Műanyagtisztító szer, 5l

Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyermekcsúszdák és más műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen kíméli az anyagot.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 5,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 200 x 150 x 260
Tulajdonságok
  • Erőteljes, intenzív és anyagkímélő
  • Tisztít, ápol és véd. Kerti bútorok, eszközök, műanyag ablakkeretek és más műanyag tárgyak tisztításához alkalmas.
  • Minden kényes műanyag felület tisztításához univerzálisan használható
  • Hatékony megoldás olajok, zsírok és ásványi szennyeződések eltávolítására
  • kézi felhasználáshoz
  • Felhasználásra kész (Ready-to-use,RTU) tisztítószer
  • Kärcher magasnyomású mosóval történő gyors és hatékony tisztításhoz.
  • Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
  • Németországban készült
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Műanyag
Tartozékok