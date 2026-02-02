Fatisztító, 5 l, 5l

Fatisztítószer minden kezelt és kezeletlen vízálló fafelületre, mint kerti bútor, fapadló és terasz. Rendkívül kiadós és anyagkímélő. 5 literes kannában.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
Súly (kg) 5
Csomagolási súly (kg) 5,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 192 x 145 x 248
Tulajdonságok
  • Minden kényes, vízálló fa felületen univerzálisan használható
  • Feloldja az olaj/zsír és ásványi szennyeződéseket.
  • Eltávolítja az algákat, a kormot és az ásványi alapú maradványokat
  • Kärcher magasnyomású mosóval történő gyors és hatékony tisztításhoz.
  • különösen anyagkímélő
  • pH-érték koncentrátumban kb. 9
  • Felhasználásra kész (Ready-to-use,RTU) tisztítószer
  • Kézzel is használható
  • Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
  • Németországban készült
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Fapadlók
  • Teraszok
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
Tartozékok