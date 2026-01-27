RM 508 Többfelületű tisztítószer koncentrátum 0,5l, 500ml
A különféle felületek egyszerű, különösen gyors és csíkmentes tisztítása
Kiváló teljesítmény: A különféle felületek egyszerű, különösen gyors és csíkmentes tisztítása Az érzékeny felületek sérülésmentes, gyengéd ápolása. A KV 4 Vibrapad és multifunkcionális kendőihez fejlesztve a legjobb tisztítási eredmények eléréséért. Egy KV 4 tartályhoz csak 20 ml (1 kupak) koncentrátum szükséges
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (ml)
|500
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|8
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Felülettisztítás