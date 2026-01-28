HR 25 tömlőszállító

A kertápolásnak semmi sem áll az útjában. Az innovatív KÄRCHER tömlőrartó rendszerek új méreteket öltenek funkcionalitás, megjelenés és minősék tekintetében. A legmodernebb tömlőkocsik, minimális helyigény mellett, kézi vezetés nélkül teszik lehetővé a tömlő gyors fel- és letekerését .

Kompakt méreteinek köszönhetően kézreálló és könnyen szállítható. Szabadon futó kézi tekerő a fel-és letekeréshez. Készre szerelt kiadás. 15 m 1/2" tömlővel, szórófejjel, 3 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval, 1 Plus univerzális vízstoppos tömlőcsatlakozóval és 1 3/4 menetes csapcsatlakozóval. Telepített használathoz a falitartót is tartalmazza.

Jellemzők és előnyök
Fali tartóval, rögzítőcsavarral, 15 m 1/2"-es PrimoFlex® tömlővel, locsolófejjel, 4 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) és 3/4-es csapcsatlakozóval
  • HASZNÁLATRA KÉSZ
Kompakt méretek
  • KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ
Keret porfestett acélból a mobil, valamint helyhez kötött használathoz
  • Nagy teherbírású és rozsdamentes.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 15
Tömlő kapacitás (m) max. 15 (1/2")
Kefenyomás (bar) 24
Szín fekete
Súly (kg) 2,8
Csomagolási súly (kg) 3,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 265 x 300 x 305

Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.

Felszereltség

  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
HR 25 tömlőszállító
HR 25 tömlőszállító
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Konyhakert
  • Cserepes növények
  • Dísznövények
  • Kerti szerszámok és eszközök