek
- KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ
Keret porfestett acélból a mobil, valamint helyhez kötött használathoz
- Nagy teherbírású és rozsdamentes.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlőhossz (m)
|15
|Tömlő kapacitás (m)
|max. 15 (1/2")
|Kefenyomás (bar)
|24
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2,8
|Csomagolási súly (kg)
|3,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|265 x 300 x 305
Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.
Felszereltség
- Permetezési minta: kúpos sugár
- Permetezési minta: pontsugár
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Konyhakert
- Cserepes növények
- Dísznövények
- Kerti szerszámok és eszközök