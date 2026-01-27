RM 508 Többfelületű tisztítószer koncentrátum 0,5l, 500ml

A különféle felületek egyszerű, különösen gyors és csíkmentes tisztítása

Kiváló teljesítmény: A különféle felületek egyszerű, különösen gyors és csíkmentes tisztítása Az érzékeny felületek sérülésmentes, gyengéd ápolása. A KV 4 Vibrapad és multifunkcionális kendőihez fejlesztve a legjobb tisztítási eredmények eléréséért. Egy KV 4 tartályhoz csak 20 ml (1 kupak) koncentrátum szükséges

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 65 x 65 x 210
Alkalmazási területek
  • Felülettisztítás