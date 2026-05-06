RM 640N RTU, 500ml

A felnitől a kormányig alaposan tiszta kerékpárért: a kifejezetten kerékpárokhoz kifejlesztett és megújuló összetevőkön alapuló, anyagkímélő formula.

RM 640N RTU kerékpártisztító kézi kerékpártisztításhoz. Könnyen és hatékonyan használható ergonomikus szórófejjel és kompakt 0,5 literes flakonnal. A megújuló és természetes eredetű összetevőkből készült formula új fényt kölcsönöz a kerékpárnak. A tisztítószert kifejezetten kerékpárok, beleértve az elektromos kerékpárokat, hegyi kerékpárokat és országúti kerékpárokat is, napi tisztítására fejlesztették ki. A szer kíméletes az anyagokhoz, és alkalmas karbonból, alumíniumból, gumiból vagy hasonlóan kényes anyagokból készült alkatrészekhez. A mosószer könnyen leöblíthető is – ami segít vizet megtakarítani a mindennapi használat során.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Csomagolási súly (kg) 0,4
Tulajdonságok
  • A több mint 99%-ban természetes eredetű összetevőknek köszönhetően a formula megbízhatóan eltávolítja a kerékpárokon jellemzően előforduló szennyeződéseket, például a port, sarat stb.
  • A mosószer nem tartalmaz savakat, oldószereket, színezékeket, illatanyagokat és szilikonokat.
  • Anyagkompatibilitás tesztelve karbonon, alumíniumon, gumin stb.
  • A felhasznált felületaktív anyagok 100%-ban növényi alapúak, és nem tartalmaznak ásványolaj alapú felületaktív anyagokat.
  • A palack 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült
  • Ergonomikus szórófej az egyenletes, széleskörű felhordáshoz és az alacsony fogyasztáshoz
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok